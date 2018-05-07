Эксперты оценили указ Путина о национальных целях России

Эксперты прокомментировали подписанный президентом России Владимиром Путиным указ, направленный на улучшение социальных и экономических показателей страны.

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заявила, что указ стал улучшенной доработкой предложений президента, озвученных в ходе послания Федеральному собранию.

«Мне кажется, что по сравнению с тем, что было озвучено в программных заявлениях и в предвыборной программе Владимира Путина, указ еще более доработанный, смотрящий в современность и будущее», – сказала Соколова, передает ТАСС.

Она отметила, что в документе есть меры, обращенные «именно на задачу улучшения качества жизни на местах». В указе расширяется «экологическая часть», даются конкретные меры по межбюджетным отношениям, по наполнению бюджетов регионов и расширению жилищного строительства.

«В отличие от прошлых майских указов этот один указ дает фокусированную цель – рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения. А дальше основная цель переведена в очень конкретные меры и показатели», – отметила Соколова.

По мнению эксперта, после подписания указа Россия «переходит к лучшим практикам проектного управления, которые помогли совершить рывок многим странам»

«Это уже не широкая декларация о намерениях, какими были прошлые майские указы. Поэтому я думаю, что этот указ может сработать полноценно», – добавила она.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии, политолог Анна Федорова уверена, что для экономики и в целом для развития страны этот указ будет играть не меньшую роль, чем майские указы в свое время.

«Самое важное, что нужно понимать про новый указ Владимира Путина, это порядок, в котором там перечислены задачи. потому что самой главной, перовой интегральной задачей этого указа является увеличение численности населения и рост продолжительности жизни. Все остальные пункты указа раскрывают то, каким образом это может быть достигнуто», – цитирует Regnum Федорову.

По ее мнению, стимулирование рождаемости и увеличение продолжительности жизни напрямую связаны с условиями жизни людей. «Поэтому то, что мы видим дальше – уменьшение бедности в два раза, стимулирование экономики, создание комфортных условий для проживания граждан, «условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека», и ток далее – это все те средства и инструменты, которыми будет достигаться решение главной задачи», – подчеркнула она.

Федорова добавила, что подписанный Путиным указ – «новый майский указ, просто теперь уже не во множественном, а в единственном числе».

«Я считаю, что для экономики и в целом для развития страны этот указ будет играть не меньшую роль, чем майские указы в свое время», – сказала политолог.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, реализация указа Путина в части ежегодного строительства 120 млн квадратных метров жилья вызовет бум в строительстве.



«Президент России обозначил две составляющие в жилищной политике – стимулирование спроса через доступную ипотеку и уход от рискованной модели долевого строительства, и повышение предложения на рынке стандартного домостроения. А я напомню, что мы отказались от понятия эконом-жилье. У нас сегодня 33% жилого фонда старше 45 лет. Раньше при строительстве не планировались этапы капитального ремонта и сноса, поэтому накопилось большое количество непригодного для проживания в 21 веке жилья. Сегодня нам надо учитывать весь жизненный цикл», – рассказал Сидякин, передает РИА «Новости».



Он отметил, что в ближайшие годы предстоит расселить 12 млн квадратных метров аварийного жилья, в которых проживает 750 тыс. человек.



Особое внимание будет уделяться развитию городской среды, добавил Сидякин. «Россия - высокоурбанизованная страна, в городах приживает 75% населения, поэтому логично, что президент ставит развитие городской среды в национальный приоритет. Уже сегодня разработана концепция «умных городов», которая позволит оценивать состояние городской среды не только с позиции благоустройства, но и экстенсивного развития городов», – подытожил депутат.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», правительству России поручено до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, снизить в два раза уровень бедности в России.

Также в указанный период должны быть реализованы меры по улучшению жилищных условий по меньшей мере 5 млн семей ежегодно.