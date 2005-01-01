Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как.

Так, как и я об этом давно говорю. Очень хорошо.

Повышение пенсионного возраста для женщин (и в идеале уравнивание его с мужским!) – это возможность для женщин:

1. Работать дольше. Мы и так работаем, только после 45–50 многие сталкиваются с желанием работодателя проводить их на пенсию. Что уж говорить о смене работы и карьерном росте.

2. Больше заниматься продуктивным трудом и меньше – репродуктивным. Что ждет женщину на пенсии? Маленький доход (сильно меньше, чем у ее мужа, посмотрите калькулятор Сбербанка, разница жесть) и нагрузочка в виде внуков. Тот самый репродуктивный труд, совершенно бесплатный.

3. Выход за пределы патерналистской парадигмы, в которой государство почему-то объявило тебе, что твое положение на рынке труда совсем не такое, как у мужчины.

Суммирую: тенденция хорошая, посмотрим на реализацию.

Источник: Блог Анны Федоровой