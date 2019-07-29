Какие законы вступят в силу в августе?

Всего будет несколько более-менее важных и один очень важный, но отложенный.

Россияне смогут оформить «ипотечные каникулы»

В конце апреля Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах», который дает право людям, внезапно оказавшимся без стабильного дохода, некоторое время не платить кредит за жилье. Закон позволяет потерявшим работу договориться с банком либо о приостановке платежей на срок до 6 месяцев, либо о снижении их суммы. 31 июля закон вступит в силу. Действовать он будет только в отношении кредитов размером до 15 миллионов рублей.

Но все оказалось не так просто, и вдогонку к новому закону депутатам пришлось принимать ряд новых – ситуацию, когда человек оформил кредит, а потом некоторое время не платит по нему процентов или вообще ничего не платит, Налоговый кодекс считает получением дохода, а он уже подвержен НДФЛ. То есть оформившим «ипотечные каникулы» пришлось бы еще и платить налог с суммы «невыплат». И это не считая госпошлины – о намерении сделать себе отсрочку в платежах нужно вносить изменения в ЕГРН (реестр недвижимости), а за них нужно было платить госпошлину в 200 рублей. С 1 августа ни налога, ни госпошлины для тех, кто на «каникулах», не потребуется.

Жилье можно будет застраховать от ЧС не только в Москве

С 4 августа власти российских регионов могут добавлять в платежки пункт о добровольном страховании жилья от чрезвычайных происшествий. Сначала закон будет работать в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях – и на основе полученного опыта схему уже могут расширить на всю Россию. Выплачивать компенсации будут за пожары, «заливы» (по вине управляющей компании), паводки, сели, оползни и прочие явления, если они повредили ваше жилье.

Ранее такая программа действовала только в Москве и Краснодарском крае. А вот как все это будет работать по стране – пока до конца не ясно, поскольку каждый регион сможет самостоятельно решать, сколько и за что конкретно выплачивать компенсации. Тем более что в некоторых областях вероятность условных паводков или лесных пожаров несколько выше, чем в других. Ожидается, что тариф «размажут» по стране, и он будет в пределах 300 рублей в год (т.е. по 25 рублей в месяц), деньги будут идти в единый фонд, из которого уже распределяться по регионам, пострадавшим от ЧС.

За непропуск скорой можно будет сесть в тюрьму

До 6 августа 2019 года непропуск скорой карался лишением прав на 1-3 месяца и штрафом в 500 рублей. Теперь же наказания куда жестче.

Поправки внесли и в административный, и в уголовный кодекс. Первые устанавливают новые штрафы за препятствование движению любых машин специальных служб с синими мигалками – полицейских, скорых, пожарных, МЧС. Теперь за это придется заплатить не 500 рублей, а 3-5 тысячи, и лишение прав не на 1-3 месяца, а до года.

Поправки в уголовный кодекс касаются только тех, кто не пропустил скорую. Если «непропуск» привел к тяжкому вреду здоровью пациента, – штраф до 80 тысяч рублей, ограничение свободы до 3 лет либо тюремное заключение до 2 лет. А если больной умер, то сроки возрастают до 4 лет.

Официально закон посвящен «воспрепятствованию законной деятельности медработника», так что непропуск скорой – это один из пунктов, хоть и самый популярный. Сюда же можно будет отнести любое физическое препятствие для врача, пытающегося делать свою работу.

На авто можно будет устанавливать новые номера

С ГОСТом, который разрешает выпускать и устанавливать на автомобили государственные знаки нового образца, то есть двустрочные-«квадратные» и прочие, вышла интересная история. Он должен был вступить в силу еще 1 января 2019 года и заменить собой предыдущий стандарт. Затем ГИБДД попросила Росстандарт перенести его «активацию» на 4 августа, и там прислушались. В итоге в конце июля стало известно, что отмену старого ГОСТа отложили на год.

То есть с 4 августа будет официально действовать сразу два документа, устанавливающих размеры номеров. Вот только до августа следующего года ГИБДД новых номеров выдавать не будет, только старые – иначе бы пришлось утилизировать слишком много скопившихся госзнаков.

Новые же номера с 4 августа тоже официально разрешены. Уже сейчас их изготавливают частные компании, занимающиеся продажей дубликатов госзнаков. На сайте ГИБДД есть их реестр, и если конторы, в которую вы думаете обратиться, в этом списке нет, лучше найти другую.



В августе должно было вступить в силу еще одно новшество, связанное с регистрацией автомобилей. Планировалось, что закон, согласно которому покупатель машины сможет поставить ее на учет и получить номера прямо у официального дилера, а не ехать за этим в ГИБДД, должен был вступить в силу 4 августа. Выяснилось, что МВД и дилерам еще предстоит немало сделать, чтобы не случилось «регистрационного коллапса». В итоге закон заработает с 1 января 2020 года.

Жильцы старых домов могут не ставить счетчики на воду и электричество

Живущие в ветхих, изношенных и аварийных домах официально смогут игнорировать требования по установке различных счетчиков. Многоквартирные дома со степенью износа в 70%, не включенные в программу капремонта в регионе, теперь тоже входят в число ветхих.

Но жильцам не удастся оценить изношенность своего дома на глаз, он должен уже быть признан таковым. Если нет – стоит вызвать специалистов БТИ, которые дадут свое заключение.

Пенсии работающим пенсионерам пересчитают

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии. Поскольку индексация выплат для них официально заморожена с 2016 года, сейчас это единственный вариант с повышением пенсий.

С января стоимость одного пенсионного балла выросла на 6 рублей (если быть точным – с 81,49 до 87,42 рубля) – с этим и связан пересчет.

Как известно, размер пенсии связан с двумя факторами – числом баллов и трудовым стажем. Формула расчета довольно сложная, да и число баллов, равно как и стажа, необходимых для выхода на пенсию, все время меняется. Обычно чем больше баллов в год ты заработал, тем лучше – больше выплаты и тд. Но в данном случае можно не лезть в дебри – перерасчет проведут для трех баллов. То есть даже если вы набрали их больше, согласно формуле, в 2019 году вам добавят максимум по 244 рубля. А если не удалось заработать и трех баллов, то и того меньше.

Прочее – одной строкой

– вырастет штраф (с 30 до 50 тысяч рублей) для работодателей за отказ сменить зарплатный банк по просьбе работника (с 6 августа);

– если вы предоставили ложные данные при оформлении паспорта или другого документа, устанавливающего личность, штраф будет 3-5 тысяч рублей (с 6 августа);

– за хранение и покупку фальшивых документов теперь будет уголовная статья и ограничение свободы до года (с 6 августа).