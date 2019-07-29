Какие законы вступят в силу в августе?

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
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    Украина мечтает устроить «Бурю» в Донбассе

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Какие законы вступят в силу в августе?

              		   29 июля 2019, 19:23
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              Всего будет несколько более-менее важных и один очень важный, но отложенный.

              Россияне смогут оформить «ипотечные каникулы» 

              В конце апреля Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах», который дает право людям, внезапно оказавшимся без стабильного дохода, некоторое время не платить кредит за жилье. Закон позволяет потерявшим работу договориться с банком либо о приостановке платежей на срок до 6 месяцев, либо о снижении их суммы. 31 июля закон вступит в силу. Действовать он будет только в отношении кредитов размером до 15 миллионов рублей. 

              Но все оказалось не так просто, и вдогонку к новому закону депутатам пришлось принимать ряд новых – ситуацию, когда человек оформил кредит, а потом некоторое время не платит по нему процентов или вообще ничего не платит, Налоговый кодекс считает получением дохода, а он уже подвержен НДФЛ. То есть оформившим «ипотечные каникулы» пришлось бы еще и платить налог с суммы «невыплат». И это не считая госпошлины – о намерении сделать себе отсрочку в платежах нужно вносить изменения в ЕГРН (реестр недвижимости), а за них нужно было платить госпошлину в 200 рублей. С 1 августа ни налога, ни госпошлины для тех, кто на «каникулах», не потребуется.  

              Жилье можно будет застраховать от ЧС не только в Москве

              С 4 августа власти российских регионов могут добавлять в платежки пункт о добровольном страховании жилья от чрезвычайных происшествий. Сначала закон будет работать в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях – и на основе полученного опыта схему уже могут расширить на всю Россию. Выплачивать компенсации будут за пожары, «заливы» (по вине управляющей компании), паводки, сели, оползни и прочие явления, если они повредили ваше жилье. 

              Ранее такая программа действовала только в Москве и Краснодарском крае. А вот как все это будет работать по стране – пока до конца не ясно, поскольку каждый регион сможет самостоятельно решать, сколько и за что конкретно выплачивать компенсации. Тем более что в некоторых областях вероятность условных паводков или лесных пожаров несколько выше, чем в других. Ожидается, что тариф «размажут» по стране, и он будет в пределах 300 рублей в год (т.е. по 25 рублей в месяц), деньги будут идти в единый фонд, из которого уже распределяться по регионам, пострадавшим от ЧС. 

              За непропуск скорой можно будет сесть в тюрьму

              До 6 августа 2019 года непропуск скорой карался лишением прав на 1-3 месяца и штрафом в 500 рублей. Теперь же наказания куда жестче.

              Поправки внесли и в административный, и в уголовный кодекс. Первые устанавливают новые штрафы за препятствование движению любых машин специальных служб с синими мигалками – полицейских, скорых, пожарных, МЧС. Теперь за это придется заплатить не 500 рублей, а 3-5 тысячи, и лишение прав не на 1-3 месяца, а до года. 

              Поправки в уголовный кодекс касаются только тех, кто не пропустил скорую. Если «непропуск» привел к тяжкому вреду здоровью пациента, – штраф до 80 тысяч рублей, ограничение свободы до 3 лет либо тюремное заключение до 2 лет. А если больной умер, то сроки возрастают до 4 лет.

              Официально закон посвящен «воспрепятствованию законной деятельности медработника», так что непропуск скорой – это один из пунктов, хоть и самый популярный. Сюда же можно будет отнести любое физическое препятствие для врача, пытающегося делать свою работу.

              На авто можно будет устанавливать новые номера

              С ГОСТом, который разрешает выпускать и устанавливать на автомобили государственные знаки нового образца, то есть двустрочные-«квадратные» и прочие, вышла интересная история. Он должен был вступить в силу еще 1 января 2019 года и заменить собой предыдущий стандарт. Затем ГИБДД попросила Росстандарт перенести его «активацию» на 4 августа, и там прислушались. В итоге в конце июля стало известно, что отмену старого ГОСТа отложили на год. 

              То есть с 4 августа будет официально действовать сразу два документа, устанавливающих размеры номеров. Вот только до августа следующего года ГИБДД новых номеров выдавать не будет, только старые – иначе бы пришлось утилизировать слишком много скопившихся госзнаков. 

              Новые же номера с 4 августа тоже официально разрешены. Уже сейчас их изготавливают частные компании, занимающиеся продажей дубликатов госзнаков. На сайте ГИБДД есть их реестр, и если конторы, в которую вы думаете обратиться, в этом списке нет, лучше найти другую. 

              В августе должно было вступить в силу еще одно новшество, связанное с регистрацией автомобилей. Планировалось, что закон, согласно которому покупатель машины сможет поставить ее на учет и получить номера прямо у официального дилера, а не ехать за этим в ГИБДД, должен был вступить в силу 4 августа. Выяснилось, что МВД и дилерам еще предстоит немало сделать, чтобы не случилось «регистрационного коллапса». В итоге закон заработает с 1 января 2020 года.

              Жильцы старых домов могут не ставить счетчики на воду и электричество

              Живущие в ветхих, изношенных и аварийных домах официально смогут игнорировать требования по установке различных счетчиков. Многоквартирные дома со степенью износа в 70%, не включенные в программу капремонта в регионе, теперь тоже входят в число ветхих.

              Но жильцам не удастся оценить изношенность своего дома на глаз, он должен уже быть признан таковым. Если нет – стоит вызвать специалистов БТИ, которые дадут свое заключение. 

              Пенсии работающим пенсионерам пересчитают

              Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии. Поскольку индексация выплат для них официально заморожена с 2016 года, сейчас это единственный вариант с повышением пенсий.

              С января стоимость одного пенсионного балла выросла на 6 рублей (если быть точным – с 81,49 до 87,42 рубля) – с этим и связан пересчет. 

              Как известно, размер пенсии связан с двумя факторами – числом баллов и трудовым стажем. Формула расчета довольно сложная, да и число баллов, равно как и стажа, необходимых для выхода на пенсию, все время меняется. Обычно чем больше баллов в год ты заработал, тем лучше – больше выплаты и тд. Но в данном случае можно не лезть в дебри – перерасчет проведут для трех баллов. То есть даже если вы набрали их больше, согласно формуле, в 2019 году вам добавят максимум по 244 рубля. А если не удалось заработать и трех баллов, то и того меньше.

              Прочее – одной строкой

              – вырастет штраф (с 30 до 50 тысяч рублей) для работодателей за отказ сменить зарплатный банк по просьбе работника (с 6 августа);

              – если вы предоставили ложные данные при оформлении паспорта или другого документа, устанавливающего личность, штраф будет 3-5 тысяч рублей (с 6 августа);

              – за хранение и покупку фальшивых документов теперь будет уголовная статья и ограничение свободы до года (с 6 августа).


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