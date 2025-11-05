«Самый центр русской земли» возглавил государственник

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на должность врио губернатора Тверской области. Президент провел встречу с ним во вторник поздно вечером. «Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Он подчеркнул особую значимость области. «Это, что называется, самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный [федеральный] округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства. Там много вопросов, повторяю, которые требуют особого внимания», – сказал российский лидер.

Королев поблагодарил президента за доверие и выразил готовность к исполнению обязанностей: «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время».

Он добавил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона. В частности, речь идет о проекте высокоскоростной магистрали, которая будет проходить в том числе через Тверскую область. Другим приоритетом работы Королев назвал поддержку семей участников СВО.

Виталий Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Он имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое. С 2001 по 2002 год работал в компании «Красноярскнефтепродукт», а в 2002-2005 годах – в «Красноярскэнерго». С 2005 года Королев работает в Федеральной антимонопольной службе. Является выпускником четвертого потока «Школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Ранее Тверскую область возглавлял Игорь Руденя, которого Путин 29 сентября назначил полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Выборы губернатора региона состоятся в следующий единый день голосования – в сентябре 2026 года, сообщили РИА «Новости» в областном избиркоме.

Отметим, временной разрыв между отставкой Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. На фоне кадрового вакуума появились спекуляции о том, что кандидаты якобы отказываются от должности врио главы субъекта. На деле речь шла о жестком отборе и высокой конкуренции среди претендентов.

Как отмечают эксперты, президент доверяет развитие регионов профессиональным управленцам с большим опытом и широким спектром компетенций. К тому же благодаря трем высшим образованиям, опыту работы в энергетических компаниях и ФАС Королев понимает, как выстраивать стратегию развития региона в современных реалиях.

«Тверская область, расположенная в Центральном федеральном округе между Москвой и Петербургом, – ключевой регион с точки зрения развития этой территории», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Он напомнил, что через субъект проходит скоростная трасса М-11 «Нева», а также курсируют поезда «Сапсан». Кроме того, к 2028 году ожидается запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Из Твери до столицы можно будет добраться за 39 минут.

«Транспортные артерии способствуют развитию региональной экономики, открывая новые возможности как для частных лиц, так и для бизнеса. Например, москвичи могут активнее приобретать дачи в Тверской области и инвестировать в регион», – отметил эксперт. По его словам, создается уникальная ситуация, требующая от губернатора умения сохранять баланс: развивать транспортную инфраструктуру, одновременно учитывая интересы и социальные запросы местных жителей.

«Королев, ранее работавший в ФАС – организации, следящей за соблюдением такого баланса, – идеальный кандидат на пост врио губернатора. Его назначение обусловлено профессиональными качествами.

Президент в кадровой политике смотрит на десятилетия вперед –

и сейчас выбрал государственника», – подчеркнул Баширов. Причем Королев – далеко не первый выходец из антимонопольной службы, заметил политолог Павел Данилин, упомянув губернатора Ярославской области Михаила Евраева. «Это хороший сигнал для главы ФАС и интересная тенденция», – считает собеседник.

Баширов указал и на обучение Королева в «Школе губернаторов». «Это настоящая система отбора: лекторы, эксперты, модераторы выявляют заинтересованных в решении проблем и реализации проектов. Думаю, чиновник себя очень хорошо зарекомендовал», – сказал политолог.

Среди других задач, стоящих перед врио губернатора Тверской области, – не только инфраструктурное развитие региона и привлечение инвестиций, но и оптимальное развитие ЖКХ, продолжил профессор ВШЭ. «Этот вопрос актуален для всех регионов. Население всегда хочет платить меньше, но при этом иметь бесперебойное снабжение водой, электричеством и газом», – уточнил Баширов. Он допустил, что глава региона может решать существующие проблемы через концессионные соглашения с привлечением бизнеса.

«Приход руководителя такого уровня из ФАС, ведомства, отвечающего за конкурентную среду и борьбу с картелями, может сигнализировать о желании центра усилить экономический блок в управлении регионом

и навести порядок в сфере госзакупок и тарифов», – допустил политолог Илья Гращенков. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в свою очередь, напомнил, что Королев до перехода в ФАС работал в энергетической компании. «Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний – очень важный аспект в его будущей работе», – отметил собеседник.

Он также поделился наблюдением: сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел «Школу губернаторов». По его мнению, такой опыт, а также социальный капитал, дает «хороший старт». «Задачи, которые предстоит решить врио губернатора Тверской области, озвучил сам Королев. В первую очередь речь идет о проблеме, связанной с ЖКХ, энергоснабжением. И ему, как большому специалисту в этой сфере, как говорится, карты в руки», – заключил политолог.