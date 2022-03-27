Как Россия приучит Европу к новой геополитической реальности

Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл заставляют европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики.

События на Украине «окажут значительное влияние на мировую экономику и особенно на экономику ЕС из-за близости Европы к России и ее зависимости от нефти и газа». Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В ЕЦБ опасаются замедления темпов роста экономик в еврозоне, а в краткосрочной перспективе – ускорения инфляции, цитирует ТАСС заявление Лагард.

Напомним, по оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в этом году сможет сократить зависимость от российских энергоресурсов лишь на треть. И, как констатировало в пятницу американское издание Politico, президент США Джо Байден не сможет помочь ЕС в снижении его зависимости от энергетического импорта из России с помощью СПГ.

Поэтому неудивительно, что несмотря на декларативный разрыв всех возможных контактов с Россией, европейские страны значительно увеличили закупку российского газа. Причины понятны – это рост спотовых цен на газ из-за похолодания в Европе, а также из-за обострения ситуации на Украине. Продолжение спецоперации ВС России будоражит западный рынок, хотя «Газпром» сохраняет штатную прокачку топлива через украинскую газотранспортную систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз на 35% зависит от импорта газа из России, но в отдельных странах – Германии, Австрии, Латвии, Венгрии и Польше доля российских поставок составляет от 64% до 72%. Похоже, что оценивая сложившуюся ситуацию, западные элиты меняют отношение к решению Москвы продавать газ за рубли. Понимание приходит по известной психологической модели: от отрицания и гнева – к торгу, депрессии и принятию.

«Эту волну, кажется, подхватили наиболее разумные и профессиональные люди в Европейском союзе. Они сейчас заговорили о том, что государства, которые ввели санкции против России, газ не покупают, и что сделки с русскими заключают частные компании – «вот пусть они и решают вопросы в частном порядке», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Одной из первых к принятию того, что покупать топливо придется за рубли, продвигается Германия. Издание Der Spiegel, отметив, что новый план Москвы «ошарашил» Запад, добавило: европейские клиенты будут вынуждены приобретать рубли у Центробанка России.

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«Мы восприняли это сообщение с большим замешательством и пока не можем прогнозировать его последствия», – заявил глава объединения Zukunft Gas Тим Келер. «Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов», – негодовал министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, и с горечью признал зависимость Германии от поставок российских энергоносителей.

Вскоре в правительстве Олафа Шольца стали звучать заявления, свидетельствующие о постепенном понимании ситуации. Глава минфина ФРГ, лидер либеральной партии Свободных демократов Кристиан Линднер заявил, что в настоящий момент Берлин не должен в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией. «Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (президента России Владимира Путина)», – пояснил министр. В Бундестаге глава профильного комитета по энергетике и защите климата Клаус Эрнст признал, что оплата в рублях технически возможна – правда, это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции против российского Центробанка.

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Добавим, что схожие суждения начинают звучать и в других странах Европы, в том числе тех, которые не так сильно зависят от поставок наших энергоносителей. Так, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо явно перешел к стадии торга, заявив, что его страна рассчитывает на скидки при оплате за рубли. А канцлер Австрии – страны, которая традиционно выступает за прагматичные отношения с Москвой – Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок российских газа и нефти.

«Одна из целей газового ультиматума России в том, чтобы заставить европейские компании самим существовать в условиях собственных же санкций. Чтобы коммерческие компании начали давить на европейские политические элиты с просьбой снять санкции с России, которые им сильно мешают», – поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цена вопроса для многих стран слишком высока: останутся они без электричества и отопления или нет, – пояснил эксперт. – Если ЕС откажется покупать российский газ за рубли, то Москва, скорее всего, отключит европейцев не только от газа, но и от угля. Более того, Европа не просто лишится одного из крупных поставщиков, но и весь остальной газ от других поставщиков станет неимоверно дорогой».

«Решение перевести расчеты с европейцами на рубли – это не просто ситуативный политический жест. Такого рода решения носят геостратегический характер», –

подчеркнул сенатор Андрей Климов. «Когда Путин объявил о принятом решении, я разговаривал со своим коллегой, предпоследним председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым. Он признал, что сделать это нужно было раньше. Эта история давняя. И то, что мы вышли на этот рубеж, очень важно», – заметил собеседник. Климов добавил:

«В этой связи я хотел бы сыронизировать над Байденом. В субботу он заявил, что Россия возвращается в XIX век. Я хотел бы напомнить Байдену, что в XIX веке, когда мало кто знал, что такое доллар, «все прогрессивное человечество» – прежде всего Европа – с большой охотой рассчитывалось в наших рублях, и они котировались не хуже, чем фунты стерлингов».

Кроме того, перед тем, как президент России объявил о своем решении, укрепление рубля происходило медленно: доллар дешевел примерно на рубль в день, заметил экономист Василий Колташов. «А после этого решения мы увидели очень быстрое укрепление российской валюты на новых настроениях, которые появились на рынке», – рассуждает эксперт.

«Во-первых, вся торговля российскими товарами по долгосрочным контрактам в перспективе будет переведена в рубли», – прогнозирует Колташов. «Путин говорил о «Газпроме», хотя и не исключил, что к нему присоединятся другие наши структуры и компании, – соглашается Климов. – Дело в том, что «Газпром» – та компания, которой правительство России вправе отдавать такого рода распоряжения. А другие компании будут действовать с учетом того, что это полностью частные организации».

«Поэтому когда мы говорим о торговле товарами за рубли, речь будет идти не только о газе, но и о нефти, металлах, – указал Колташов. – Во-вторых, товары, которые сейчас продаются на западных биржах, через некоторое время тоже начнут продаваться за рубли. Это может привести к созданию единого консолидированного рынка в Евразии, где будут использоваться рубль, юань, индийская рупия и иранский риал. Если такой рынок появится, то он станет главным товарным рынком в мире, где рубль сыграет свою очень важную роль».

«Именно по этой причине мы сейчас мы наблюдаем такую реакцию Запада – они артачатся. Но когда процесс пойдет, то он будет необратимым. В первую очередь, решение Москвы выбивает позиции евро, а потом уже у доллара»,

– полагает экономист. «Это же касается и рынка ценных бумаг. США, ЕС, Британия и Япония пошли на нарушения норм международного права и права частной собственности. Но Москва ведет себя иначе. Это дает шанс России стать зоной притяжения капиталов, что приведет к важным политэкономическим изменениям просто потому что наша страна ведет себя как надежный партнер», – добавил собеседник.

«С другой стороны, для регулирующих органов ЕС резко сокращается возможность влиять на внутренние потребительские цены – на топливо, на продукты питания, – отметил Колташов. – Они демонстрируют свое бессилие в новой ситуации. Их инструментарий сильно сократился, либо оказывается крайне неэффективным. Это шокирует европейцев. Они думали, что это игра в одни ворота, но выяснилось, что просто пинать мяч в сторону противника не получится – и им прилетело обратно с утроенной силой, причем без особых усилий со стороны России».

«Когда мы говорим о том, что Европа идет по пути восприятия новой реальности, нам нужно учитывать чрезмерное увлечение европолитиков вопросами идеологии. Чем ближе они находятся в Брюсселю и евробюрократии – тем сильнее это проявляется. При этом национальные элиты куда более адекватны. Яркий пример – Венгрия, которая не присоединится к санкциям, хотя евробюрократы рвут на себе тельняшку и пытаются подстроить весь мир под свои представления о прекрасном», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Ранее они продвигали тему «зеленого энергоперехода». Сейчас они не отказались от своих догматов и будут проходить мучительную терапию реальностью. И до тех пор, пока они не столкнулся с реальными последствиями экономического, политического и энергетического кризисов – ни на какие уступки они не пойдут. Они будут затягивать выплаты, судиться в Стокгольме. В итоге России придется прикрутить газовый вентиль», – допускает эксперт.

«Затем европейцы осознают новую геополитическую и экономическую реальность, которая проявится в значительном падении ВВП, и поймут, что никуда от России они не денутся. Но чем дольше европейцы будут упорствовать, тем выше вероятность того, что они начнут покупать все новые и новые категории товаров за рубль. А это для них унижение, потому что они мнят себя великим демократами. Но бодаться они долго не смогут – необходимость закачки газа в хранилища и приближение зимы сделают свое дело», – резюмировал Лизан.

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