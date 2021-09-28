Новой Думе придется сочетать консерватизм с реформаторством

Избранная 19 сентября Дума несет в себе многие черты, свойственные еще самым первым русским Думам, избранным в 1906-1907 годах. Как и тогда, более века назад, состав парламента отражает противоречивый запрос народа и на реформы, и на консервативные ценности одновременно. К такому выводу пришли политологи на круглом столе. По их мнению, некоторые недостатки первых Дум передались по наследству и нынешней.

Исторические проблемы российского парламентаризма не ушли в прошлое – культурные и политические паттерны, к сожалению, частично перейдут по наследству и к новому составу Госдумы, считает доцент философского факультета МГУ, главный редактор сайта «Русская идея» Борис Межуев. Во вторник он выступил на круглом столе «Экспертный взгляд», который назывался «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем».

Дискуссию организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке газеты ВЗГЛЯД. Участники круглого стола решили обсудить новую Думу VIII созыва в «историческом контексте», сравнив нынешних народных избранников с их коллегами, работавшими в первых двух Думах 1906-1907 годов.

По словам Межуева, важным недостатком партийных систем и более ста лет назад, и сегодня остается клиентела – система сугубо личных обязательств между патронами и клиентами, свойственная еще Древнему Риму.

«В России всегда побеждали только «партии вождя». Это ясно видно на примере «Союза 17 октября», которая провалилась на выборах в первую Госдуму из-за отсутствия яркого лидера. Но перед следующими выборами появился Александр Гучков, – и они победили. Тогда же было огромное количество либеральных партий, но победили кадеты, и только потому, что у них был сильный вождь – Павел Милюков», – пояснил он. По словам эксперта, то же самое происходит и сегодня – партии строятся вокруг лидеров. «Никакой КПРФ без Зюганова быть не может, как и ЛДПР без Жириновского. В истории России практически не было партий, успешно действовавших без вождистского фактора», – резюмировал Межуев.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов по этому поводу отметил, что для любой политической силы должна быть важна не фигура вождя, а интересы избирателей. Он напомнил, что в Думах 1906-1907 годов уже вскоре после выборов политики зачастую меняли курс – в ущерб интересам тех слоев общества, тех классов, которым они обещали служить в ходе предвыборной борьбы. Само понятие представительной демократии подразумевает, что депутаты должны защищать в парламенте интересы своего электората, обсуждая их с представителями других классов, напомнил Кузнецов. «Но в то время думцы порой оказывались не готовы работать в интересах классов, которые их направили в парламент. Депутаты уходили в «эмпиреи», выступали с абстрактных философских позиций прогресса или консерватизма, и это мешало выполнять главную функцию качественного представительства своего избирателя», – напомнил аналитик.

В работе первых парламентов, избранных на волне первой русской революции, слишком сильно отражалось классовое противоборство, тогдашним депутатам не было свойственно желание искать компромисс, рассказала участникам круглого стола доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Анна Хорошева.

«Заседания первых дум фактически превратились в поле битвы народа и правительства.

При этом на выборах существенное большинство тогда получили отнюдь не радикалы, а политические силы, нацеленные, казалось бы, на конструктивные идеи – это кадеты и трудовики. Однако, попав в парламент, кадеты повели себя «очень лево». Трудовики – это были либо крестьяне, либо близкие к ним интеллигенты, которые ностальгировали по идеалам народников. Хотя идеалом кадетов была конституционная монархия, единая неделимая Россия, они неплохо ужились с левыми лозунгами трудовиков. Зачастую они действовали одинаково деструктивно».

После роспуска первых двух Дум власть поняла свою ошибку: не стоило делать ставку на крестьян как консервативную силу, которая всегда поддерживает правительство, добавила историк. «Избирательный закон изменили, повысили имущественный ценз для тех, кто мог голосовать – никаких иллюзий по поводу крестьянства уже не было. Новая ставка была сделана, в частности, на представителей земства, на тех, кто прошел определенную школу участия в выборах и набрался практического опыта в местном самоуправлении», – рассказала Хорошева.

Старший научный сотрудник, научный руководитель Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Андрей Тесля призвал фракции новоизбранной Госдумы лоббировать не только узкие социально-групповые интересы своей группы избирателей, но и «продвигать их в диалоге с другими партиями в поисках компромисса».

Компромиссы между реформаторами и консерваторами крайне важны, согласился глава Центра политических технологий Борис Макаренко. В новоизбранной Госдуме большинство представленных партий поддерживает реформаторский вектор, указал он. «Общество у нас не реформаторское, а консервативное и инертное, и Думы получались такими же. Хотя, конечно же, в каждой из них были реформаторские фракции», – добавил Макаренко.

«Мы с Глебом Кузнецовым ранее уже спорили по этому поводу. Я показал Глебу свою схему того, насколько силен патернализм российского электората. Глеб совершенно резонно возразил: в условиях кризиса, падения доходов, стагнации экономики сейчас все стали патерналистами. К сожалению, в этом очень много правды. Сейчас и для власти, и для депутатского корпуса мощнейший ограничитель – это пассивно-депрессивное состояние электората, который думает больше о выживании, о том, чтобы не стало хуже, нежели о движении вперед», – подчеркнул Макаренко. «Повторю: это естественно, поскольку Дума отражает спектр настроений всего общества, правда в определенной степени, с неким «приближением»: когда сильнее, когда слабее», – пояснил политолог.

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Впрочем, обнадеживает тот факт, что в новую Думу удалось пройти партии «Новые люди», оговорился Макаренко. «Они погоды не сделают. Но если они хотя бы внесут мелодию новизны, необходимости обновления, это уже будет важно. Слишком уж долго не звучала эта мелодия в здании на Охотному ряду», – подытожил политолог.

«Думаю в VIII созыве мы услышим более громкий голос так называемого «буржуазного класса», новых сил и новых людей», – заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, модератор дискуссии. Как считает Соколова, перед новым депутатским корпусом стоит задача создать сильный парламент.

Выборы в России прошли 17-19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы.