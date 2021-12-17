Новая волна санкций расколола Запад

Взгляд
17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
Разделы

Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...

Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...

Турки всерьез воюют с российским оружием

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Подробности...
Перейти в раздел…

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 4 комментария

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

Перейти в раздел…

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...

Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете ставить дома новогоднюю елку?
  • Да

  • Нет
Влияет ли коронавирус на ваши новогодние планы?
  • Да

  • Нет
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Псаки: США не будут обсуждать европейскую безопасность без своих союзников
    МИД: Предложения России по безопасности нельзя рассматривать как меню Путин: Причину помешать России всегда найдут Центробанк повысил ставку до 8,5% годовых Экс-владелицу банка БКФ и следователя СК задержали по делу о взятке
    Россия предложила Западу исключить присоединение Украины к НАТО Песков: Путин вмешается в случае появления угроз в адрес Сокурова ЦБ предложил убрать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках Машина аэродромного обслуживания загорелась в Шереметьево
    Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра Набиуллина после повышения ключевой ставки надела брошь в виде сказочного героя Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» Доказавший измену жены житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов

    договор о гарантиях


    Россия предложила США закрепить невозможность развязывания ядерной войны

    ударные системы


    В МИД назвали причины для выхода России из моратория по РСМД

    «Народный инспектор»


    Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД

    Видео

    экспорт газа


    Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

    по Кадырова


    Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

    использование QR-кодов


    В России установят единые требования к ковид-сертификатам

    отмена вакцинации


    Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

    Новейшая мутация


    Почему создание штамма «омикрон» приписали британцам

    вымирание населения


    Владимир Прохватилов: Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

    рекламная война


    Юрий Мавашев: Турки всерьез воюют с российским оружием

    Россия и НАТО


    Тимофей Бордачёв: России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

    на ваш взгляд


    Вы будете ставить дома новогоднюю елку?

    Новая волна санкций расколола Запад

    В Брюсселе – столице как Евросоюза, так и НАТО – в четверг кипела внешнеполитическая жизнь
    		   17 декабря 2021, 16:40
    Фото: Adrien Nowak/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    На протяжении всего четверга институты и лидеры стран политического Запада решали, как поступить с Россией, которая, по их мнению, готовит вторжение на Украину. Мнения разделились: «план Байдена» со сверхжесткими санкциями пока не прошел благодаря Берлину и Парижу, но провокационные сигналы в сторону Москвы все-таки были посланы.

    В Брюсселе – столице как Евросоюза, так и НАТО – в четверг кипела внешнеполитическая жизнь. Онлайн и офлайн, с разницей в пару часов и наслаиваясь друг над друга, там прошли совет глав государств ЕС, саммит «Восточного партнерства», сессия Европарламента и ряд консультаций по линии Североатлантического альянса, в которых принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой этого «праздника жизни» стали отношения с Россией.

    Такое внимание к нам – заслуга не Зеленского, а президента США Джо Байдена. Украинский лидер по большей части исполнял роль говорящего статиста, чему был вполне рад, но итоги промежуточной дискуссии таковы, что радоваться Зеленскому особенно нечему (что, конечно, не помешает ему по возвращении в Киев заявить об огромных успехах на дипломатическом поприще – он заявил бы о них в любом случае, даже если бы его закидали сельскохозяйственной продукцией еще на трапе президентского лайнера).

    С момента начала информационной кампании Вашингтона о грядущем в январе-феврале следующего года «нападении России на Украину» прошло уже 40 дней. Киев сперва вообще не понял правил предложенной ему игры, но примерно за месяц выработал свою переговорную позицию по этому вопросу: нужно не наказывать Россию санкциями за нападение, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.

    «Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации. И тогда вероятной эскалации, может, и не будет», – заявил Зеленский в Брюсселе.

    Для Киева вариант как бы беспроигрышный: если нападения России не случится (а его не случится, если Украина не пойдет на беспрецедентную военную провокацию масштаба Грузии в 2008-м, так что вторжение «100 батальонных тактических групп РФ» по-прежнему остается плодом воображения американцев), можно будет провозгласить что-то в духе «вот видите, санкции работают».

    Чтобы реальное наказание предваряло вымышленное преступление – до такого даже сталинские правоведы не додумались.

    Новаторская идея Киева не прошла. Ее не разделяют даже в Вашингтоне – притом что вопрос введения новых антироссийских санкций сейчас стал краеугольным камнем американской внешней политики. Основа этой политики – то, что США не хотят вводить ограничения в одностороннем порядке, как привыкли при Дональде Трампе, а пытаются сделать их общей реакцией Запада, чтобы подчеркнуть блоковый характер нынешней дипломатии Белого дома и лидерство Вашингтона в среде союзников.

    Ключевое отличие от хотелок Зеленского в том, что согласованный на общезападном уровне пакет санкций планируют заявить, но не вводить до тех пор, пока нападения не случится. Для Байдена это тоже как бы беспроигрышная ситуация: когда его по все тем же причинам не случится, можно будет заявить, что флагманская политика США предотвратила войну, при этом европейские союзники не будут страдать от убытков, которые неизбежно принесут санкции как обоюдоострое оружие.

    Список этих «неотложных мер на случай войны» есть, более того, сообщалось, что он в третьей или четвертой редакции, а предыдущие Байден отклонил как недостаточно жесткие. Однако обнародовано американское предложение не было. По информации источников информагентства Bloomberg, которое в этой ситуации ведет себя как наиболее информированное из всех, оно затрагивает оборонные и энергетические компании (в том числе угольные), технологический экспорт и финансовые институты РФ, в том числе отключение последних от SWIFT.

    Вне зависимости от введения этих мер, Вашингтон настаивает на приостановке запуска газопровода «Северный поток – 2» как минимум до тех пор, пока Москва не пойдет на некие действия по «деэскалации ситуации на границах Украины» (читай – будет держать свои войска на своей территории не там, где хочет, а там, где это устраивает Вашингтон).

    Надо признать, что по этому вопросу американцы добились определенных успехов: Германия неожиданно заявила, что сертификация газопровода будет завершена минимум на полгода позже, чем планировалось – не в начале 2022-го, а во второй его половине. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что это не политическое решение, а стандартная процедура, но верится в это с трудом.

    Источники все того же агентства Bloomberg утверждают, что у Берлина нет намерений замораживать проект на неопределенно долгий срок. Но на публичных мероприятиях в Брюсселе в этот раз немцы защищали «Северный поток» менее активно, чем, например, австрийцы.

    В то же время Шольц заявил, что Берлин и Париж намерены возродить «нормандский формат» переговоров по урегулированию в Донбассе, сделав его «деятельным и эффективным». Ранее этот формат зашел в тупик из-за хронической недоговороспособности украинцев и того, что французы и немцы решили выступать как украинские адвокаты, чтобы не показывать свое бессилие, то есть невозможности призвать Украину к порядку. 

    Зеленский, тем не менее, горячо настаивает на скорейшей встрече «нормандцев» на высшем уровне, почему-то рассчитывая на то, что президент Владимир Путин разрешит ему не исполнять тех положений Минских соглашений, под которыми подписался Киев. Для России это абсолютно неприемлемый подход, поэтому оснований для встречи на высшем уровне в Москве не видят – пусть сперва Зеленский исполнит то, о чем с ним договорились ранее. А теперь ситуация выглядит так, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» стала неофициальным способом давления на Кремль – чтобы встреча четырех лидеров все-таки состоялась и Зеленский попросил на ней все, что он хочет попросить.

    Однако в том, что касается согласования единого пакета сверхжестких санкций, США не преуспели. Уже трижды помянутый Bloomberg заранее прогнозировал, что не преуспеют – из-за позиции Берлина и Парижа, которые в большей степени настроены на диалог с Москвой и не хотели бы заявлять обязательств по сверхжесткому пакету, который никому не в радость (кроме Украины, а также американских ТЭК и ВПК, где ограничения против российских кампаний – это неконкурентная борьба за место под солнцем) и может резко усложнить переговоры, поскольку – и в ЕС это знают – при президенте Путине Россия отвергает тактику шантажа и скорее откажется от консультаций, чем позволит себя запугивать (проволочки с «Северным потоком – 2» поданы значительно мягче и в приемлемой форме, мол, политика ни при чем, так что это не шантаж, а совпадение).

    В четверг европейцы озвучили массу однотонных заявлений на этот счет. «Мы предпримем беспрецедентные меры, если Россия пойдет на агрессивные действия в отношении украинской стороны» (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен). «Мы подготовим жесткую позицию по ситуации вокруг Украины» (глава Евросовета Шарль Мишель). «Тот, кто нарушит границы Украины, должен будет считаться с соответствующей реакцией» (как всегда аккуратный и осторожный канцлер Олаф Шольц). «Мы подготовили опции на случай эскалации ситуации, и мы готовы действовать» (заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович).

    Все это свидетельствует о том, что коллективный Запад условился – ответ на «вторжение на Украину» будет, но не договорился о конкретике и «план Байдена» не принял как слишком радикальный. И теперь одно из двух – либо консультации продолжатся, перекликаясь с тем диалогом, который Париж и Берлин хотят вести с Москвой, либо в ближайшие дни будет представлен более мягкий вариант «единого ответа», чем хотелось бы США.

    Пока же ЕС чуть досрочно продлил на полгода те санкции, которые были введены прежде, а Европарламент в своей резолюции призвал к «жесткому ответу на российскую агрессию», но без конкретики и именно в качестве реакции, а не меры предварительного воздействия.

    Что же касается позиции самой России, для нее все консультации с Западом в области безопасности и «разрядки» теперь связаны с той «красной линией», которую прочертил Владимир Путин – отказ от расширения НАТО к границам России и письменные гарантии безопасности, которые требуется заключить и отдельно с США, и со всеми членами альянса разом (предложение на этот счет было передано Вашингтону и опубликовано на сайте МИД РФ). 

    Формально наименее конструктивную позицию по этому вопросу занимает секретариат НАТО, как будто бы заранее торпедирующий саму возможность договориться. По крайней мере, генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг заявил, что объединение не откажется от расширения под давлением России, что оставляет двери для Украины открытыми (но без конкретики, как обычно), и что будет готово к каким-либо гарантиям для РФ только после того, как Москва первой «сделает шаги по деэскалации».

    Однако стоит помнить, что Столтенберг – исполнитель чужой воли, а не самостоятельный игрок. Он, конечно, не статист, как Зеленский, но, в отличие от Байдена, Шольца и Макрона, играет роль второго плана. Может быть – играет специально для Зеленского, чтобы тот не возвращался в Киев совсем уж расстроенным. В той политической арии, которая исполнялась в Брюсселе последние два дня, генсек стал исповедальником украинского президента – тем, кто принял его у себя и успокаивал, пока большие люди пытались творить большую политику и спорили с собственным воображением.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •