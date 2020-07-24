Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации.

Сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары, сообщил в Facebook соучредитель ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. Информацию о бойкоте продукции подтвердил и посол Армении в России Вардан Тоганян. Магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка, перечислил Степанян.

«Все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация», – цитировал посла «Спутник-Армения». Провокация, по мнению Тоганяна, направлена на то, чтобы превратить торговые точки в России в «большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями». «Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», – предупредил Тоганян.

Отметим, что «Твой дом» – не первая торговая структура, связанная с азербайджанским бизнесом в России, которую обвиняют в бойкоте армянской продукции. Не далее как в минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Посольство Армении в Москве обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с армянскими фруктами на территорию этого рынка.

Совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были все-таки направлены на другие московские базы и в иные крупные центры оптовой торговли. Но не прошло и недели, как возникла схожая проблема с «Твоим домом».

«Не покупать армянские фрукты – это не конфликт, это гражданская позиция.

Конфликт – это то, что происходит в Европе, в США, когда многотысячная толпа армянских протестующих избивает 30-50 азербайджанцев, которые охраняют свое посольство», – заявил газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Самир Мамедов. «Это сложный и достаточно эмоциональный вопрос, – пояснил собеседник. – Говоря о любом конфликте в постсоветском пространстве, нужно учитывать, что многие выходцы из этих стран СНГ проживают в России и продолжают следить за ситуацией. Когда на территории их стран происходят военные столкновения, очевидно это переносится на их видение ситуации в России».

Как сообщил в пятницу ТАСС, в Баку заявляют о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта на границе с Арменией. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военных. С 17 июля в Баку и Ереване сообщают, что ситуация на границе относительно спокойная.

«Наше видение заключается в том, что продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий в Карабахе и семи прилегающих к нему районов и есть причина всех тех торговых войн, которые происходят во всем мире, в том числе и в России, – подчеркнул Мамедов. – Именно поэтому азербайджанские бизнесмены массово бойкотируют армянские товары».

На ваш взгляд Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией? Азербайджан

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Противоположную точку зрения на происходящее в комментарии газете ВЗГЛЯД сформулировал вице-президент Союза армян России Левон Муканян. «Азербайджанская сторона всегда имеет один и тот же почерк – они сначала нападают, затем получают достойный контрудар, после чего начинают провоцировать ситуации, подобные той, что произошла с сетью магазинов «Твой дом», – подчеркнул Муканян.

«Сейчас, как и в предыдущие годы, из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян в какой-то форме, – пояснил собеседник. – Основная цель азербайджанской стороны – раздувать конфликт и дестабилизировать ситуацию, чтобы Турция смогла ввести свои войска в сухопутный регион Армении, разделяющий Азербайджан и Турцию. Тогда радикальная часть боевиков через Азербайджан хлынет потоком на Северный Кавказ. Турция видит и Башкирию, и Татарстан в качестве зон своего влияния. Вопрос не в Армении или Азербайджане, а в крупной геополитике», – добавил Муканян.

Вопрос не в политике, а в накручивании националистического угара, возражает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Россия в контексте армяно-азербайджанского конфликта оказалась в очень сложном положении. И Армения и Азербайджан, так или иначе, может быть без особой охоты, но тем не менее апеллируют к России, – сказал Чупрыгин газете ВЗГЛЯД.

«С армянской стороны все время возникает вопрос ОДКБ и так далее. А ведь есть еще и Турция, которая безоговорочно поддерживает Азербайджан, – напомнил эксперт. – И отражается это все, к сожалению, на отношениях между армянской и азербайджанской диаспорами, которые в России достаточно большие, и занимают серьезные экономические и социальные позиции».

Риторика в духе «я ваши товары не приму», «подавитесь своими яблоками», «сами ешьте свои персики» напоминает спор детей в песочнице, констатировал Чупрыгин. Это может привести к самым неожиданным последствиям. «Я бы обратился к здравомыслящим армянам и азербайджанцам: пора это прекращать, на самом деле. Решайте вопросы между собой, не надо их выносить за территории, которые очерчены политической границей», – указал собеседник.

Справедливости ради, конфликтующие вокруг «Твоего дома» стороны демонстрируют некоторую готовность вступить в диалог. Муканян напомнил о том, что накануне состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Союза армян России Арой Абрамяном и совладельцем торгового комплекса «Фуд сити» Годом Нисановым. «С семьей Агаларовых, которой принадлежит торговая сеть «Твой дом», будет отдельный разговор», – отметил Муканян.

Но «если власти Москвы и в целом России это жестко не остановят, будет создан прецедент для таких случаев в дальнейшем. Ситуация может стать необратимой, в том числе и для самих бизнесменов. Ведь им могут предъявить обвинения в экстремизме и разжигании межнациональной розни», убежден Муканян.

По мнению замглавы комитета Госдумы по национальной политике Ильдара Гильмутдинова, нужно встретиться с представителями армянской и азербайджанской диаспор и четко обозначить: решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, не может вестись на российской территории.

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«Этот конфликт два народа должны разрешать там, у себя, а не переносить эту проблему в Россию», – отметил Гильмутдинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что ни в торговые, ни в культурные отношения эта тема не должна приходить. Российские государственные органы должны за этим следить и делать все, чтобы такие ситуации не возникали. Для этого у муниципальных, исполнительных и контролирующих структур Российской Федерации есть все полномочия.

«Федеральное агентство по делам национальностей запустило систему мониторинга национальных отношений, она есть в каждом субъекте страны. Эта система должна выявлять и предупреждать все такие ситуации. Проблематику армяно-азербайджанского конфликта впускать в Россию нельзя ни в коем случае», – заключил Гильмутдинов.

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