Взгляд
24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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              Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

              Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликта   24 июля 2020, 15:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации.

              Сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары, сообщил в Facebook соучредитель ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. Информацию о бойкоте продукции подтвердил и посол Армении в России Вардан Тоганян. Магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка, перечислил Степанян.

              «Все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация», – цитировал посла «Спутник-Армения». Провокация, по мнению Тоганяна, направлена на то, чтобы превратить торговые точки в России в «большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями». «Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», – предупредил Тоганян.

              Отметим, что «Твой дом» – не первая торговая структура, связанная с азербайджанским бизнесом в России, которую обвиняют в бойкоте армянской продукции. Не далее как в минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Посольство Армении в Москве обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с армянскими фруктами на территорию этого рынка.

              Совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были все-таки направлены на другие московские базы и в иные крупные центры оптовой торговли. Но не прошло и недели, как возникла схожая проблема с «Твоим домом».

              «Не покупать армянские фрукты – это не конфликт, это гражданская позиция.

              Конфликт – это то, что происходит в Европе, в США, когда многотысячная толпа армянских протестующих избивает 30-50 азербайджанцев, которые охраняют свое посольство», – заявил газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Самир Мамедов. «Это сложный и достаточно эмоциональный вопрос, – пояснил собеседник. – Говоря о любом конфликте в постсоветском пространстве, нужно учитывать, что многие выходцы из этих стран СНГ проживают в России и продолжают следить за ситуацией. Когда на территории их стран происходят военные столкновения, очевидно это переносится на их видение ситуации в России».

              Как сообщил в пятницу ТАСС, в Баку заявляют о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта на границе с Арменией. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военных. С 17 июля в Баку и Ереване сообщают, что ситуация на границе относительно спокойная.

              «Наше видение заключается в том, что продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий в Карабахе и семи прилегающих к нему районов и есть причина всех тех торговых войн, которые происходят во всем мире, в том числе и в России, – подчеркнул Мамедов. – Именно поэтому азербайджанские бизнесмены массово бойкотируют армянские товары».

              На ваш взгляд

               
              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?



              Обсуждение: 30 комментариев
              Противоположную точку зрения на происходящее в комментарии газете ВЗГЛЯД сформулировал вице-президент Союза армян России Левон Муканян. «Азербайджанская сторона всегда имеет один и тот же почерк – они сначала нападают, затем получают достойный контрудар, после чего начинают провоцировать ситуации, подобные той, что произошла с сетью магазинов «Твой дом», – подчеркнул Муканян.

              «Сейчас, как и в предыдущие годы, из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян в какой-то форме, – пояснил собеседник. – Основная цель азербайджанской стороны – раздувать конфликт и дестабилизировать ситуацию, чтобы Турция смогла ввести свои войска в сухопутный регион Армении, разделяющий Азербайджан и Турцию. Тогда радикальная часть боевиков через Азербайджан хлынет потоком на Северный Кавказ. Турция видит и Башкирию, и Татарстан в качестве зон своего влияния. Вопрос не в Армении или Азербайджане, а в крупной геополитике», – добавил Муканян.

              Вопрос не в политике, а в накручивании националистического угара, возражает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

              «Россия в контексте армяно-азербайджанского конфликта оказалась в очень сложном положении. И Армения и Азербайджан, так или иначе, может быть без особой охоты, но тем не менее апеллируют к России, – сказал Чупрыгин газете ВЗГЛЯД.

              «С армянской стороны все время возникает вопрос ОДКБ и так далее. А ведь есть еще и Турция, которая безоговорочно поддерживает Азербайджан, – напомнил эксперт. – И отражается это все, к сожалению, на отношениях между армянской и азербайджанской диаспорами, которые в России достаточно большие, и занимают серьезные экономические и социальные позиции».

              Риторика в духе «я ваши товары не приму», «подавитесь своими яблоками», «сами ешьте свои персики» напоминает спор детей в песочнице, констатировал Чупрыгин. Это может привести к самым неожиданным последствиям. «Я бы обратился к здравомыслящим армянам и азербайджанцам: пора это прекращать, на самом деле. Решайте вопросы между собой, не надо их выносить за территории, которые очерчены политической границей», – указал собеседник.

              Справедливости ради, конфликтующие вокруг «Твоего дома» стороны демонстрируют некоторую готовность вступить в диалог. Муканян напомнил о том, что накануне состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Союза армян России Арой Абрамяном и совладельцем торгового комплекса «Фуд сити» Годом Нисановым. «С семьей Агаларовых, которой принадлежит торговая сеть «Твой дом», будет отдельный разговор», – отметил Муканян.  

              Но «если власти Москвы и в целом России это жестко не остановят, будет создан прецедент для таких случаев в дальнейшем. Ситуация может стать необратимой, в том числе и для самих бизнесменов. Ведь им могут предъявить обвинения в экстремизме и разжигании межнациональной розни», убежден Муканян.

              По мнению замглавы комитета Госдумы по национальной политике Ильдара Гильмутдинова, нужно встретиться с представителями армянской и азербайджанской диаспор и четко обозначить: решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, не может вестись на российской территории.

              «Этот конфликт два народа должны разрешать там, у себя, а не переносить эту проблему в Россию», – отметил Гильмутдинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что ни в торговые, ни в культурные отношения эта тема не должна приходить. Российские государственные органы должны за этим следить и делать все, чтобы такие ситуации не возникали. Для этого у муниципальных, исполнительных и контролирующих структур Российской Федерации есть все полномочия.

              «Федеральное агентство по делам национальностей запустило систему мониторинга национальных отношений, она есть в каждом субъекте страны. Эта система должна выявлять и предупреждать все такие ситуации. Проблематику армяно-азербайджанского конфликта впускать в Россию нельзя ни в коем случае», – заключил Гильмутдинов.

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