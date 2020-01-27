В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

В России стремительно обновилось правительство и инициированы поправки к Конституции. Страна готовится к перенастройке экономической и политической систем. При этом все помнят, что Россия по-прежнему зажата в кольце западных санкций. Хватит ли запаса прочности для реализации запланированных изменений? Нет ли угрозы нового развала государственности, возвращения хаоса и нищеты начала 90-х?

Стремительные изменения в российской политике – обновление и омоложение правительства, поправки в Конституцию, вызваны запросом общества на развитие и его стремлением двигаться вперед. Об этой подоплеке заявил сам президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 15 января.

Социологи еще до речи Путина заметили в обществе тренд, которого давно не было, – тягу к преобразованиям, к новизне. «Важный момент, с которого Путин начал свое послание: он сказал, что нам нужны перемены, люди их ждут», – отметил по этому поводу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям». Социолог подчеркнул: «Это полностью соответствует нашим данным: запрос на перемены большой, страх перед ними – низкий». Федоров связывает низкий уровень страха с тем, что «Путин выступает гарантом стабильности – в случае чего, всегда поправит правительство».

Но добавим, что президент Путин в своей речи сделал важный акцент – преобразования должны сопровождаться ощутимым улучшением жизни граждан. Глава ВЦИОМ со своей стороны отметил – в отсутствие такого улучшения у людей могут возникнуть сомнения.

«Сама же стабильность после пяти лет снижения реальных располагаемых доходов не кажется многим позитивной, – подчеркнул Федоров. – Легко и просто ратовать за стабильность, когда она работает на тебя, выражается в подъеме, в росте доходов, в расширении твоих возможностей. Но когда твои доходы снижаются или растут медленнее, чем расходы, ценность такой стабильности оказывается под вопросом».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков напоминает, что понятие «перемены» – не антоним «стабильности».

«Стабильность – не застой. Государство может сильно меняться, быстро развиваться и при этом оставаться устойчивым во всех политических и социальных конструкциях.

Потому что работают институты. Благодаря достигнутой за время президентства Путина стабильности, созданы инструменты, позволяющие эффективно и быстро провести назревшие реформы в ряде сфер», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Стабильность сегодня означает порядок и безопасность, которые, в свою очередь, открывают возможности для реализации интересов большинства общества и защиту интересов меньшинства, считает эксперт.

«Власть сейчас стремится найти новый баланс между двумя задачами – развитием и сохранением стабильности, –

пояснил Чеснаков и напомнил тезис Путина, сформулированный много лет назад: «Стабильность мы должны обеспечить как обязательное условие развития».

«Уверенно стоять на обеих ногах, не шатаясь»

Успешные реформы в принципе невозможны без накопленного запаса прочности государства, считает немецкий политолог российского происхождения Александр Сосновский.

«За прошедшие десятилетия страна добилась политической, военно-стратегической и экономической стабильности. Последняя, правда, основана в основном на прибыли от добычи энергоносителей. Но в любом случае, стабилизация достигнута, – и не потому, что Путин так долго у власти, а потому что создана определенная система, которая позволила теперь Путину проводить реформы, – реформы, которые Россия давным-давно заслужила, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И страна в такой период должна уверенно стоять на обеих ногах, не шатаясь».

На ваш взгляд Каким будет новый премьер-министр Мишустин? Лучше предшественника

Хуже предшественника

Таким же



Пришедшая теперь в Белый дом команда Михаила Мишустина, похоже, сумеет аккуратно и четко провести требуемые изменения, полагает Сосновский. Эта команда разительно отличается от советского руководства конца 80-х, которое пыталось модернизировать страну. «При всем уважении к их прежним заслугам, эти старперы из Политбюро в ходе перестройки попытались реформировать страну, используя, условно говоря, только лист бумаги и карандаш», – заметил Сосновский. Эксперт не предвидит в России нового обрушения государственности, подобного тому, что произошло в начале 1990-х. По его мнению,

современные медиа позволили рядовым гражданам лучше понять, чем грозит революционный, а не эволюционный сценарий, – примеры стали нагляднее.

Сильной «прививкой», по его мнению, стал Майдан, который в итоге привел к обнищанию большинства украинцев. «Россияне увидели, как реализуется агрессивный вариант либеральной идеи, оценили его риски. Либерально-агрессивная идея теперь максимум набирает в России 1-1,5% сторонников. С другой стороны, сегодняшняя политическая система дает дорожную карту того, куда можно двигаться, как развиваться», – полагает Сосновский.

Бывший депутат Госдумы, политолог Семен Багдасаров, в отличие от Сосновского, считает вполне реальной угрозу новой дестабилизации России. Нельзя недооценивать силы геополитического противника, заинтересованного в том, чтобы наша страна вновь скатилась в хаос, напоминает он.

«Против нас продолжается война. Экономические санкции – важнейший элемент этой войны. Второй элемент – военное давление. Гонка вооружений, которая навязывается нам и которую очень трудно выдержать по понятным причинам. Военный бюджет США, напомню – 750 млрд долларов. Плюс бюджеты других стран НАТО», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

Молодежь не помнит шаткие времена

Нельзя сбрасывать со счетов и мощное пропагандистское обеспечение давления Запада, подчеркнул Багдасаров. «Есть у Запада и поддержка внутри России со стороны структур, которые хотят того же – подрыва суверенитета страны. Как ни парадоксально, зачастую их косвенно поддерживают окологосударственные круги – это и некоторые органы прессы, и отдельные столичные вузы, в стенах которых открыто проповедуется мысль о том, что выйти против власти на площадь – это святое дело. Все это недооценивать нельзя», – считает политолог.

«В конечном счете давление рассчитано на ухудшение экономического положения. Вдруг втянемся в гонку вооружений и не выдержим этого», – предупреждает Багдасаров. Плюс к тому: молодежь, которая всегда играет роль движущей силы протеста, уже не помнит событий 1991-93 годов, когда уличные бои шли в самом центре Москвы. «Так что вероятность кризисного сценария по-прежнему существует, не стоит этого отрицать», – призывает он.

Правда, в России вряд ли возможен сценарий украинского Майдана, считает эксперт. «У нас может быть другой вариант, более экстремальный. Внутри некоторых областей и республик есть целый ряд местных элит, которые лояльны федеральному центру до поры до времени, – только пока власть в Москве прочная. Как только ослабнет – мы знаем на примере Советского Союза – вся вертикаль оказывается под угрозой разрушения», – предупреждает Багдасаров.

Эксперт напомнил о событиях начала 1990-х, когда уже после распада Советского Союза «уйти от Кремля» пытались не только республики Северного Кавказа или Поволжья, но и ряд сугубо русских регионов – возник даже проект «Уральской республики», который продвигал тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель, кстати, старый друг Ельцина, напомнил эксперт и подытожил: «Сильная власть в Москве должна быть всегда».

На эту тему

Напомним, что президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу: «Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет». Но в то же время необходимо создать «систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества». Президент указал: «Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД