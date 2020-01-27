В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

Взгляд
27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 01:25  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Коррупция стала атрибутом власти в США

В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничемФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
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    Методы инквизиции в ЦРУ

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

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            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

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              Государство из сериала


              Антон Крылов: Украина не вернется из мира страшных сказок

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство?

              В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

              В 1993 году конфликт президента с парламентом превратился в уличные бои за центр Москвы   27 января 2020, 00:25
              Фото: Reuters
              Текст: Михаил Мошкин,
              Юрий Зайнашев

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              В России стремительно обновилось правительство и инициированы поправки к Конституции. Страна готовится к перенастройке экономической и политической систем. При этом все помнят, что Россия по-прежнему зажата в кольце западных санкций. Хватит ли запаса прочности для реализации запланированных изменений? Нет ли угрозы нового развала государственности, возвращения хаоса и нищеты начала 90-х?

              Стремительные изменения в российской политике – обновление и омоложение правительства, поправки в Конституцию, вызваны запросом общества на развитие и его  стремлением двигаться вперед. Об этой подоплеке заявил сам президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 15 января.

              Социологи еще до речи Путина заметили в обществе тренд, которого давно не было, – тягу к преобразованиям, к новизне. «Важный момент, с которого Путин начал свое послание: он сказал, что нам нужны перемены, люди их ждут», – отметил по этому поводу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям». Социолог подчеркнул: «Это полностью соответствует нашим данным: запрос на перемены большой, страх перед ними – низкий». Федоров связывает низкий уровень страха с тем, что «Путин выступает гарантом стабильности – в случае чего, всегда поправит правительство».

              Но добавим, что президент Путин в своей речи сделал важный акцент – преобразования должны сопровождаться ощутимым улучшением жизни граждан. Глава ВЦИОМ со своей стороны отметил – в отсутствие такого улучшения у людей могут возникнуть сомнения.

              «Сама же стабильность после пяти лет снижения реальных располагаемых доходов не кажется многим позитивной, – подчеркнул Федоров. – Легко и просто ратовать за стабильность, когда она работает на тебя, выражается в подъеме, в росте доходов, в расширении твоих возможностей. Но когда твои доходы снижаются или растут медленнее, чем расходы, ценность такой стабильности оказывается под вопросом». 

              Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков напоминает, что понятие «перемены» – не антоним «стабильности».

              «Стабильность – не застой. Государство может сильно меняться, быстро развиваться и при этом оставаться устойчивым во всех политических и социальных конструкциях.

              Потому что работают институты. Благодаря достигнутой за время президентства Путина стабильности, созданы инструменты, позволяющие эффективно и быстро провести назревшие реформы в ряде сфер», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              Стабильность сегодня означает порядок и безопасность, которые, в свою очередь, открывают возможности для реализации интересов большинства общества и защиту интересов меньшинства, считает эксперт.

              «Власть сейчас стремится найти новый баланс между двумя задачами – развитием и сохранением стабильности, –

              пояснил Чеснаков и напомнил тезис Путина, сформулированный много лет назад: «Стабильность мы должны обеспечить как обязательное условие развития».

              «Уверенно стоять на обеих ногах, не шатаясь»

              Успешные реформы в принципе невозможны без накопленного запаса прочности государства, считает немецкий политолог российского происхождения Александр Сосновский.

              «За прошедшие десятилетия страна добилась политической, военно-стратегической и экономической стабильности. Последняя, правда, основана в основном на прибыли от добычи энергоносителей. Но в любом случае, стабилизация достигнута, – и не потому, что Путин так долго у власти, а потому что создана определенная система, которая позволила теперь Путину проводить реформы, – реформы, которые Россия давным-давно заслужила, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И страна в такой период должна уверенно стоять на обеих ногах, не шатаясь».

              На ваш взгляд

               
              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?



              Обсуждение: 142 комментария

              Пришедшая теперь в Белый дом команда Михаила Мишустина, похоже, сумеет аккуратно и четко провести требуемые изменения, полагает Сосновский. Эта команда разительно отличается от советского руководства конца 80-х, которое пыталось модернизировать страну. «При всем уважении к их прежним заслугам, эти старперы из Политбюро в ходе перестройки попытались реформировать страну, используя, условно говоря, только лист бумаги и карандаш», – заметил Сосновский. Эксперт не предвидит в России нового обрушения государственности, подобного тому, что произошло в начале 1990-х. По его мнению,

              современные медиа позволили рядовым гражданам лучше понять, чем грозит революционный, а не эволюционный сценарий, – примеры стали нагляднее.

              Сильной «прививкой», по его мнению, стал Майдан, который в итоге привел к обнищанию большинства украинцев. «Россияне увидели, как реализуется агрессивный вариант либеральной идеи, оценили его риски. Либерально-агрессивная идея теперь максимум набирает в России 1-1,5% сторонников. С другой стороны, сегодняшняя политическая система дает дорожную карту того, куда можно двигаться, как развиваться», – полагает Сосновский.

              Бывший депутат Госдумы, политолог Семен Багдасаров, в отличие от Сосновского, считает вполне реальной угрозу новой дестабилизации России. Нельзя недооценивать силы геополитического противника, заинтересованного в том, чтобы наша страна вновь скатилась в хаос, напоминает он.

              «Против нас продолжается война. Экономические санкции – важнейший элемент этой войны. Второй элемент – военное давление. Гонка вооружений, которая навязывается нам и которую очень трудно выдержать по понятным причинам. Военный бюджет США, напомню – 750 млрд долларов. Плюс бюджеты других стран НАТО», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

              Молодежь не помнит шаткие времена

              Нельзя сбрасывать со счетов и мощное пропагандистское обеспечение давления Запада, подчеркнул Багдасаров. «Есть у Запада и поддержка внутри России со стороны структур, которые хотят того же – подрыва суверенитета страны. Как ни парадоксально, зачастую их косвенно поддерживают окологосударственные круги – это и некоторые органы прессы, и отдельные столичные вузы, в стенах которых открыто проповедуется мысль о том, что выйти против власти на площадь – это святое дело. Все это недооценивать нельзя», – считает политолог.

              «В конечном счете давление рассчитано на ухудшение экономического положения. Вдруг втянемся в гонку вооружений и не выдержим этого», – предупреждает Багдасаров. Плюс к тому: молодежь, которая всегда играет роль движущей силы протеста, уже не помнит событий 1991-93 годов, когда уличные бои шли в самом центре Москвы. «Так что вероятность кризисного сценария по-прежнему существует, не стоит этого отрицать», – призывает он.

              Правда, в России вряд ли возможен сценарий украинского Майдана, считает эксперт. «У нас может быть другой вариант, более экстремальный. Внутри некоторых областей и республик есть целый ряд местных элит, которые лояльны федеральному центру до поры до времени, – только пока власть в Москве прочная. Как только ослабнет – мы знаем на примере Советского Союза – вся вертикаль оказывается под угрозой разрушения», – предупреждает Багдасаров.

              Эксперт напомнил о событиях начала 1990-х, когда уже после распада Советского Союза «уйти от Кремля» пытались не только республики Северного Кавказа или Поволжья, но и ряд сугубо русских регионов – возник даже проект «Уральской республики», который продвигал тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель, кстати, старый друг Ельцина, напомнил эксперт и подытожил: «Сильная власть в Москве должна быть всегда».

              Напомним, что президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу: «Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет». Но в то же время необходимо создать «систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества». Президент указал: «Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием».

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