Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды.

– Постановление о премировании чиновников из республиканского правительства прошло юридическую экспертизу и было подписано, –сообщает ведущая новостей. – Напомним, в конце апреля в общем доступе появился документ, который ограничивает размер денежных вознаграждений главы Хакасии и всех его приближенных. Это своего рода продолжение резонансной истории, когда в декабре и январе большинство членов кабмина получили новогодние премии от 200 до 500%...

Место действия – Абакан, время – один из вечеров между майскими праздниками. На экране – выпуск новостей ГТРК «Хакасия», в чем можно убедиться, вглядевшись в логотип с триколором. Государственное телевидение региона, взявшее оппозиционный тон по отношению к главе этого самого региона – в данном случае коммунисту Валентину Коновалову, который в ноябре 2018 года после затянувшихся выборов сменил Виктора Зимина и стал главой Республики Хакасия... Явление редкое, не сказать единичное.

– Тогда общественность возмутилась таким солидным поощрением, и первое лицо республики, который своей подписью утвердил премирование, заявил, что впредь такого не повторится, – продолжает ведущая. – И в правительстве сделают вознаграждение, во-первых, ограниченным, во-вторых, прозрачным для общественности. Так и получилось. Спустя три месяца появился документ, в котором максимальный размер премии чиновнику действительно имеет потолок – 400%. Причем получать ее, в соответствии с изменениями, члены кабмина могут не раз в год.

– И еще один момент, – после паузы говорит ведущая, взяв интонацию девушки-адвоката из «Мимино». Ну, вы помните: «Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждает потерпевший, а изготовлена в Воронеже, артелью имени Клары Цеткин, и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек».

Текст «еще одного момента» иной, но шедевру Георгия Данелии по-своему не уступает:

– Под документом стоит подпись не самого главы, а его заместителя Юрия Курлаева. Почему Валентин Коновалов не стал лично утверждать новый порядок – остается загадкой.

У правительственной газеты с тем же названием «Хакасия», разумеется, другое мнение: «Хочется кому-то, чтобы глава Хакасии Валентин Коновалов выглядел неподобающим образом, и все тут. Хотя он, в случае подписания документа, в первую очередь ограничит саму возможность стимулировать себя и подчиненных премиями в размере и 500, и 1000, и 1500%, потому что раньше в указанном выше постановлении ограничений не было никаких».

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Надзорные органы, однако, благодарностью не преисполнились. Прокурор Хакасии Александр Кондратьев принес «протесты на региональные правовые акты в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов». «Меры прокурорского реагирования, – сообщает сайт республиканской прокуратуры, – находятся на рассмотрении».

Кому достанется в итоге – вице-губернатору Курлаеву или самому Коновалову – на самом деле не так важно. Судя по всему, у главы Хакасии и без историй с премиями на горизонте очередные крупные неприятности. Более крупные, чем в феврале – когда без отопления остался город-спутник Абакана Черногорск. И даже чем в апреле – когда в Хакасии обострился кризис с неплатежами энергетикам. Не говоря уже об обычных реалиях региона, чьи дела еще при Зимине пришли в упадок – настолько, что пришлось брать Хакасию на внешнее финансовое управление.

Хотя – кому неприятности, а кому и блестящее будущее. Смотря с какой стороны посмотреть.

Заводной видеограф

«В Хакасии восторжествовала демократия – сообщает программный получасовой видеофильм, посвященный ста дням Валентина Коновалова. –Вся республика ликует, встречает весну с надеждой. Да что там республика – вся страна увидела главное: жизнь можно поменять. Такая же история предстоит по всей нашей огромадной стране».

Фильм размещен на канале «Дебаты Хакасия» – Youtube-ресурсе, популярном по республиканским меркам. Валентин Коновалов – «один паренек в потертом пухане и странной шапке, который пошел против системы» – предстает здесь подлинно народным губернатором. В отличие от неких «ставленников», окружающих его по всей России. «Выстроено деловое, конкретное, четкое, бескоррупционное взаимодействие с самыми передовыми компаниями в Российской Федерации, – сообщает голос за кадром. – Проведены проверки органов власти... От того, что происходит сейчас, начинаешь верить в коммунистического бога. Некоторым ставленникам такой работы и за весь срок не выполнить!»

«Прекрасный регион. Начинает все развиваться. Люди довольны. Федеральные ресурсы текут ручьем. Бизнес Хакасии – в передовиках! – продолжает голос. – Но Коновалов сейчас находится под серьезной информационной атакой. Пытаются разрушить его имидж и одурачить население Хакасии, да и всей России, рассказывая, как здесь, в республике, все ужасно. Они понимают ту угрозу, которую несет губернатор».

Завершается фильм так: «Мы им не дадим пройти. Мы, интернет-партизаны, не дадим отнять у нас будущее».

По распространенному в республике мнению, за каналом «Дебаты Хакасия» стоит Константин Новоторженцев, директор государственного «Центра информатизации и новых технологий Республики Хакасия». В отличие от многих других республиканских чиновников, Константин Сергеевич с охотой соглашается рассказать о том, чем хорош губернатор Валентин Коновалов. Правда, с двумя оговорками. Первая: участие в жизни канала «Дебаты Хакасия» Новоторженцев «не подтверждает и не опровергает». И вторая: о губернаторе и ситуации в республике он может говорить лишь в качестве «простого жителя Абакана».

– Хакасия – регион больших традиций и великой культуры, – подчеркивает Новоторженцев. – Демократический выбор здесь – процесс естественный. Избрать другого человека – в этом нет ничего нового, страшного...

В Центр информатизации Новоторженцев пришел при Зимине. Среди достижений – техническая часть предвыборной «Прямой линии» теперь уже бывшего главы республики: по общему признанию, сделано достойно и качественно. До прихода на госслужбу Новоторженцев был частным предпринимателем – производителем видео. И в частности – как «свадебный видеограф». На сохранившейся странице – предупреждение (орфография сохранена): «Будем создовать Ваш фильм долго афигительно и дорого!!!» Среди отзывов – «Константин самый энергичный, заводной видеограф, которого нам довелось встречать».

– Самые радужные, – отвечает Новоторженцев на вопрос о перспективах Хакасии под управлением Коновалова. – На этого человека здесь возлагают большие надежды. Он не заводит все на себя. Он выстраивает систему, в которой есть подчиненные, четко знающие и исполняющие свои обязанности. Это не авторитарная система. Есть люди, которые в своих темах намного грамотнее Валентина Коновалова – и он не боится держать их вокруг себя. Он умеет делегировать и не боится делать это.

«Что-то как-то не очень, помогите»

Делегировать глава Хакасии действительно не боится. И отнюдь не только подчиненным. Ярчайший тому пример – апрельское обращение к Владимиру Путину после провала переговоров о более чем 450-миллионном долге республиканского ЖКХ энергетикам: «Считаю поведение энергетиков недопустимым. Прошу обратить внимание Владимира Владимировича Путина на недопустимое поведение подобных структур-монополистов по отношению к законно избранной власти и прежде всего к народу, к жителям Республики Хакасия».

– Не получается диалог, есть сложности с поведением структуры, которая координируется в Москве. Валентин Олегович попросил обратить внимание, – истолковывает Новоторженцев обращение Коновалова. – Не «слушай, иди сюда, сделай то, что я прошу» – а «пожалуйста, посмотрите, что-то как-то не очень, помогите». Но в целом это очень хорошо, что руководителя нашего региона цитируют по всей стране. Свою задачу он точно выполнил – привлек специалистов всероссийского уровня для решения такой сложной проблемы.

Главным из привлеченных оказался Сергей Меняйло, полпред президента в Сибирском федеральном округе. В конце апреля он приехал в Хакасию, чтобы разобраться в энергетическом кризисе и остановить отключения под свое честное слово. То есть договориться с энергетиками вместо руководства республики. Договориться удалось, после чего Коновалова и его подчиненных ждал неприятный разговор.

– Рост задолженности и неплатежей [энергетикам] – в три раза, – отмечал Сергей Меняйло динамику последних месяцев. – Сколько предприятий ЖКХ в республике?

– Семьдесят, – отвечал Валентин Коновалов.

– Ну, по моим данным, 140. А сколько из них в состоянии банкротства?

– 13 предприятий.

– 44 проблемных и 20 в состоянии банкротства, – поправлял Меняйло. – В чем причина возникновения текущей задолженности?

– Си-системный кри-кризис, – чуть заикаясь, отвечал глава республики.

– Это понятно, это общая фраза. Причина кроется немножко в другом. Это или неплатежи, или межтарифные разницы – между экономически обоснованным и льготным тарифом. Или воровство. А банкротство всего-навсего усугубляет ситуацию, – констатировал Меняйло. – Итак, какова структура текущей задолженности?

Для того, чтобы выявить структуру и разобраться с прочим, Меняйло взял паузу до 15 мая. Через день полпред президента в СибФО объявил: первоначальные выводы подтверждены, в республике «работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова... Сам он не особенно разбирается в вопросе».

– Приехал полпред, начал помогать, – призывает посмотреть на ситуацию под другим углом Новоторженцев. – Когда люди идут навстречу друг другу, понимаешь: взаимоотношения с федеральной властью налаживаются – как бы нас ни пугали тем, что вот придет губернатор-коммунист, и все прекратится. Нет же. Идут навстречу, помогают, выясняют задачу. Все прекрасно работают, никакое электричество не отключено, в целом все хорошо...

За истекший период из 461 миллиона рублей энергетических долгов в республике погашено чуть менее 20 миллионов.

«Без скрытого смысла в словах и поступках»

– Стало все проще, – оценивает Новоторженцев стиль хакасской власти при Коновалове. – Появилась демократичность, открытость. Я не ощущаю двойного дна, подковерной возни, скрытого смысла в словах и поступках власти. Сегодня все понимают и логику действий человека, и мотивы его поступков. И самое главное – что все это делается для народа.

– Сейчас нам легче нанять другое правительство, – гремит с трибуны голос Владимира Штыгашева. – И делом заняться, в конце концов.

В отличие от губернатора Коновалова, который недавно разменял четвертый десяток, Штыгашев сможет отпраздновать тридцать лет лишь через три года. Правда, в случае с Владимиром Николаевичем речь идет о тридцатилетии во главе Верховного совета Хакасии – которым 79-летний политик руководит с 1992 года. Для Штыгашева Коновалов – уже пятый губернатор региона; есть, с кем и с чем сравнить.

– Полгода уже проболтались – ничего не сделали, – продолжает Штыгашев.

В Верховном совете завершается очередная сессия. В повестке запланированы иные выступления. Но спикера занимает, в частности, ответственный за платежи энергетикам министр ЖКХ и строительства Илья Кононенко – в зале, впрочем, отсутствующий. – Правительство у нас коммунистическое...

– Не могу понять, почему нарушаются регламент и повестка, – вступает в конфликт Роман Закорецкий, фракция КПРФ.

– А что, больно? Отвечать боитесь?

– Вы нарушаете регламент и повестку! – повторяет депутат Закорецкий.

– Не требует отлагательств! – парирует Штыгашев. – Надо меры принимать!

Через несколько дней министр Кононенко покинул свой пост.

Кто добыл денег?

– В январе мы не ощутили обычных для этого времени финансовых провалов, – указывает один из республиканских чиновников, работавших в правительстве еще при Зимине. Доброе слово о его сменщике чиновник сказать готов, почему нет – но за дальнейшую перспективу опасается куда больше; потому настаивает на анонимности. – Выплаты в социальной сфере прошли вовремя. Этому способствовала грамотная договоренность с «Русалом», компенсировавшим порядка полутора миллиардов рублей...

– Миллиард триста миллионов, – вступает в заочную полемику с бывшим коллегой Евгений Мамаев, некогда заместитель министра экономики, а ныне руководитель исполкома республиканского отделения ОНФ. –Недоплаченный налог на прибыль за 2015–2016 годы. Заслуга налоговой службы, целиком и полностью.

– Если мы говорим, что в феврале в Черногорске прорвало трубы, и виноват в этом Валентин Олегович, а не многолетний кризис в коммуналке, – значит, и поступления в бюджет было бы правильно записать на него, –настаивает на особом взгляде Новоторженцев. – В любой интерпретации, какую вы пожелаете.

Хакасский выбор

Следующий визит полпреда Меняйло в Абакан намечен на третью декаду мая. Повод все тот же: энергетический кризис. Решать судьбу Валентина Коновалова полпред, по его словам, не уполномочен. Однако на подходе – специальный доклад для администрации президента. Суть документа, если прислушаться к Сергею Ивановичу, ясна уже сейчас: «Очевидно, что местные власти не способны решить эту проблему. Системной работы по вертикали там нет, вместо нее в ЖКХ Хакасии творится бардак и безобразие».

– Я не считаю, что полпред президента ругал главу региона, это неправильная постановка вопроса, – уверен Новоторженцев. – Была беседа. Были найдены ошибки. Министр строительства и ЖКХ подал в отставку. Это обычная работа. Полпред президента выступает в регионе в роли наставника и помощника Валентину Олеговичу. Это очень правильная позиция. На моем уровне это сложно анализировать – но как житель республики я могу судить именно так.

И Константин, и другие сторонники Коновалова просят обратить внимание не столько на проблемы, сколько на «торжество демократии» в отдельно взятой Хакасии. То, что в итоге кампании Коновалов остался единственным кандидатом, их не смущает.

– У нас по Конституции власть принадлежит народу. Мы видим, как сменилась власть во Владимирской области, Хабаровском крае. Ранее – в Иркутской области. Выборы прошли честно, – подчеркивает Новоторженцев. – Может быть, не так, как мы привыкли – но это очень хорошо...

Нынешний хакасский выбор у государства небогат. Перевести республику, со времен Виктора Зимина сидящую на внешнем казначейском управлении, полностью в ручной режим.

Решиться на смену власти в Хакасии «по недоверию» или с другой подобной формулировкой, поставив сюда (как это было в случае с Михаилом Развожаевым, управлявшим регионом между двумя турами прошлогодних выборов) человека, к которому не будет претензий ни у сибирского полпреда Меняйло, ни у его коллег в Москве.

Задача стоит столь же частная, сколь и необходимая: подготовить Хакасию к очередной сибирской зиме. Ни о каких проектах развития – кроме тех немногих, которые начались здесь «при прежней власти» – речи пока что явно не идет. Тем более что в главном из них – «Енисейской Сибири», где необходима кооперация трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии – подвижек пока не намечается. Ни Александр Усс, ни Шолбан Кара-оол не приехали к соседу на инаугурацию; о встречах трех глав регионов пока тоже информации нет.

– Валентин Олегович пользуется авторитетом у граждан региона и всей страны, – не теряет оптимизма Новоторженцев. – Это, конечно, беспрецедентная история! Посмотрев на это, федеральные власти идут навстречу. Страна многому может научиться у Валентина Олеговича и в Хакасии, это железобетонно.

– Даже так запишите, – просит Константин. – В Кремле могут многому у него научиться!