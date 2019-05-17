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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Детский «Голос» продемонстрировал мощь гражданского протеста России

Кто бы ни стоял за фальсификациями в пользу Микеллы, сама она к этому непричастна Фото: The Voice Kids Russia/Youtube
Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети» было сфальсифицировано. Первый канал отменил итоги конкурса, и скандал, ставший поистине национальным, теперь будет оформлен в виде другого шоу – шоу о восстановленной справедливости. Остается понять, почему российские зрители не смогли смириться с «победой» Микеллы Абрамовой. Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...

«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

            Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением Хакасией   17 мая 2019, 08:10
            Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
            Текст: Юрий Васильев, Абакан – Москва

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            По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды.

            – Постановление о премировании чиновников из республиканского правительства прошло юридическую экспертизу и было подписано, –сообщает ведущая новостей. – Напомним, в конце апреля в общем доступе появился документ, который ограничивает размер денежных вознаграждений главы Хакасии и всех его приближенных. Это своего рода продолжение резонансной истории, когда в декабре и январе большинство членов кабмина получили новогодние премии от 200 до 500%...

            Место действия – Абакан, время – один из вечеров между майскими праздниками. На экране – выпуск новостей ГТРК «Хакасия», в чем можно убедиться, вглядевшись в логотип с триколором. Государственное телевидение региона, взявшее оппозиционный тон по отношению к главе этого самого региона – в данном случае коммунисту Валентину Коновалову, который в ноябре 2018 года после затянувшихся выборов сменил Виктора Зимина и стал главой Республики Хакасия... Явление редкое, не сказать единичное.

            – Тогда общественность возмутилась таким солидным поощрением, и первое лицо республики, который своей подписью утвердил премирование, заявил, что впредь такого не повторится, – продолжает ведущая. – И в правительстве сделают вознаграждение, во-первых, ограниченным, во-вторых, прозрачным для общественности. Так и получилось. Спустя три месяца появился документ, в котором максимальный размер премии чиновнику действительно имеет потолок – 400%. Причем получать ее, в соответствии с изменениями, члены кабмина могут не раз в год.

            – И еще один момент, – после паузы говорит ведущая, взяв интонацию девушки-адвоката из «Мимино». Ну, вы помните: «Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждает потерпевший, а изготовлена в Воронеже, артелью имени Клары Цеткин, и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек».

            Текст «еще одного момента» иной, но шедевру Георгия Данелии по-своему не уступает:

            – Под документом стоит подпись не самого главы, а его заместителя Юрия Курлаева. Почему Валентин Коновалов не стал лично утверждать новый порядок – остается загадкой.

            У правительственной газеты с тем же названием «Хакасия», разумеется, другое мнение: «Хочется кому-то, чтобы глава Хакасии Валентин Коновалов выглядел неподобающим образом, и все тут. Хотя он, в случае подписания документа, в первую очередь ограничит саму возможность стимулировать себя и подчиненных премиями в размере и 500, и 1000, и 1500%, потому что раньше в указанном выше постановлении ограничений не было никаких».

            Надзорные органы, однако, благодарностью не преисполнились. Прокурор Хакасии Александр Кондратьев принес «протесты на региональные правовые акты в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов». «Меры прокурорского реагирования, – сообщает сайт республиканской прокуратуры, – находятся на рассмотрении».

            Кому достанется в итоге – вице-губернатору Курлаеву или самому Коновалову – на самом деле не так важно. Судя по всему, у главы Хакасии и без историй с премиями на горизонте очередные крупные неприятности. Более крупные, чем в феврале – когда без отопления остался город-спутник Абакана Черногорск. И даже чем в апреле – когда в Хакасии обострился кризис с неплатежами энергетикам. Не говоря уже об обычных реалиях региона, чьи дела еще при Зимине пришли в упадок – настолько, что пришлось брать Хакасию на внешнее финансовое управление. 

            Хотя – кому неприятности, а кому и блестящее будущее. Смотря с какой стороны посмотреть.

            Заводной видеограф

            «В Хакасии восторжествовала демократия – сообщает программный получасовой видеофильм, посвященный ста дням Валентина Коновалова. –Вся республика ликует, встречает весну с надеждой. Да что там республика – вся страна увидела главное: жизнь можно поменять. Такая же история предстоит по всей нашей огромадной стране».

            Фильм размещен на канале «Дебаты Хакасия» – Youtube-ресурсе, популярном по республиканским меркам. Валентин Коновалов – «один паренек в потертом пухане и странной шапке, который пошел против системы» – предстает здесь подлинно народным губернатором. В отличие от неких «ставленников», окружающих его по всей России. «Выстроено деловое, конкретное, четкое, бескоррупционное взаимодействие с самыми передовыми компаниями в Российской Федерации, – сообщает голос за кадром. – Проведены проверки органов власти... От того, что происходит сейчас, начинаешь верить в коммунистического бога. Некоторым ставленникам такой работы и за весь срок не выполнить!»

            «Прекрасный регион. Начинает все развиваться. Люди довольны. Федеральные ресурсы текут ручьем. Бизнес Хакасии – в передовиках! – продолжает голос. – Но Коновалов сейчас находится под серьезной информационной атакой. Пытаются разрушить его имидж и одурачить население Хакасии, да и всей России, рассказывая, как здесь, в республике, все ужасно. Они понимают ту угрозу, которую несет губернатор».

            Завершается фильм так: «Мы им не дадим пройти. Мы, интернет-партизаны, не дадим отнять у нас будущее».

            По распространенному в республике мнению, за каналом «Дебаты Хакасия» стоит Константин Новоторженцев, директор государственного «Центра информатизации и новых технологий Республики Хакасия». В отличие от многих других республиканских чиновников, Константин Сергеевич с охотой соглашается рассказать о том, чем хорош губернатор Валентин Коновалов. Правда, с двумя оговорками. Первая: участие в жизни канала «Дебаты Хакасия» Новоторженцев «не подтверждает и не опровергает». И вторая: о губернаторе и ситуации в республике он может говорить лишь в качестве «простого жителя Абакана».

            – Хакасия – регион больших традиций и великой культуры, – подчеркивает Новоторженцев. – Демократический выбор здесь – процесс естественный. Избрать другого человека – в этом нет ничего нового, страшного...

            В Центр информатизации Новоторженцев пришел при Зимине. Среди достижений – техническая часть предвыборной «Прямой линии» теперь уже бывшего главы республики: по общему признанию, сделано достойно и качественно. До прихода на госслужбу Новоторженцев был частным предпринимателем – производителем видео. И в частности – как «свадебный видеограф». На сохранившейся странице – предупреждение (орфография сохранена): «Будем создовать Ваш фильм долго афигительно и дорого!!!» Среди отзывов – «Константин самый энергичный, заводной видеограф, которого нам довелось встречать».

            – Самые радужные, – отвечает Новоторженцев на вопрос о перспективах Хакасии под управлением Коновалова. – На этого человека здесь возлагают большие надежды. Он не заводит все на себя. Он выстраивает систему, в которой есть подчиненные, четко знающие и исполняющие свои обязанности. Это не авторитарная система. Есть люди, которые в своих темах намного грамотнее Валентина Коновалова – и он не боится держать их вокруг себя. Он умеет делегировать и не боится делать это.

            «Что-то как-то не очень, помогите»

            Делегировать глава Хакасии действительно не боится. И отнюдь не только подчиненным. Ярчайший тому пример – апрельское обращение к Владимиру Путину после провала переговоров о более чем 450-миллионном долге республиканского ЖКХ энергетикам: «Считаю поведение энергетиков недопустимым. Прошу обратить внимание Владимира Владимировича Путина на недопустимое поведение подобных структур-монополистов по отношению к законно избранной власти и прежде всего к народу, к жителям Республики Хакасия».

            – Не получается диалог, есть сложности с поведением структуры, которая координируется в Москве. Валентин Олегович попросил обратить внимание, – истолковывает Новоторженцев обращение Коновалова. – Не «слушай, иди сюда, сделай то, что я прошу» – а «пожалуйста, посмотрите, что-то как-то не очень, помогите». Но в целом это очень хорошо, что руководителя нашего региона цитируют по всей стране. Свою задачу он точно выполнил – привлек специалистов всероссийского уровня для решения такой сложной проблемы.

            Главным из привлеченных оказался Сергей Меняйло, полпред президента в Сибирском федеральном округе. В конце апреля он приехал в Хакасию, чтобы разобраться в энергетическом кризисе и остановить отключения под свое честное слово. То есть договориться с энергетиками вместо руководства республики. Договориться удалось, после чего Коновалова и его подчиненных ждал неприятный разговор.

            – Рост задолженности и неплатежей [энергетикам] – в три раза, – отмечал Сергей Меняйло динамику последних месяцев. – Сколько предприятий ЖКХ в республике?

            – Семьдесят, – отвечал Валентин Коновалов.

            – Ну, по моим данным, 140. А сколько из них в состоянии банкротства?

            – 13 предприятий.

            – 44 проблемных и 20 в состоянии банкротства, – поправлял Меняйло. – В чем причина возникновения текущей задолженности?

            – Си-системный кри-кризис, – чуть заикаясь, отвечал глава республики.

            – Это понятно, это общая фраза. Причина кроется немножко в другом. Это или неплатежи, или межтарифные разницы – между экономически обоснованным и льготным тарифом. Или воровство. А банкротство всего-навсего усугубляет ситуацию, – констатировал Меняйло. – Итак, какова структура текущей задолженности?

            Для того, чтобы выявить структуру и разобраться с прочим, Меняйло взял паузу до 15 мая. Через день полпред президента в СибФО объявил: первоначальные выводы подтверждены, в республике «работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова... Сам он не особенно разбирается в вопросе».

            – Приехал полпред, начал помогать, – призывает посмотреть на ситуацию под другим углом Новоторженцев. – Когда люди идут навстречу друг другу, понимаешь: взаимоотношения с федеральной властью налаживаются – как бы нас ни пугали тем, что вот придет губернатор-коммунист, и все прекратится. Нет же. Идут навстречу, помогают, выясняют задачу. Все прекрасно работают, никакое электричество не отключено, в целом все хорошо...

            За истекший период из 461 миллиона рублей энергетических долгов в республике погашено чуть менее 20 миллионов.

            «Без скрытого смысла в словах и поступках»

            – Стало все проще, – оценивает Новоторженцев стиль хакасской власти при Коновалове. – Появилась демократичность, открытость. Я не ощущаю двойного дна, подковерной возни, скрытого смысла в словах и поступках власти. Сегодня все понимают и логику действий человека, и мотивы его поступков. И самое главное – что все это делается для народа.

            – Сейчас нам легче нанять другое правительство, – гремит с трибуны голос Владимира Штыгашева. – И делом заняться, в конце концов.

            В отличие от губернатора Коновалова, который недавно разменял четвертый десяток, Штыгашев сможет отпраздновать тридцать лет лишь через три года. Правда, в случае с Владимиром Николаевичем речь идет о тридцатилетии во главе Верховного совета Хакасии – которым 79-летний политик руководит с 1992 года. Для Штыгашева Коновалов – уже пятый губернатор региона; есть, с кем и с чем сравнить.

            – Полгода уже проболтались – ничего не сделали, – продолжает Штыгашев.

            В Верховном совете завершается очередная сессия. В повестке запланированы иные выступления. Но спикера занимает, в частности, ответственный за платежи энергетикам министр ЖКХ и строительства Илья Кононенко – в зале, впрочем, отсутствующий. – Правительство у нас коммунистическое...

            – Не могу понять, почему нарушаются регламент и повестка, – вступает в конфликт Роман Закорецкий, фракция КПРФ.

            – А что, больно? Отвечать боитесь?

            – Вы нарушаете регламент и повестку! – повторяет депутат Закорецкий.

            – Не требует отлагательств! – парирует Штыгашев. – Надо меры принимать!

            Через несколько дней министр Кононенко покинул свой пост.

            Кто добыл денег?

            – В январе мы не ощутили обычных для этого времени финансовых провалов, – указывает один из республиканских чиновников, работавших в правительстве еще при Зимине. Доброе слово о его сменщике чиновник сказать готов, почему нет – но за дальнейшую перспективу опасается куда больше; потому настаивает на анонимности. – Выплаты в социальной сфере прошли вовремя. Этому способствовала грамотная договоренность с «Русалом», компенсировавшим порядка полутора миллиардов рублей...

            – Миллиард триста миллионов, – вступает в заочную полемику с бывшим коллегой Евгений Мамаев, некогда заместитель министра экономики, а ныне руководитель исполкома республиканского отделения ОНФ. –Недоплаченный налог на прибыль за 2015–2016 годы. Заслуга налоговой службы, целиком и полностью.

            – Если мы говорим, что в феврале в Черногорске прорвало трубы, и виноват в этом Валентин Олегович, а не многолетний кризис в коммуналке, – значит, и поступления в бюджет было бы правильно записать на него, –настаивает на особом взгляде Новоторженцев. – В любой интерпретации, какую вы пожелаете.

            Хакасский выбор

            Следующий визит полпреда Меняйло в Абакан намечен на третью декаду мая. Повод все тот же: энергетический кризис. Решать судьбу Валентина Коновалова полпред, по его словам, не уполномочен. Однако на подходе – специальный доклад для администрации президента. Суть документа, если прислушаться к Сергею Ивановичу, ясна уже сейчас: «Очевидно, что местные власти не способны решить эту проблему. Системной работы по вертикали там нет, вместо нее в ЖКХ Хакасии творится бардак и безобразие».

            – Я не считаю, что полпред президента ругал главу региона, это неправильная постановка вопроса, – уверен Новоторженцев. – Была беседа. Были найдены ошибки. Министр строительства и ЖКХ подал в отставку. Это обычная работа. Полпред президента выступает в регионе в роли наставника и помощника Валентину Олеговичу. Это очень правильная позиция. На моем уровне это сложно анализировать – но как житель республики я могу судить именно так.

            И Константин, и другие сторонники Коновалова просят обратить внимание не столько на проблемы, сколько на «торжество демократии» в отдельно взятой Хакасии. То, что в итоге кампании Коновалов остался единственным кандидатом, их не смущает.

            – У нас по Конституции власть принадлежит народу. Мы видим, как сменилась власть во Владимирской области, Хабаровском крае. Ранее – в Иркутской области. Выборы прошли честно, – подчеркивает Новоторженцев. – Может быть, не так, как мы привыкли – но это очень хорошо...

            Нынешний хакасский выбор у государства небогат. Перевести республику, со времен Виктора Зимина сидящую на внешнем казначейском управлении, полностью в ручной режим.

            Решиться на смену власти в Хакасии «по недоверию» или с другой подобной формулировкой, поставив сюда (как это было в случае с Михаилом Развожаевым, управлявшим регионом между двумя турами прошлогодних выборов) человека, к которому не будет претензий ни у сибирского полпреда Меняйло, ни у его коллег в Москве.

            Задача стоит столь же частная, сколь и необходимая: подготовить Хакасию к очередной сибирской зиме. Ни о каких проектах развития – кроме тех немногих, которые начались здесь «при прежней власти» – речи пока что явно не идет. Тем более что в главном из них – «Енисейской Сибири», где необходима кооперация трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии – подвижек пока не намечается. Ни Александр Усс, ни Шолбан Кара-оол не приехали к соседу на инаугурацию; о встречах трех глав регионов пока тоже информации нет.

            – Валентин Олегович пользуется авторитетом у граждан региона и всей страны, – не теряет оптимизма Новоторженцев. – Это, конечно, беспрецедентная история! Посмотрев на это, федеральные власти идут навстречу. Страна многому может научиться у Валентина Олеговича и в Хакасии, это железобетонно.

            – Даже так запишите, – просит Константин. – В Кремле могут многому у него научиться!


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