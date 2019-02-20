Почему Западу нравится слышать от России только угрозы

НАТО стало одной из тех западных структур, которые откликнулись на послание Владимира Путина в числе первых, увидев в нем «неприемлемые угрозы в адрес союзников». Скажем прямо: в альянсе услышали то, что хотели услышать, поскольку президент говорил не об угрозах, а об обороне от угроз. Остается надеяться, что считать время подлета крылатых ракет там все-таки не разучились.

В начале оглашения своего послания к Федеральному собранию президент предупредил, что оно «сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития». Действительно, более часа глава государства говорил о том, как именно будет достигаться социальное благополучие граждан и экономическое развитие страны.

Во многом послание-2019 – это продолжение инаугурационной речи из мая прошлого года. Некоторые предложения Путина развивают высказанные тогда идеи и корректируют направления уже идущей политики. Например, понятно, что поддержка семей с детьми – это не фикция, а по-настоящему важное направление государственного развития, выбранное далеко не вчера.

В то же время некоторые идеи нового послания по праву называют революционными. И если чиновники не замылят отмены нормативных актов в сфере контроля, надзора и региональных ведомственных приказов, в 2021 году у нас будет совсем другая страна по части ведения бизнеса.

Это же касается электронных виз.

Похоже, чемпионат мира по футболу, после которого «паспорт болельщика» использовался как временный пропуск в РФ, доказал соответствующим органам, что иностранцев можно впускать в Россию без собирания кучи ненужных бумажек.

Более того, это выгодно. Однако есть риск, что МИД, миграционные службы и силовики (все вместе или каждый в отдельности) не будут торопиться выполнять это пожелание президента до тех пор, пока его не облачат в форму указа со списком ответственных и четкими сроками.

Внешняя политика заняла всего лишь 15 минут послания и главными словами тут были:

«Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее, тем более с такой глобальной державой, как Соединенные Штаты Америки».

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К сожалению, нет ни малейших сомнений в том, что эту фразу на Западе не услышали и не услышат. Достаточно почитать заголовки первых новостей и комментариев в англоязычной прессе:

«Путин предупреждает: Россия направит на Америку новое оружие, если США разместят ракеты в Европе». «Путин обещает ответные меры на разрыв договора о ДРСМД». «Путин угрожает взять США на прицел».

На десятки похожих как близнецы новостей типа «Путин угрожает» и «Путин предупреждает» приходится всего одна, в заголовке которой цитируется фраза о желании дружественных отношений с США. Причем это малоизвестный ресурс, а про «угрозы» пишут популярные издания.

Когда с реальными угрозами и даже оскорблениями в адрес России выступают американские политики, комментаторы внутри РФ почти всегда пытаются вникнуть в ситуацию.

Например, так: «У них там выборы, это рассчитано на внутреннее использование». Или так: «Им иначе говорить нельзя, свои же не поймут». А вот пониманием с другой стороны даже не пахнет. Примирительных слов никто не слышит – только «угрозы».

Хуже того, угрозы хотя и слышат, но явным образом не понимают, о чем не устает повторять Путин. Выход США из ДРСМД, как и более ранний выход из соглашения по ПРО, не делает ситуацию в мире более безопасной. Ровно наоборот.

Если американцы установят свои ракеты в зоне 10-минутного подлета к Москве, российские власти будут обязаны принять ответные меры. Это могут быть детально описанные в прошлом послании ракеты и торпеды с ядерными двигателями. Или постоянно дежурящие неподалеку от американского побережья подводные лодки. Или разнообразные устройства типа «мертвая рука». Или то, о чем пока необязательно знать широкой публике.

Именно поэтому президент России призывает США к прагматичности – просто сесть да подсчитать и скорость подлета российских ракет, и ущерб, который они могут нанести (экономический, демографический, экологический и так далее).

Ядерная эпоха стала эпохой без глобальных войн, потому что после появления у СССР атомной бомбы США сели и посчитали – ущерб был признан неприемлемым. Были прокси-войны, было постоянное напряжение, был даже Карибский кризис, который некоторые горячие головы в США призывают повторить. Но угроза войны была минимальной, потому что, цитируя Витаутаса Жалакявичюса и Егора Летова, никто не хотел умирать.

Именно об этом напоминает Владимир Путин: инициаторы атаки на Россию ненадолго переживут эту атаку. И никакие бункеры им не помогут.

Увы, эту часть послания на Западе, скорее всего, проигнорируют. Америка уже входит в очередной предвыборный сезон. «Проявить слабость» не захотят ни республиканцы, ни демократы. Причем ситуацию, когда любая встреча и любая договоренность с Россией воспринимается как «слабость», они сами и создали.

Поэтому в ближайшие годы России есть смысл сосредоточиться в основном на внутреннем развитии, о котором президент говорил более часа. Он явно не тешит себя иллюзиями, подчеркивая: «Стучаться в закрытую дверь мы больше не будем».

То есть подождем, пока и США надоест снабжать оружием своих «подхрюкивающих сателлитов», а пока разработка и внедрение оборонительных мер будет идти своим чередом.

Важно, чтобы эти разработки не отнимали бюджеты у всех перечисленных президентом мер по улучшению качества жизни россиян.

Но, будем надеяться, американцы все-таки умеют считать.