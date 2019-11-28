Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву.

На пятницу в парламенте Хакасии назначено собрание Совета муниципальных образований Республики Хакасия. Как сообщается на сайте местной администрации, представители этой ассоциации обсудят совместные задачи муниципальных образований в «современных экономических условиях». А условия эти очень далеки от идеальных.

Еще на прошлой неделе Совет был вынужден попросить денег прямо у Москвы, точнее – у федерального Минфина. В обращении, которое подписал глава Совета, руководитель Аскизского района Абрек Челтыгмашев, говорится о неспособности регионального правительства решить финансовые проблемы республики.

Главы муниципалитетов решили «прыгнуть через голову» республиканских властей, потому что не верят в способность губернатора Валентина Коновалова договориться с Москвой о предоставлении помощи, отмечает местная пресса.

«Возникает проблема задержки заработной платы бюджетников, оплаты коммунальных услуг и выполнения других жизненно важных обязательств. Большой проблемой также становится блокировка расчетных счетов муниципальных учреждений. При этом министерство финансов Республики Хакасия не способно решить указанные проблемы и открыто констатирует, что без федеральной помощи в республике наступит финансовый коллапс», – говорилось в обращении Совета.

В середине прошлой недели Коновалов, который, напомним, вот уже год руководит республикой, сообщил, что в Москве решено выделить республике несколько сотен миллионов рублей. Такое решение, по его словам, было принято на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Абрек Челтыгмашев заявил, что одна только сумма долга бюджетных учреждений достигла полумиллиарда рублей. «На сегодня практически все бюджетные учреждения не могут вести производственно-хозяйственную деятельность, потому что расчетные счета заблокированы. Закон позволяет проводить выплаты заработной платы мимо блокировки счетов. А что касается коммунальных услуг, питания, расчета за электроэнергию – мы платить не можем. Директора вынуждены компенсировать это за свой счет. Последние месяцы у нас закончились лимиты, и нет дотаций, потому что при принятии бюджета на 2019 год, например, в нашем районе был принят бюджет лишь на 8 месяцев», – сказал Челтыгмашев.

По прогнозу собеседника, в следующем году лучше не станет. По его словам, прежде чем просить напрямую Москву, еще в начале ноября он вместе с главами других муниципалитетов обращался к Коновалову, но «нам передали, что у него нет возможности с нами встретиться».

«У нас есть губернатор, но он нам не может ничего внятного сказать. Сказал бы нам – потерпите, я все решу... Мы бы потерпели.

Какие-то меры бы принимали. Людям бы своим сказали, что через две-три недели будет решение. Но и этого тоже нет. Нам никто ничего не говорит», – сетует Челтыгмашев.

Глава Совета рассказал, что накануне был в минфине Хакасии и просил объяснить, сколько денег из выделенной Москвой суммы пойдет на муниципалитеты. «Мне ответили, что всего около 40 миллионов. А как нам дальше жить?, – недоумевает глава Совета муниципалитетов. – У нас зима, Сибирь». Стоит отметить, что температура воздуха в столице Хакасии Абакане в эти дни опускалась до минус 17 градусов.

«1 декабря у нас пойдет просроченная задолженность по заработной плате, – напомнил глава района. – А у нас куда люди жалуются – обращаются в прокуратуру, а прокуратура как надзорный орган начинает в отношении руководителя принимать меры реагирования. Первое – это административка, дисквалификация и так далее. Людям уже терять нечего, они свое недовольство высказывают в публичную, информационную плоскость».

По мнению Челтыгмашева, Хакасию спасут от коллапса только дотации федерального центра. «Собственных доходов у республики нет. Вот такая боль! Не знаем, как ее излить. Мы знаем, что в России в целом – профицитный бюджет. Может быть, федеральная власть обратит внимание на нашу боль. Другой надежды нет», – подытожил он.

Ранее Совет направлял обращение полпреду президента в Сибирском округе Сергею Меняйло, рассказав ему о критичной ситуации в муниципалитетах республики. В частности, только до конца года Совет просил без малого 500 млн рублей на разблокировку счетов, почти 400 млн. – для формирования лимитов по первоочередным расходам, а также на погашение бюджетных кредитов еще более 300 млн. рублей. Всего Совет просит помощь на 1,2 млрд рублей.

В свою очередь заместитель Челтыгмашева в Совете, глава Ширинского района Сергей Зайцев сообщил газете ВЗГЛЯД, что долг его района достиг 168 млн рублей. «Ситуация критическая. Уже не хватает денег ни на ЖКХ, ни на заработные платы. Наш район участвует в нацпроектах – строится школа и детский сад. При блокированных счетах я не смогу их финансировать. С нами уже не работают подрядчики. Речь идет о том, что мы не можем исполнять свои полномочия. Такая же ситуация и в других муниципальных поселениях», – рассказал чиновник.

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Зайцев добавил, что «мы принимаем бюджет на следующий год без учета погашения долга в 168 млн рублей с уровнем бюджетной обеспеченности всего лишь 64%». «Я закладываю зарплаты работникам на 2020 год по 8-9 тысяч рублей», – сказал Зайцев.

Глава района также посетовал, что в такой ситуации сам Коновалов отказывается от встреч. «Общаюсь с коллегами из соседних регионов – Красноярского края и Тувы. У них таких проблем нет, бюджет сбалансированный», – заявил он. Зайцев тоже уверен, что республика не справится без помощи федерального центра. «Есть намерение обратиться к президенту. Это не политический, а финансовый вопрос», – подытожил собеседник.

На фоне безденежья республиканский Минсельхоз решил с размахом отпраздновать День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выделив на развлекательные программы по этому поводу 1,5 млн рублей.

Политолог Олег Николаев называет действия муниципалов, обратившихся прямо к федеральному центру, вынужденными, «потому что реально ведь счета детсадов и сельсоветов заблокированы, денег на зарплату нет, что делать – они не знают».

«Почему они бьют тревогу, обращаясь к вышестоящим органам и перепрыгивая через республиканскую власть?

Потому что республиканская-то власть как раз не реагирует на их просьбы. Вот проводили же они заседание совета Ассоциации муниципальных образований Хакасии, приглашали же они членов кабинета министров Коновалова? И ни министр финансов, и никто из министров не пришел на это мероприятие», – сказал Николаев изданию «ФедералПресс».

Эксперт не понимает, почему команда Коновалова отказывается общаться с руководством местного самоуправления. «Конечно, мы понимаем тяжелую ситуацию, которая сложилась с исполнением бюджета республики. Но правительству стоит хотя бы попытаться разговаривать с муниципалами. Попытаться с ними как-то договариваться, пытаться искать с ними совместные пути, а не игнорировать их!», – подчеркнул эксперт.

Напомним, что у местных политиков накопилось достаточно претензий не только к финансовой, но и к кадровой политике Валентина Коновалова. За постоянную текучку в команде и за трудоустройство «варягов» его не раз подвергал критике председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. «Что они могут поправить? – недоумевал он по поводу «варягов». – Здесь есть свои особенные традиции, много опытных и знающих людей... зачем сюда присылать...разных... как к несмышленым папуасам, которые ничего кроме бус не знают или шариков каких... Никого из местных опытных и знающих не приглашают, а приезжают какие-то «советники» которые ни за что не отвечают, но командуют и министрами и главой», – возмущался председатель парламента.

Глава Абакана Николай Булакин в одном из интервью тоже посетовал что Хакасия превратилась «маслоотстойник для проблемных людей со всей страны, не нашедших, или не проявивших себя в других регионах».