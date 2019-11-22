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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

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Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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              «Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

              Евгения Чирикова на форуме в Вильнюсе   22 ноября 2019, 13:02
              Фото: Форум свободной России/YouTube
              Текст: Петр Акопов

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              Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России».

              То, что попытка измотать и ослабить Россию с помощью санкций не удалась, стало понятно уже давно – несмотря на определенный ущерб от санкционной войны, причем обоюдный, наша страна не собирается менять свою политику. Однако просто так отказаться от давления на Россию англосаксы не могут – поэтому продолжают воевать даже на тех участках фронтах, где нет никаких шансов на победу.

              Особенно наглядно это видно по ситуации вокруг «Северного потока – 2». Остановить его строительство и запуск невозможно – этот совместный российско-европейский (в первую очередь германский) проект стратегически выгоден и России, и Европе. Отказ от него невозможен ни под каким давлением – и американцы уже могли не раз в этом убедиться. Более того, чем больше давят на Европу, ту же Германию, тем больше копится в немцах недовольства политикой США как таковой – ведь они видят, что Штаты стремятся ограничить их и так неполный суверенитет. В итоге Америка усложняет свои же отношения с Европой, не получая от этого никакой выгоды.

              Однако попытки остановить «Северный поток – 2» все равно продолжаются. Так, в среду сенатор-республиканец Тед Круз, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, призвал ввести санкции против участников проекта:

              «В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке, задержит «Северный поток – 2» более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим создание трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация».

              Учитывая, что до окончания строительства осталось пару месяцев и еще через полгода газопровод будет введен в строй – Круз явно припоздал. Но дело не в этом – главное это то, как он объясняет необходимость борьбы с газопроводом.

              «Северный поток – 2» улучшит финансовое положение России и будет подпитывать ее агрессию».

              Под агрессией, понятное дело, имеется в виду угроза Украине и Европе в целом – которая, попав в зависимость от российской энергии, станет более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу» со стороны Москвы. Не стоит даже уточнять, что Европа и сегодня сильно зависит от российского газа – и это никак сейчас не мешает ей подчиняться вовсе не русскому, а англосаксонскому шантажу, то есть требованию держать санкции против России.

              Важно другое: Круз прямо признает, что главный смысл борьбы с газопроводом – это стремление ударить по финансовому положению России. То есть не дать России дополнительный доход. Это, по крайней мере, честно.

              Потому что основная масса противников «Северного потока – 2» на Западе говорит о другом: о том, что он лишит дохода Украину и вообще поставит ее под удар русской армии, которая сможет завоевать ее; о том, что Европа окажется зависима от России и слаба перед русской угрозой; о том, что газопровод нанесет ущерб экологической ситуации в Балтийском море. На то, чтобы прямо сказать – мы хотим лишить Россию денег, отваживаются немногие. Хотя, конечно, такие честные парни есть не только в американском сенате, но и среди наших отечественных «борцов с режимом» и эмигрантов.

              На проходившем на днях в Вильнюсе «Форуме свободной России» (уже восьмом по счету – как летит время) традиционно стыдили Запад: пока он слаб, Путин силен, нельзя идти на уступки тирану, снимать санкции и так далее. Но звучала и новая нотка – переехавшая на ПМЖ за границу экоактивистка Евгения Чирикова ругала Европу за поддержку «Северного потока».

              И устроила флешмоб: призвав всех участников проводить акции и публиковать фотографии с хештегом #StopNordStream2. Чирикову поддержал и основатель форума Гарри Каспаров, и другие – в итоге соцсети запестрели фотографиями. Люди позировали с плакатом, на котором труба с надписью NordStream2 проходила прямо через Красную площадь, а сверху была надпись «Stop it!».

              Все очень экологично? Вот только Чирикова не удержалась в привычной «зеленой» роли – и заявила, что газопровод «кормит путинский режим». Поэтому Европа должна отказаться от проекта, «на десятки лет продлевающего жизнь режиму Путина».

              Чирикова говорит вроде бы о том же, о чем и Круз, только сенатор все-таки честнее. Он призывает лишить денег Россию – а она говорит о российской власти. Но все, что производится и добывается в России и при этом идет на экспорт – от пшеницы до нефти, от оружия до алмазов – кормит Россию как таковую.

              Не власть, не Путина – а всех граждан страны. Через налоги на экспорт сырья как минимум, но еще и через зарплаты работников предприятий. То есть люди, призывающие лишить Россию тех или иных доходов от экспорта, ввести санкции, по сути хотят ухудшить жизнь своих собственных сограждан – бывших или нынешних. То есть призывают навредить своей собственной Родине – якобы ради «краха режима» и «победы демократии».

              Все это уже было – и пожелание поражения в войне собственной стране, и стремление «перевести войну империалистическую в войну гражданскую». Сейчас речь идет только об экономической войне? Ну так мотивы-то у «ходатаев» одинаковые.

              Неудивительно, что после двух катастроф за столетие в России мало кто готов не то что поддержать подобные призывы, но даже поверить в искренние намерения тех, кто с ними выступает.

              Мол, хорошо, я с ними не согласен – но они искренне переживают за страну, вот только методы у них неправильные, нельзя же так. Нет, никто не верит в искренность заблуждений Чириковой или Каспарова – потому что это не заблуждения, а совершенно осознанная борьба с собственной страной. Не с Путиным – а просто-напросто с русским народом. Желание сделать его жизнь тяжелей – с подлым расчетом на то, что вдруг тогда-то он и восстанет, и свергнет ненавистного им Путина. 

              Расчет не только подлый, но и глупый – потому что базируется на полном незнании характера русского народа. Который ничего не делает под давлением – тем более под давлением извне.

              И уж тем более странно было бы, если бы люди даже не прислушивались, а просто спокойно слушали тех, кто желает им плохого – мазохистов в России совсем мало. Именно поэтому рассуждения, подобные нынешним вильнюсским, способны вызвать в России только одну реакцию – презрения и отвращения. Да и то, только у тех, кто еще способен удивляться каспаровцам – большинство же просто считает их реальными, без всяких кавычек, иностранными агентами.

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