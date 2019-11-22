«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России».

То, что попытка измотать и ослабить Россию с помощью санкций не удалась, стало понятно уже давно – несмотря на определенный ущерб от санкционной войны, причем обоюдный, наша страна не собирается менять свою политику. Однако просто так отказаться от давления на Россию англосаксы не могут – поэтому продолжают воевать даже на тех участках фронтах, где нет никаких шансов на победу.

Особенно наглядно это видно по ситуации вокруг «Северного потока – 2». Остановить его строительство и запуск невозможно – этот совместный российско-европейский (в первую очередь германский) проект стратегически выгоден и России, и Европе. Отказ от него невозможен ни под каким давлением – и американцы уже могли не раз в этом убедиться. Более того, чем больше давят на Европу, ту же Германию, тем больше копится в немцах недовольства политикой США как таковой – ведь они видят, что Штаты стремятся ограничить их и так неполный суверенитет. В итоге Америка усложняет свои же отношения с Европой, не получая от этого никакой выгоды.

Однако попытки остановить «Северный поток – 2» все равно продолжаются. Так, в среду сенатор-республиканец Тед Круз, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, призвал ввести санкции против участников проекта:

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке, задержит «Северный поток – 2» более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим создание трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация».

Учитывая, что до окончания строительства осталось пару месяцев и еще через полгода газопровод будет введен в строй – Круз явно припоздал. Но дело не в этом – главное это то, как он объясняет необходимость борьбы с газопроводом.

«Северный поток – 2» улучшит финансовое положение России и будет подпитывать ее агрессию».

Под агрессией, понятное дело, имеется в виду угроза Украине и Европе в целом – которая, попав в зависимость от российской энергии, станет более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу» со стороны Москвы. Не стоит даже уточнять, что Европа и сегодня сильно зависит от российского газа – и это никак сейчас не мешает ей подчиняться вовсе не русскому, а англосаксонскому шантажу, то есть требованию держать санкции против России.

Важно другое: Круз прямо признает, что главный смысл борьбы с газопроводом – это стремление ударить по финансовому положению России. То есть не дать России дополнительный доход. Это, по крайней мере, честно.

Потому что основная масса противников «Северного потока – 2» на Западе говорит о другом: о том, что он лишит дохода Украину и вообще поставит ее под удар русской армии, которая сможет завоевать ее; о том, что Европа окажется зависима от России и слаба перед русской угрозой; о том, что газопровод нанесет ущерб экологической ситуации в Балтийском море. На то, чтобы прямо сказать – мы хотим лишить Россию денег, отваживаются немногие. Хотя, конечно, такие честные парни есть не только в американском сенате, но и среди наших отечественных «борцов с режимом» и эмигрантов.

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На проходившем на днях в Вильнюсе «Форуме свободной России» (уже восьмом по счету – как летит время) традиционно стыдили Запад: пока он слаб, Путин силен, нельзя идти на уступки тирану, снимать санкции и так далее. Но звучала и новая нотка – переехавшая на ПМЖ за границу экоактивистка Евгения Чирикова ругала Европу за поддержку «Северного потока».

И устроила флешмоб: призвав всех участников проводить акции и публиковать фотографии с хештегом #StopNordStream2. Чирикову поддержал и основатель форума Гарри Каспаров, и другие – в итоге соцсети запестрели фотографиями. Люди позировали с плакатом, на котором труба с надписью NordStream2 проходила прямо через Красную площадь, а сверху была надпись «Stop it!».

Все очень экологично? Вот только Чирикова не удержалась в привычной «зеленой» роли – и заявила, что газопровод «кормит путинский режим». Поэтому Европа должна отказаться от проекта, «на десятки лет продлевающего жизнь режиму Путина».

Чирикова говорит вроде бы о том же, о чем и Круз, только сенатор все-таки честнее. Он призывает лишить денег Россию – а она говорит о российской власти. Но все, что производится и добывается в России и при этом идет на экспорт – от пшеницы до нефти, от оружия до алмазов – кормит Россию как таковую.

Не власть, не Путина – а всех граждан страны. Через налоги на экспорт сырья как минимум, но еще и через зарплаты работников предприятий. То есть люди, призывающие лишить Россию тех или иных доходов от экспорта, ввести санкции, по сути хотят ухудшить жизнь своих собственных сограждан – бывших или нынешних. То есть призывают навредить своей собственной Родине – якобы ради «краха режима» и «победы демократии».

Все это уже было – и пожелание поражения в войне собственной стране, и стремление «перевести войну империалистическую в войну гражданскую». Сейчас речь идет только об экономической войне? Ну так мотивы-то у «ходатаев» одинаковые.

Неудивительно, что после двух катастроф за столетие в России мало кто готов не то что поддержать подобные призывы, но даже поверить в искренние намерения тех, кто с ними выступает.

Мол, хорошо, я с ними не согласен – но они искренне переживают за страну, вот только методы у них неправильные, нельзя же так. Нет, никто не верит в искренность заблуждений Чириковой или Каспарова – потому что это не заблуждения, а совершенно осознанная борьба с собственной страной. Не с Путиным – а просто-напросто с русским народом. Желание сделать его жизнь тяжелей – с подлым расчетом на то, что вдруг тогда-то он и восстанет, и свергнет ненавистного им Путина.

Расчет не только подлый, но и глупый – потому что базируется на полном незнании характера русского народа. Который ничего не делает под давлением – тем более под давлением извне.

И уж тем более странно было бы, если бы люди даже не прислушивались, а просто спокойно слушали тех, кто желает им плохого – мазохистов в России совсем мало. Именно поэтому рассуждения, подобные нынешним вильнюсским, способны вызвать в России только одну реакцию – презрения и отвращения. Да и то, только у тех, кто еще способен удивляться каспаровцам – большинство же просто считает их реальными, без всяких кавычек, иностранными агентами.

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