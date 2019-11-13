Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса?

Во вторник утром первый президент Казахстана, национальный лидер страны (Елбасы), 79-летний Нурсултан Назарбаев, выступая в городе Нур-Султан, предложил себя на роль организатора встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Назарбаев успел поговорить с обоими лидерами и получить – по его словам – от обоих согласие.

Как выяснилось, с Зеленским Елбасы обсуждал этот вопрос еще 22 октября в Токио, куда оба лидера прибыли на коронацию японского императора. «Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – заявил Назарбаев.

По его словам, он сказал Путину, что Зеленский уже согласился на беседу «тет-а-тет». «Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – добавил Назарбаев.

Вообще-то Назарбаев и впрямь зарекомендовал себя как успешный посредник. Столица Нур-Султан стала переговорной площадкой для участников сирийской войны – России, Турции, Ирана, властей и мятежников. Три года назад усилиями Елбасы разрешился кризис в российско-турецких отношениях, возникший в 2015 году после гибели российского бомбардировщика. Именно Назарбаев, как утверждала турецкая пресса, убедил Путина принять письмо с извинениями от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что касается войны в Донбассе, то Назарбаев еще в конце 2014 года предлагал провести встречу в нормандском формате у себя в Астане, но встреча состоялась позже – в Минске, и с тех роль главного примирителя между Украиной и Россией взял на себя белорусский лидер Александр Лукашенко.

Новое предложение Елбасы уже прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, и этот отклик был выдержан в скептическом ключе. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена», – пояснил Песков. Он напомнил о сосредоточенности Москвы на подготовке саммита в прежнем, нормандском, формате.

Тем временем в Киеве, в Верховной раде, словно бы отвечая на просьбу Пескова подготовить встречу как следует, сторонники Зеленского придумали неожиданный, зато конкретный предмет для переговоров – вообще разорвать Минские соглашения. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сказал в интервью Liga.net, что встреча с Путиным действительно нужна, но только для того, чтобы вообще выйти из соглашений, «потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцева». «Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», – подчеркнул депутат.

По его мнению, Россию устраивают Минские соглашения, в то время как Украине нужен «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров».

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Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко счел призыв Арахамии не более чем мнением отдельного политика, от которого не зависит формирование внешнего курса страны. Однако эксперт согласен, что Минские соглашения трудновыполнимы для Украины, поскольку подписывались от безысходности в условиях, когда Украина претерпела целый ряд поражений.

«Но Киев не может выйти в одностороннем порядке из этих соглашений, поскольку навлечет на себя санкции. Он натолкнется на непонимание внешнего мира, – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. – Гарантом минских договоренностей стала не только Россия, но и Франция, Германия. И разрыв этих соглашений, по сути, лишит Киев доверительного общения с этими государствами».

В свою очередь глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко отнесся к идее Елбасы с оптимизмом. Такая встреча втроем могла бы переформатировать «мертвый» нормандский формат, надеется он. «В этом формате слишком много пиара. А там, в Казахстане, будет встреча с чистого листа. Назарбаев, обладая восточной мудростью, сможет сгладить где-то болезненные углы. Там можно будет найти компромисс, который позволил бы хоть как-то решить проблему Донбасса», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

По итогам такой встречи, надеется эксперт, мог бы появиться меморандум по решению проблем Донбасса в пользу жителей ДНР и ЛНР. Политолог напоминает, что ни Путин, ни Зеленский не хотят идти не уступки, поэтому Назарбаев должен организовать встречу так, чтобы в итоге оба лидера выиграли.

«Зеленский не может сказать публично, что «я уступил Путину». Но Зеленский может «прислушаться к совету» Назарбаева. Это будет иная ситуация. На Украине замечательное отношение к Назарбаеву. Даже к Трампу, Меркель и Макрону отношение украинцев теперь немного паршивенькое. Так что нужен, нужен новый виток мирного процесса, и желательно такой, чтоб он позволил спасти политикам лицо и хоть как-то помог жителям ДНР и ЛНР», – уверен Охрименко.

А вот от возможного саммита в нормандском формате Охрименко ничего конкретного не ждет. «Никакого решения в пользу жителей ДНР и ЛНР не примут. В окружении Зеленского уже пообещали, что никаких изменений в Конституции Украины не будет, никакого особого статуса Донбасс тоже не получит», – напомнил Охрименко.

Бондаренко тоже убежден, что Путин и Зеленский могли бы в гостях у Назарбаева беседовать в более благоприятной атмосфере, нежели в Минске. «В городе Нур-Султан можно обсудить большое количество других вопросов, начиная с возобновления дипломатических отношений в полном объеме и заканчивая такими вопросами, как экологическое сотрудничество, транспортное сообщение и прочее, прочее», – подытожил Бондаренко.

Забавно, что, пока идею Елбасы обсуждали аналитики, в окружении самого Зеленского весь день хранили молчание. Видимо, вырабатывали позицию. Только депутат от «Слуги народа», представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила УНИАН, что Назарбаев неоднократно хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и используя

«знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе с Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

Но прямо своего отношения к идее Верещук так и не высказала. Лишь вечером глава МИД Украины Вадим Пристайко дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать двусторонней встречи Зеленского и Путина вне рамок нормандского формата.

В принципе, признал Пристайко, Зеленский такого разговора хочет. «Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала», – сказал министр, подчеркнув, что «сделать попытку договориться с лидером РФ» требуют голосовавшие за Зеленского украинцы.

В разговоре с Би-би-си Пристайко уточнил, что сам присутствовал в Японии на беседе, в ходе которой Назарбаев предложил себя в роли посредника. По словам Пристайко, Зеленский ответил казахскому лидеру, что ему «безусловно, надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места». Однако, добавил Пристайко, не было речи о том, чтобы встречу при посредничестве Назарбаева проводить «вместо чего-то».

По словам министра, сейчас «критический момент нашей истории». Пристайко подчеркнул, что Украина с отводом войск, обменом пленными и другими действиями выполнила «довольно болезненные условия», что якобы дало возможность сказать Путину – «давайте сядем и договоримся» в нормандском формате.

В Госдуме же Назарбаева назвали уважаемым руководителем, который всегда призывал к сдержанности и умеренности. «Казахстан выступает в качестве страны, которая призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине. Это нам близко, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Но вы думаете, что Путин полетит к Назарбаеву, чтобы перепоручить тому отношения с Украиной? Не думаю. Это просто ситуационно возникшая потребность в обсуждении. При всем уважении к Назарбаеву, никто не будет жить чужим умом, когда дело касается отношений с Украиной».

Тем временем в Минске продолжалась успешная подготовка к саммиту в старом, нормандском формате. Там на очередном заседании Контактной группы миссия ОБСЕ подтвердила факт отвода войск от донецкого поселка Петровское, то есть на последнем из трех согласованных участков фронта в Донбассе. Об этом не без радости сообщил полпред России Борис Грызлов.

На этом фоне российские эксперты не исключают, что четырехсторонняя встреча в верхах состоится – если не в ноябре, то хотя бы до конца года. Об этом пишет директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, однако, по его мнению, вряд ли стоит ожидать от саммита каких-либо прорывов. «Существующие разногласия Киева и Донбасса относительно ряда вопросов, в первую очередь политического характера, и сложная внутриполитическая ситуация на Украине не способствуют существенным шагам в процессе урегулирования», – предупредил эксперт.

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