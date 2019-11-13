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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
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Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          • Нет

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          • В худшую сторону

          • Не изменило

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              Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

              Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с Россией   13 ноября 2019, 12:24
              Фото: president.gov.ua
              Текст: Иван Абакумов
              Оксана Борисова

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              Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса?

              Во вторник утром первый президент Казахстана, национальный лидер страны (Елбасы), 79-летний Нурсултан Назарбаев, выступая в городе Нур-Султан, предложил себя на роль организатора встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Назарбаев успел поговорить с обоими лидерами и получить – по его словам – от обоих согласие.

              Как выяснилось, с Зеленским Елбасы обсуждал этот вопрос еще 22 октября в Токио, куда оба лидера прибыли на коронацию японского императора. «Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – заявил Назарбаев.

              По его словам, он сказал Путину, что Зеленский уже согласился на беседу «тет-а-тет». «Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – добавил Назарбаев.

              Вообще-то Назарбаев и впрямь зарекомендовал себя как успешный посредник. Столица Нур-Султан стала переговорной площадкой для участников сирийской войны – России, Турции, Ирана, властей и мятежников. Три года назад усилиями Елбасы разрешился кризис в российско-турецких отношениях, возникший в 2015 году после гибели российского бомбардировщика. Именно Назарбаев, как утверждала турецкая пресса, убедил Путина принять письмо с извинениями от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

              Что касается войны в Донбассе, то Назарбаев еще в конце 2014 года предлагал провести встречу в нормандском формате у себя в Астане, но встреча состоялась позже – в Минске, и с тех роль главного примирителя между Украиной и Россией взял на себя белорусский лидер Александр Лукашенко.

              Новое предложение Елбасы уже прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, и этот отклик был выдержан в скептическом ключе. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена», – пояснил Песков. Он напомнил о сосредоточенности Москвы на подготовке саммита в прежнем, нормандском, формате.

              Тем временем в Киеве, в Верховной раде, словно бы отвечая на просьбу Пескова подготовить встречу как следует, сторонники Зеленского придумали неожиданный, зато конкретный предмет для переговоров – вообще разорвать Минские соглашения. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сказал в интервью Liga.net, что встреча с Путиным действительно нужна, но только для того, чтобы вообще выйти из соглашений, «потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцева». «Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», – подчеркнул депутат.

              По его мнению, Россию устраивают Минские соглашения, в то время как Украине нужен «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров».

              Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко счел призыв Арахамии не более чем мнением отдельного политика, от которого не зависит формирование внешнего курса страны. Однако эксперт согласен, что Минские соглашения трудновыполнимы для Украины, поскольку подписывались от безысходности в условиях, когда Украина претерпела целый ряд поражений.

              «Но Киев не может выйти в одностороннем порядке из этих соглашений, поскольку навлечет на себя санкции. Он натолкнется на непонимание внешнего мира, – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. – Гарантом минских договоренностей стала не только Россия, но и Франция, Германия. И разрыв этих соглашений, по сути, лишит Киев доверительного общения с этими государствами». 

              В свою очередь глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко отнесся к идее Елбасы с оптимизмом. Такая встреча втроем могла бы переформатировать «мертвый» нормандский формат, надеется он. «В этом формате слишком много пиара. А там, в Казахстане, будет встреча с чистого листа. Назарбаев, обладая восточной мудростью, сможет сгладить где-то болезненные углы. Там можно будет найти компромисс, который позволил бы хоть как-то решить проблему Донбасса», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

              По итогам такой встречи, надеется эксперт, мог бы появиться меморандум по решению проблем Донбасса в пользу жителей ДНР и ЛНР. Политолог напоминает, что ни Путин, ни Зеленский не хотят идти не уступки, поэтому Назарбаев должен организовать встречу так, чтобы в итоге оба лидера выиграли.

              «Зеленский не может сказать публично, что «я уступил Путину». Но Зеленский может «прислушаться к совету» Назарбаева. Это будет иная ситуация. На Украине замечательное отношение к Назарбаеву. Даже к Трампу, Меркель и Макрону отношение украинцев теперь немного паршивенькое. Так что нужен, нужен новый виток мирного процесса, и желательно такой, чтоб он позволил спасти политикам лицо и хоть как-то помог жителям ДНР и ЛНР», – уверен Охрименко.

              А вот от возможного саммита в нормандском формате Охрименко ничего конкретного не ждет. «Никакого решения в пользу жителей ДНР и ЛНР не примут. В окружении Зеленского уже пообещали, что никаких изменений в Конституции Украины не будет, никакого особого статуса Донбасс тоже не получит», – напомнил Охрименко.

              Бондаренко тоже убежден, что Путин и Зеленский могли бы в гостях у Назарбаева беседовать в более благоприятной атмосфере, нежели в Минске. «В городе Нур-Султан можно обсудить большое количество других вопросов, начиная с возобновления дипломатических отношений в полном объеме и заканчивая такими вопросами, как экологическое сотрудничество, транспортное сообщение и прочее, прочее», – подытожил Бондаренко.

              Забавно, что, пока идею Елбасы обсуждали аналитики, в окружении самого Зеленского весь день хранили молчание. Видимо, вырабатывали позицию. Только депутат от «Слуги народа», представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила УНИАН, что Назарбаев неоднократно хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и используя

              «знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе с Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

              Но прямо своего отношения к идее Верещук так и не высказала. Лишь вечером глава МИД Украины Вадим Пристайко дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать двусторонней встречи Зеленского и Путина вне рамок нормандского формата.

              В принципе, признал Пристайко, Зеленский такого разговора хочет. «Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала», – сказал министр, подчеркнув, что «сделать попытку договориться с лидером РФ» требуют голосовавшие за Зеленского украинцы.

              В разговоре с Би-би-си Пристайко уточнил, что сам присутствовал в Японии на беседе, в ходе которой Назарбаев предложил себя в роли посредника. По словам Пристайко, Зеленский ответил казахскому лидеру, что ему «безусловно, надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места». Однако, добавил Пристайко, не было речи о том, чтобы встречу при посредничестве Назарбаева проводить «вместо чего-то».

              По словам министра, сейчас «критический момент нашей истории». Пристайко подчеркнул, что Украина с отводом войск, обменом пленными и другими действиями выполнила «довольно болезненные условия», что якобы дало возможность сказать Путину – «давайте сядем и договоримся» в нормандском формате.

              В Госдуме же Назарбаева назвали уважаемым руководителем, который всегда призывал к сдержанности и умеренности. «Казахстан выступает в качестве страны, которая призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине. Это нам близко, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Но вы думаете, что Путин полетит к Назарбаеву, чтобы перепоручить тому отношения с Украиной? Не думаю. Это просто ситуационно возникшая потребность в обсуждении. При всем уважении к Назарбаеву, никто не будет жить чужим умом, когда дело касается отношений с Украиной».

              Тем временем в Минске продолжалась успешная подготовка к саммиту в старом, нормандском формате. Там на очередном заседании Контактной группы миссия ОБСЕ подтвердила факт отвода войск от донецкого поселка Петровское, то есть на последнем из трех согласованных участков фронта в Донбассе. Об этом не без радости сообщил полпред России Борис Грызлов. 

              На этом фоне российские эксперты не исключают, что четырехсторонняя встреча в верхах состоится – если не в ноябре, то хотя бы до конца года. Об этом пишет директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, однако, по его мнению, вряд ли стоит ожидать от саммита каких-либо прорывов. «Существующие разногласия Киева и Донбасса относительно ряда вопросов, в первую очередь политического характера, и сложная внутриполитическая ситуация на Украине не способствуют существенным шагам в процессе урегулирования», – предупредил эксперт.

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