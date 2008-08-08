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Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
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Украина начала охоту на крымских выпускников

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Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Легенда о великой интервенции

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          Ходорковский сэкономил не только на жизни, но и смерти журналистов

          Ходорковский уверяет, что семьям погибших оказывается помощь. Так ли это?   1 сентября 2018, 11:12
          Фото: Brendan McDermid/Reuters
          Текст: Елена Калашникова

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          Миллиардер Ходорковский неоднократно давал финансовые гарантии семьям погибших журналистов Джемаля, Расторгуева и Радченко. Близким репортеров, которые отправились в гибельную командировку в ЦАР по линии «Центра управления расследованиями» Ходорковского, была обещана транспортировка тел в Москву и оплата похорон. Выполнил ли богач свои обязательства в полной мере, как было обещано?

          Миллиардер Михаил Ходорковский сэкономил на похоронах журналистов порядка 15 тысяч долларов. Об этом стало известно после конфликта бывшего акционера ЮКОСа и официального представителя МИД России Марии Захаровой. 

          После убийства в ЦАР трех российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, Михаила Ходорковский неоднократно давал семьям погибших финансовые гарантии: оплатить транспортировку тел в Москву и похороны съемочной группы.

          Три тысячи вместо двадцати

          Объявляя о ликвидации «Центра управления расследованиями» и увольнении его главного редактора Андрея Коняхина, который отправил журналистов в командировку в Центральноафриканскую республику, Ходорковский заявил, что «как и обещал, я компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел».

          Компенсировал, но лишь 3 тысячи евро из 20 тысяч долларов, потраченных на перевозку погибших в Москву. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

          Она написала на своей странице в Facebook:

          «Когда мы занимались отправкой тел, мне звонили родственники с вопросом «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы».

          О том, что семьи погибших остро нуждались в деньгах, говорят и сборы, объявленные в Интернете. «Родным Александра Расторгуева нужна помощь. В Москву приехали его родители, здесь его жена, им сейчас очень тяжело», – писал журналист Юрий Сапрыкин.

          Параллельно на своей странице Ходорковский утверждал, что семьям журналистов «оказывается и будет оказываться» помощь. В то же время зам главреда ЦУРа Анастасия Горшкова, активно участвовавшая в подготовке командировки журналистов в ЦАР, публиковала на своей странице призыв «помочь семьям погибших». Более того, сотрудница Ходорковского указала свою личную банковскую карту для сбора пожертвований в адрес семьи оператора Кирилла Радченко.

          Ходорковский против вдовы Расторгуева

          Вдова режиссера Александра Расторгуева жаловалась Рен-ТВ, что похороны ее мужа провели на деньги, собранные в Интернете. Когда родители Расторгуева прилетели в Москву для прощания с сыном, им действительно предложили помощь от Ходорковского. «Шла речь насчет пожизненной пенсии, но это был единственный разговор, сейчас уже родители уехали в Ростов, с ними никто не связывается». – заявила вдова режиссера.

          Сам Ходорковский настаивает на том, что помог родственникам убитых журналистов, чем мог. «Я передал имевшиеся у меня в Москве на тот момент ограниченные ресурсы семьям на погребение», – заявил миллиардер. Впрочем, он не уточнил, почему не воспользовался банковской системой, работающей практически в любой точке мира, чтобы помочь семьям, если наличные средства были настолько «ограничены».

          Тема денег вообще является камнем преткновения в истории с поездкой журналистов в ЦАР. Родственники погибших утверждают, что журналисты согласились на опасную командировку, рассчитывая заработать.

          «Четыре месяца он был без работы, думаю, это было основным фактором, ему нужна была работа», – говорит вдова Расторгуева.

          «А работа у них была. Во всяком случае у Александра, – оппонирует ей Ходорковский. – Он не собирался тратить на этот проект все свое время. И ничего дополнительного ему эта поездка, в плане денег не сулила. Только хороший материал». Ранее Ходорковский утверждал, что не встречался с погибшими журналистами и не обсуждал с ними поездку в ЦАР. Тем не менее, он вступает в заочную полемику с вдовой режиссера, утверждая, что осведомлен о жизни Расторгуева гораздо лучше, и пытаясь представить погибших искателями приключений, а не заработка.

          «Говорилось, что группа готова ехать бесплатно. Нужно только профинансировать затраты», – утверждает Ходорковский. И даже пеняет их окружению: «Как можно называть себя друзьями и не верить в них, в их бескорыстие, желание служить правде!»

          Пять миллионов долларов на расследование

          Попытка сделать опасную командировку максимально «бесплатной», сквозит и в недавно опубликованной переписке между сотрудниками ЦУРа и журналистами.

          Главный редактор Андрей Коняхин всячески пытался урезать расходы, требуя от журналистов отчета по всем тратам, пытаясь найти максимально дешевое жилье и экономя на охране. Съемочной группе даже не сделали страховку. Та самая Анастасия Горшкова, которая потом собирала благотворительную помощь на свою карту, отправила журналистов самостоятельно делать себе туристическую страховку.

          Когда же съемочная группа пожаловалась ЦУРу, что столкнулась с вымогательством денег со стороны местных, Коняхин высказал недовольство такими тратами: «К вам очередь выстроится скоро. Это очень до фига. С взятками в следующий раз будьте пожестче». Более того, Коняхин требовал от журналистов снимать на камеру, как африканцы вымогают у них деньги.

          Спустя месяц после убийства Михаил Ходорковский готов вложить в расследование трагедии гораздо большие суммы, чем вложил в подготовку опасной командировки. Он рассказал, что «объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении». Более того, Ходорковский и его партнер Леонид Невзлин создали фонд для расследования преступлений против журналистов, которому предоставляют грант в размере 5 млн долларов. «Рассчитываем, что расследование убийства наших журналистов в ЦАР станет его первым делом», – пишет Ходорковский.

          Тем временем журналист Андрей Жвирблис пообщался с Бьенвеню Битта – водителем, который, как заявляют в ЦУР, должен был встречать Джемаля, Расторгуева и Радченко в аэропорту Банги (столица ЦАР), но так и не вышел на связь. Когда журналисты уже приземлились в Центральноафриканской республике, выяснилось, что руководство ЦУРа не смогло дозвониться Битте, поэтому съемочной группе пришлось взять такси.

          Бьенвеню Битта рассказал, что ранее он действительно помогал иностранным журналистам в ЦАР, но еще в прошлом году переехал в Камерун. Складывается впечатление, что ЦУР просто не стал дозваниваться водителю, чье имя им дали французские коллеги. Из–за этого российским журналистам пришлось самостоятельно искать в Банги водителя, переводчика и проводника.


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