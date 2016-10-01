Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно?

Поставки Сирии российских комплексов С-300 никогда не анонсировались как таковые, – заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил: переговоры о поставке Сирии этих систем не ведутся. По его словам, у Дамаска «есть все, что надо».

Песков подчеркнул: выступление Кожина никак не связано с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ведь оно было записано еще до того, как израильский премьер прибыл в Москву. При этом, как напомнил Песков, «говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов (по Сирии – прим. ВЗГЛЯД) Россия оставляет за собой право сделать все, что считает необходимым».

Израиль также уже публично оценил заявление Кожина. «Я вижу тут очередное проявление взаимного уважения, которое существует между нашими странами, а также соблюдения принципа обоюдного учета интересов», – сказал израильский министр разведки Исраэль Кац. При этом министр предупредил, что Израиль продолжит действовать против сил Ирана в Сирии.

Напомним, Нетаньяху накануне поездки в российскую столицу на День Победы говорил: он считает встречу с Владимиром Путиным особой, так как надеется достичь понимания по поводу сдерживания «иранской агрессии». Именно иранские объекты в Сирии были объявлены целями израильского авиаудара, нанесенных в ночь на 8 и 10 мая. Однако пострадали и объекты сирийской правительственной армии.

Сложная политическая игра проходит на фоне резкой эскалации напряженности в регионе. В Иране уже пригрозили сровнять Тель-Авив с лица земли. Израиль развернул системы ПВО на Голанских высотах (которые с точки зрения международного права принадлежат Сирии). И именно с Голан была запущена ракета Spike, уничтожившая сирийский комплекс «Панцирь С-1».

На эту тему

Если «Панцири» реально стоят на вооружении Сирийской армии, то о том, что у Дамаска уже есть С-300, заявляет лишь сам Дамаск. Российские комплексы стали элементом медийной «перестрелки» Сирии и Израиля. Так, израильские военные эксперты, отставные военные и лично действующий министр обороны Авигдор Либерман неоднократно грозили – ЦАХАЛ уничтожит эти комплексы. Но была ли в реальности уже заключена российско-сирийская сделка о поставках зенитно-ракетных систем С-300?

В апреле об этом, как о свершившемся факте «Интерфаксу» заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Российский военно-дипломатический источник в комментарии тому же агентству поспешил опровергнуть это заявление. Если совсем углубиться в историю вопроса, можно вспомнить, что первый раз Башар Асад сообщил о том, что С-300 уже якобы переданы Сирии еще в 2013 году. Но те данные тоже не подтвердились.

Действительно, Москва говорила лишь о возможности поставок, о том, что такие планы обсуждаются. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску. В апреле, после авиаударов США, начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил: Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.

Очевидно, что эти угрозы были элементом политического давления на США и их союзников в регионе, тот же Израиль. Можно предположить, что по крайней мере Израиль готов сбавить обороты – судя по прилету Нетаньяху в Москву, и судя по заявлению министра разведки.

«Израиль и ранее просил нас не поставлять С-300 в Сирию, потому что у него конфликт по поводу Голанских высот. Мы шли навстречу Израилю, желая наладить добрые отношения с этим государством, с которым у нас долгие годы, у СССР, не было даже дипломатических отношений. Тем более что поставили в Сирию достаточно много систем зенитно-ракетных комплексов, которые надежно прикрывали небо Сирии», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его оценке, поставить сегодня комплексы С-300 сирийской армии «все равно, что плеснуть бензин в костер».

С одной стороны, Дамаск – союзник России. С другой – такие масштабные поставки могут быть восприняты как гарантия защиты от любых атак, а это может породить самонадеянность, рассуждает Литовкин. Итогом может стать «развязывание крупномасштабной войны в треугольнике: Израиль, Сирия, Иран», – полагает собеседник. «Видимо, для того, чтобы не допустить этого, в Кремле принято решение пока поставку не осуществлять», – предполагает военный эксперт.

Но Москва находится в сильной позиции, и речи о том, что Израиль может ставить какие-либо условия в одностороннем порядке, не идет. Иное дело – взаимный обмен гарантиями. Как предполагает Литовкин, в ответ

«Москва может потребовать не наносить удары по позициям правительственных войск Сирии».

Очевидно, что такого рода удары дают карты в руки «сирийской оппозиции», по сути террористам, подчеркивает Литовкин.

Как предполагают эксперты, другим предметом «размена» мог быть новый неофициальный раздел сфер влияния внутри Сирии.

Директор института политических исследований Сергей Марков также не исключает заключения негласной договоренности между Россией и Израилем. «То, что есть элемент договоренности России о чем-то, как с Турцией о военном присутствии, так и с Израилем по его военной активности, это очевидно», – сказал Марков газете ВЗГЛЯД. Марков пояснил, что у России и Израиля есть общий интерес: Тель-Авиву важно, чтобы влияние Тегерана на Дамаск было минимальным. У Москвы более тонкий интерес, отмечает Марков: «Мы иранцев, как великая страна, предавать не будем». Но и не в российских интересах, чтобы влияние Тегерана в Сирии было исключительным и преобладающим.