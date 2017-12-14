Порошенко дал повод вспомнить, как опрометчиво был основан Киев

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19 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
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«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
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Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
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«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...

Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

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Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
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          Порошенко дал повод вспомнить, как опрометчиво был основан Киев

          Юрий Долгорукий сильно бы удивился, узнав, что его считают «украинским князем»   19 апреля 2018, 21:20
          Фото: общественное достояние
          Текст: Михаил Мошкин

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          Украинский президент Порошенко с трибуны Рады посетовал на то, что «киевские князья очень опрометчиво основали Москву». Но опрометчивым выглядит как раз «историческое откровение» нынешнего киевского правителя. Князь, основавший Москву, не был киевским, а его решение было далеко не случайным. Впрочем, и заявление Порошенко – не такая уж глупость, как может показаться.

          Петр Порошенко выступал в Верховной раде с речью о церковном вопросе, но речь завела его довольно далеко от темы, в дебри средневековой истории. Которая, судя по тому, что сказал президент Украины, для него – темный лес. «Из Царьграда-Константинополя пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», – поведал депутатам украинский лидер.

          Собственно, Порошенко расписывал те блага, которые ожидают страну, если Константинопольский патриарх разрешит создать независимую церковь для самостийной Украины. Проект этот – не первой свежести, и не церковно-религиозный, а сугубо политический, о чем на днях подробно напомнил богослов и православный публицист Сергей Худиев. Нас же в данном случае интересует «историческое открытие», сделанное Порошенко.

          Начал он «за здравие». Любой более-менее прилежный школьник знает, что Русь восприняла православное христианство от Византии. Правда, богословы поспорили бы с тем, что свет христианской веры был явлен в мир именно из Царьграда – скорее уж, из Вифлеема, Назарета и Иерусалима. Да и креститель Руси, князь Владимир Святославич, принял новую веру не в имперской столице, Константинополе, а в «провинции у моря» – в крымском Херсонесе близ нынешнего Севастополя. Но в целом особых странностей в первой части реплики Порошенко нет. Дальше – интереснее.

          Под «нашей благословенной землей» Порошенко явно имеет в виду территорию государства Украина, появившегося на свет в 1991 году. Не новость, что нынешние киевские властители пытаются приватизировать наследие Руси (которая, к слову, себя не называла ни Киевской, ни тем более Древней – это наименования, принятые историками новейшего времени). Но в данном случае случился прокол.

          Из школьного курса истории мы помним, что в 988 году, судя по данным летописей, были крещены киевляне. Но уже год или два года спустя в православие был обращен Новгород, весьма далекий от «благословенной территории» современной Украины. Первые епископские кафедры практически одновременно, а не «уже потом» появились как в Чернигове (ныне на территории Украины), так и в Полоцке (ныне – Белоруссия) и, разумеется, в Новгороде.

          Русская земля на тот момент была единой и простиралась от днепровских порогов до Ладоги и Онеги. И государство это начало складываться именно на севере. Первыми достоверно известными киевскими князьями были упомянутые в «Повести временных лет» Аскольд и Дир, дружинники новгородского князя Рюрика. Та же «Повесть» (составленная, как известно, в Киеве) сообщает, что к моменту прихода новгородских бояр Аскольда и Дира местные жители – поляне – не имели князя и платили дань Хазарскому каганату. Двое варяжских дружинников, «руливших» Киевом, как известно, недобровольно уступили власть родственнику Рюрика, новгородскому князю Олегу. Он и перенес столицу с берегов Волхова на берега Днепра. Так что в шутке, родившейся по мотивам фразы Порошенко –

          «новгородские князья опрометчиво основали Киев, который опрометчиво основал Москву»,

          есть лишь доля шутки.

          Да, Русь, безусловно, существовала и до призвания варягов. И на месте нынешних Киева и Новгорода люди селились задолго до летописных упоминаний. Но Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь – все-таки герои красивого мифа. А зачинатели государственности – князья Олег Вещий, Игорь Рюрикович и их потомки – деятели хоть и давно минувших, но исторически зафиксированных дней. И основатель династии Рюрик (кем бы он ни был) – явно не «древний укр».

          И здесь самое время пояснить, с каким «залесьем», по мнению Порошенко, Киев «поделился светом христианской веры». Журналисты, зафиксировавшие откровения украинского лидера, записали это слово с маленькой буквы. Но Залесье, ныне звучащее как что-то из «Властелина колец», – имя собственное и вполне реальное. Намного позже времени крещения Руси, в основном в XIV–XV веках, так иногда называли русские земли между Волгой и Окой. Дело в географии: между киевскими и черниговскими землями и Северо-Восточной Русью лежали брянские (дебрянские) леса. Но «земля за лесом» отнюдь не означает какую-то захолустную глушь. Так, к примеру, Трансильвания – карпатское Залесье – считалась более развитым краем, чем соседние Валахия и Молдавия.

          Но вернемся на Русь. Город Владимир был основан, как нетрудно догадаться, все тем же князем Владимиром Святым через два года после крещения Руси, в 990 году. Ростов и Муром известны с еще более раннего времени – с 862 года. Залесье – тот край, где появились города нынешнего «Золотого кольца»: Ярославль, Боголюбово, Углич, Кострома, Переславль-Залесский (отсюда и название). С началом ордынского господства политическая и культурная активность перемещается с юга вновь на север, точнее, на северо-восток. Киев же был трофеем, но не самоцелью – например, за десятки лет до разрушения города татарами (1240 г.) Киев был взят и разграблен коалицией Рюриковичей во главе с одним из родственников, Андреем Боголюбским, князем владимиро-суздальским.

          Два века спустя Киевская земля и сама древняя «мать городов русских» стали предметом другой распри – уже между ханами Золотой Орды и литовскими князьями. Князья из рода Рюриковичей перестали управлять Киевом в 1362 году. А в Северо-Восточной Руси (которой нынешние украинские «знатоки истории» отказывают в праве называться Русью) та же династия спокойно существовала еще несколько веков. Одна из ветвей Рюриковичей, ведущая начало от Даниила, младшего сына Александра Невского, объединила разрозненные и враждующие земли вокруг Москвы.

          И именно Московское, а затем Русское царство и Российская империя долгое время оставались единственной независимой православной державой. Киев же, как известно, до 1667 года был под властью католической Речи Посполитой, не очень-то привечавшей православных. Лишь с переходом «под руку московского царя» положение меняется. Как говорилось в речи Богдана Хмельницкого,

          «а православный християнский Великий Государь, Царь Восточный, есть с нами единаго благочестия Греческаго закона, единаго исповедания, едино есми тело церкви православием Великия России».

          Теперь перейдем к последней части «откровения Порошенко» – о «наших древних князьях, опрометчиво основавших Москву». Поселения на берегах Москвы-реки существовали задолго до того, как ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий написал новгород-северскому князю Святославу Ольговичу: «Приди ко мне брате в Москов» (письмо датируется 4 апреля 1147 года). О том, что Москва появилась не в случайном месте и не по опрометчивой прихоти князя Юрия, свидетельствует тот факт, что на Боровицком холме люди селились еще во времена неолита. А к XI веку нашей эры здесь было славянское поселение, защищенное валом.

          Но даже если считать Юрия Владимировича по прозвищу Долгорукий основателем Москвы, то «украинским князем» его считать еще сложнее. И даже не потому, что слово «Украина» появляется не раньше XVI века.

          Князь Юрий, сын Владимира Мономаха (князя ростовского, смоленского и великого князя Киевского), правил сперва в Ростове, затем в Суздале. На Киев же основатель Москвы в основном ходил с дружиной – и в какой-то момент захватил великокняжеский «стол». Перипетии борьбы Юрия и его родичей изобилуют подробностями, напоминающими не о «Властелине колец», а об «Игре престолов». Все их приводить не будем, достаточно сообщить, что, по утверждению летописцев, Юрий Долгорукий был отравлен киевскими боярами, а его двор разграбили киевляне. Так что можно сказать, что нынешняя украинская столица была опрометчиво взята этим князем.

          Достаточно беглого обзора, чтобы убедиться в очевидном. Отделять Рюриковичей киевских от Рюриковичей новгородских довольно нелепо, а утверждать, что предков «москалей» окрестили намного позже, чем предков жителей Киевской области, – попросту неверно.

          Но вполне понятно, с какими целями с высоких киевских трибун произносятся все эти нелепости и несуразности. Почему «Русскую правду» объявляют украинским сводом законов, а Анну Ярославну – украинской княжной, и почему поход Олега на Царьград объявляют днем рождения ВМС Украины. Несмотря на всю «декоммунизацию» и лозунг «Геть вiд Москви!», Киев пользуется принципом, который сформулировал видный деятель российской марксистской исторической школы Михаил Покровский: «История – это политика, опрокинутая в прошлое».


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