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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
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Новогодний отпуск депутатов стал «тестом на патриотизм»

Виталий Милонов не впервые выступит на Новый год в роли раздатчика подарковФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
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          Новогодний отпуск депутатов стал «тестом на патриотизм»

          Виталий Милонов не впервые выступит на Новый год в роли раздатчика подарков   24 декабря 2018, 13:50
          Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
          Текст: Анна Кукушкина,
          Олег Москвин

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          Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду?

          Как сообщила в четверг глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, новогоднего приема для депутатов в этом году не будет. Она объяснила, что закрытие сессии вовсе не означает, что депутатам можно отдыхать. По словам Савостьяновой, «мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей».

          По какой причине решили в этот раз отменить вечеринку, она не пояснила. Возможно, думцы вняли наконец словам президента. Владимир Путин еще в 2013 году назвал дикостью корпоративы за казенный счет. Скидываться же на общий праздник из личного кармана депутаты, судя по всему, не захотели. 

          В среду осенняя сессия Госдумы завершилась. Спикер Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающими праздниками. Весенняя сессия откроется 9 января. 

          Новый год в семейном кругу

          Впрочем, самого праздника для депутатов никто не отменял. О том, как и где собираются они отдохнуть от дел в ближайшие дни, депутаты рассказали газете ВЗГЛЯД. Оказалось, что планы законодателей не отличаются от планов среднестатистического россиянина: праздник многие из них собираются встретить в тихом семейном кругу, поездки за рубеж не планируются.

          «Новый год отмечаю дома обязательно, в родном городе. С детьми, кошками, собаками. Никуда не собираюсь. Буду ходить на церковные службы, потом на Рождество в храм пойду», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), уроженец Петербурга. Однако весь канун Нового года пройдет у него в заграничных поездках. Он собирается в тур по «горячим точкам» – Ливан, Сирия и Донбасс.

          «Я буду в Бейруте, в Дамаске. Ближе к Новому году заеду еще в Горловку к своим родственникам. К Новому году буду дома, больше никуда не собираюсь»,

          – сказал народный избранник.

          Другой единоросс, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тоже, видимо, придерживается мнения, что Новый год – праздник семейный. «Никаких каникул у меня не будет. Отмечу праздник дома, а уже в первые дни следующего года выйду на работу. Так что ничем вас не удивлю», – сообщил депутат газете ВЗГЛЯД.

          «Особых планов нет. Буду у себя в регионе, в Москве буду, в Питер съезжу. Как-то вот в этих трех точках. Новый год отмечаю с семьей. Никуда уезжать не собираюсь», – сказал единоросс Евгений Федоров.

          Коммунист Александр Ющенко также остается в стране. «После праздников я поеду в Крым, в Ялту на три дня. Я регулярно туда езжу. Там по Солнечной тропе бегаю, дышу воздухом, а еще купаюсь в холодной воде. Едем с семьей – с женой, с детьми», – рассказывает Ющенко.

          Однако некоторые члены Госдумы считают безобидный вопрос о новогодних каникулах попыткой вторжения в частную жизнь. Именно такого мнения придерживается зампред Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев.

          «Не буду отвечать, потому что это частная жизнь. Не хочу, чтобы вы в ней копались. Можете так и написать. Сессия у нас закончилась, до 9 января депутаты в свободном полете. Какая разница, где я проведу это время?! Не надо копаться в чужой жизни! И читателей своих отучите!» – горячился депутат.

          Вероятно, столь бурная реакция политика вызвана ноябрьским скандалом, связанным с его поездкой в США. Тогда депутат поделился в Фейсбуке фотографиями своего американского досуга. Он выложил десяток фото из Майами и написал «Miami, можно только влюбиться!».

          В комментарии к этому тексту пользователь Сергей Неверов, другой зампред Госдумы, глава фракции «Единая Россия», заметил, что идет региональная неделя. «Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», – написал он. Впоследствии депутатская комиссия по этике даже выразила готовность провести проверку, если поступит соответствующее обращение. Потом Лебедев удалил свой пост.

          К слову, депутаты остаются консервативны в своих новогодних предпочтениях. Год назад они так же дружно ответили, что будут отмечать праздники в кругу семьи и исключительно в своей стране. Среди самых популярных мест отдыха российских законодателей назывались Крым и Сочи. Например, сочинские горнолыжные склоны, на которых Новый год отметил тот же Сергей Неверов. Нашлись и те, кто предпочел курортам настоящую русскую зиму. Так, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прошлый год встретил в Суздале.

          А отец вице-спикера Игоря Лебедева Владимир Жириновский год назад сетовал, что празднование Нового года, какого бы он хотел, ему не по карману.

          «Я пытался в этом году отработать вариант ресторана, я давно не встречал Новый год в ресторане, но я стал узнавать цены, бешеные цены: 60 тысяч (рублей) с человека, 50 тысяч, – жаловался лидер ЛДПР РИА Новости. – А поскольку я хотел пригласить знакомых, друзей, человек 10, получается, 500–600 тысяч я должен был заплатить за, значит, встречу Нового года в ресторане».

          Общественный запрос на справедливость

          «Подводить итоги и делать выводы можно будет только после новогодних праздников, числа 10-го. Но, судя по всему, бюрократия, чиновничество делает вывод, что ее жизнь становится более «прозрачной», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Большую роль в повышении такой транспарентности играет интернет, добавил он.

          «Есть общественный запрос на справедливость, в том числе и в отношении власти. Одно из выражений этого запроса, достаточно ярко артикулированное – это запрос на то, чтобы представители власти отказались от демонстративного потребления, – подчеркивает Салин. – Если вы населению советуете «меньше питаться» (выражаясь языком одного депутата несколько лет назад), то будьте добры находиться с нами в одной лодке, а не выстраивать свое персональное счастье где-то отдельно».  

          Поэтому представители власти будут гораздо осторожнее как в своих словах, так и в своих действиях, полагает эксперт.


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