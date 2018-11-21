Новогодний отпуск депутатов стал «тестом на патриотизм»

Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду?

Как сообщила в четверг глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, новогоднего приема для депутатов в этом году не будет. Она объяснила, что закрытие сессии вовсе не означает, что депутатам можно отдыхать. По словам Савостьяновой, «мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей».

По какой причине решили в этот раз отменить вечеринку, она не пояснила. Возможно, думцы вняли наконец словам президента. Владимир Путин еще в 2013 году назвал дикостью корпоративы за казенный счет. Скидываться же на общий праздник из личного кармана депутаты, судя по всему, не захотели.

В среду осенняя сессия Госдумы завершилась. Спикер Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающими праздниками. Весенняя сессия откроется 9 января.

Новый год в семейном кругу

Впрочем, самого праздника для депутатов никто не отменял. О том, как и где собираются они отдохнуть от дел в ближайшие дни, депутаты рассказали газете ВЗГЛЯД. Оказалось, что планы законодателей не отличаются от планов среднестатистического россиянина: праздник многие из них собираются встретить в тихом семейном кругу, поездки за рубеж не планируются.

«Новый год отмечаю дома обязательно, в родном городе. С детьми, кошками, собаками. Никуда не собираюсь. Буду ходить на церковные службы, потом на Рождество в храм пойду», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), уроженец Петербурга. Однако весь канун Нового года пройдет у него в заграничных поездках. Он собирается в тур по «горячим точкам» – Ливан, Сирия и Донбасс.

«Я буду в Бейруте, в Дамаске. Ближе к Новому году заеду еще в Горловку к своим родственникам. К Новому году буду дома, больше никуда не собираюсь»,

– сказал народный избранник.

Другой единоросс, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тоже, видимо, придерживается мнения, что Новый год – праздник семейный. «Никаких каникул у меня не будет. Отмечу праздник дома, а уже в первые дни следующего года выйду на работу. Так что ничем вас не удивлю», – сообщил депутат газете ВЗГЛЯД.

«Особых планов нет. Буду у себя в регионе, в Москве буду, в Питер съезжу. Как-то вот в этих трех точках. Новый год отмечаю с семьей. Никуда уезжать не собираюсь», – сказал единоросс Евгений Федоров.

Коммунист Александр Ющенко также остается в стране. «После праздников я поеду в Крым, в Ялту на три дня. Я регулярно туда езжу. Там по Солнечной тропе бегаю, дышу воздухом, а еще купаюсь в холодной воде. Едем с семьей – с женой, с детьми», – рассказывает Ющенко.

Однако некоторые члены Госдумы считают безобидный вопрос о новогодних каникулах попыткой вторжения в частную жизнь. Именно такого мнения придерживается зампред Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев.

«Не буду отвечать, потому что это частная жизнь. Не хочу, чтобы вы в ней копались. Можете так и написать. Сессия у нас закончилась, до 9 января депутаты в свободном полете. Какая разница, где я проведу это время?! Не надо копаться в чужой жизни! И читателей своих отучите!» – горячился депутат.

Вероятно, столь бурная реакция политика вызвана ноябрьским скандалом, связанным с его поездкой в США. Тогда депутат поделился в Фейсбуке фотографиями своего американского досуга. Он выложил десяток фото из Майами и написал «Miami, можно только влюбиться!».

В комментарии к этому тексту пользователь Сергей Неверов, другой зампред Госдумы, глава фракции «Единая Россия», заметил, что идет региональная неделя. «Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», – написал он. Впоследствии депутатская комиссия по этике даже выразила готовность провести проверку, если поступит соответствующее обращение. Потом Лебедев удалил свой пост.

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К слову, депутаты остаются консервативны в своих новогодних предпочтениях. Год назад они так же дружно ответили, что будут отмечать праздники в кругу семьи и исключительно в своей стране. Среди самых популярных мест отдыха российских законодателей назывались Крым и Сочи. Например, сочинские горнолыжные склоны, на которых Новый год отметил тот же Сергей Неверов. Нашлись и те, кто предпочел курортам настоящую русскую зиму. Так, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прошлый год встретил в Суздале.

А отец вице-спикера Игоря Лебедева Владимир Жириновский год назад сетовал, что празднование Нового года, какого бы он хотел, ему не по карману.

«Я пытался в этом году отработать вариант ресторана, я давно не встречал Новый год в ресторане, но я стал узнавать цены, бешеные цены: 60 тысяч (рублей) с человека, 50 тысяч, – жаловался лидер ЛДПР РИА Новости. – А поскольку я хотел пригласить знакомых, друзей, человек 10, получается, 500–600 тысяч я должен был заплатить за, значит, встречу Нового года в ресторане».

Общественный запрос на справедливость

«Подводить итоги и делать выводы можно будет только после новогодних праздников, числа 10-го. Но, судя по всему, бюрократия, чиновничество делает вывод, что ее жизнь становится более «прозрачной», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Большую роль в повышении такой транспарентности играет интернет, добавил он.

«Есть общественный запрос на справедливость, в том числе и в отношении власти. Одно из выражений этого запроса, достаточно ярко артикулированное – это запрос на то, чтобы представители власти отказались от демонстративного потребления, – подчеркивает Салин. – Если вы населению советуете «меньше питаться» (выражаясь языком одного депутата несколько лет назад), то будьте добры находиться с нами в одной лодке, а не выстраивать свое персональное счастье где-то отдельно».

Поэтому представители власти будут гораздо осторожнее как в своих словах, так и в своих действиях, полагает эксперт.