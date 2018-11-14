Выживут ли «Соединенные штаты Европы»

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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...

Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...
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          Выживут ли «Соединенные штаты Европы»

          Кризис в Греции, волнения во Франции и Брексит пробили брешь в самом проекте ЕС   17 декабря 2018, 17:40
          Фото: Yannis Behrakis/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          Призрак жесткого Брексита в Британии, бунты «желтых жилетов» во Франции, противостояние итальянских «друзей Путина» и евробюрократов, затяжной кризис в Греции – все это заставляет говорить если не о закате Европы, то о грядущей «мутации» Евросоюза. Сможет ли ЕС сбросить балласт в виде Румынии, Болгарии и тех же Италии с Грецией, или «Соединенные штаты Европы» постигнет окончательный крах?

          Эксперт из британского Кембриджа Кристофер Кларк в вышедшем накануне интервью германской Die Welt заявил: после Брексита можно ожидать дальнейшего уменьшения ЕС в размерах, вплоть до «западноевропейского ядра». Если достичь европейского единства невозможно, нужно быть готовыми освободиться от лишнего груза, полагает Кларк. К балласту он отнес в том числе Италию, Испанию и Португалию.

          Этот алармистский прогноз вряд ли получится объявить всего лишь мнением отдельно взятого «британского эксперта», к тому же австралийского происхождения. Как отмечают сами европейские эксперты, дискуссии о возможном крахе общеевропейского проекта ведутся вовсю. Катализатором послужили известия из Лондона. Шаткое положение кабинета Терезы Мэй актуализировало дискуссии о «жестком» Брексите и в целом о будущем ЕС без Британии. «Я сейчас читал весьма интересные материалы по поводу Брексита. Надо отметить – долгое время говорилось о том, что Россия является какой-то «другой Европой», а теперь «другой Европой» становится Англия», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

          Второй момент – в ходе потрясающих Францию выступлений «желтых жилетов» был опубликован некий манифест, одним из пунктов которого значился «Фрексит» – выход Франции из Евросоюза и возвращение Пятой республике политического, финансового и экономического суверенитета. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, неясно, выражает ли манифест мнение всей многотысячной массы протестующих, но с тем, что нужно передавать меньше полномочий с национального на общеевропейский уровень, согласны очень многие. 

          Наконец, очень весомую лепту внесло впечатление от успехов партий популистов и евроскептиков – в первую очередь победа «Движения пяти звезд» и «Лиги» на итальянских выборах. Новое итальянское правительство, министров которого называют «друзьями Путина», уже вступило в противостояние с Брюсселем, к которому у Рима накопилась масса претензий. Добавим, что нельзя считать преодоленным экономический кризис в Греции, который сам по себе заставил говорить о том, что объединенная Европа в ее теперешнем виде оказалась неэффективной.

          «Европа уже не такая, как была. Сейчас возникают совершенно новые вызовы внутри Европы, в том числе и в области безопасности», – констатирует Александр Рар. Странам ЕС не по пути ни в экономическом, ни в финансовом, ни в идеологическом плане.

          «Юг отстает от Севера, а Север не готов платить за Юг, – отмечает немецкий эксперт. – В экономическом плане Северная Европа с удовольствием отказалась бы от проблемных стран на юге еврозоны. Это не только Греция. Сейчас это Италия, завтра, вероятно – Испания. Но

          если Италия, вслед за Великобританией, выйдет из Европейского союза, то ЕС просто перестанет существовать».

          Страны ЕС стремятся освободиться и от идеологического груза, навязываемого из Брюсселя, отмечает Рар. «В первую очередь это Польша и Венгрия, но сейчас все больше и Словакия, и Чехия не поддерживают либеральный канон ценностей «старого Запада». В странах Восточной Европы крепнет убеждение: им не по душе то постмодернистское общество, которое можно наблюдать в Западной Европе, – отмечает германский эксперт. – После того, как эти страны простились со своим коммунистическим прошлым, они хотели попасть в традиционную Европу, как она им представлялась, а не в какую-то ультралиберальную модель, которую они не могут понять».

          Страны Центральной и Восточной Европы пытаются говорить единым голосом по вопросу о беженцах и мигрантах, семейной политике, что вызывает напряжение в отношениях со «старой Европой», констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

          На самом же «старом Западе», в свою очередь, крепнет идея – отказаться от Восточной Европы ради сохранения идеологического единства, «а восточноевропейские страны лет через 20 поймут, как хорошо быть демократами», указывает Александр Рар.

          «Евроскептические настроения разной степени радикальности нарастают, причем в странах, которые образуют ядро ЕС. Это Франция, Италия, даже Германия, – в свою очередь констатирует Ремизов. – Оппозиционная по отношению к ЕС повестка объединяет и антибюрократические мотивы, и социально-экономические требования, и мотивы, связанные с тематикой национального суверенитета, защитой границ и т. д.».

          Итак, противоречия налицо. Но каким мог бы быть «маршрут» трансформации Европы? Дело в том, что

          «сбросить лишний груз», исключив из ЕС, например, Румынию или Болгарию, не удастся. Процедуры исключения просто не существует.

          Руководство ЕС может применить санкции против стран-членов. Однако выйти из Евросоюза можно лишь добровольно, в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе (статья введена в силу Лиссабонским договором). Добавим, что у каждой страны ЕС есть право вето; именно его Испания грозит применить против Британии в случае Брексита.

          Впрочем, несмотря на эти юридические ограничения, статус-кво в ЕС вряд ли удастся сохранить, полагают эксперты. Существует мнение, что параллельно с Брекситом и возможными будущими «экситами» других стран (Франции, Нидерландов и т. д.) будет происходить внутренняя «мутация» Евросоюза.

          В итоге, прогнозирует Александр Рар, дело будет идти к варианту «Европы двух скоростей». Эту концепцию, заметим, на словах поддержала и Ангела Меркель. Как поясняла DW, идея «Европы двух скоростей» подразумевает: каждая страна Евросоюза получает свободу – в зависимости от собственных приоритетов и внутриполитических реалий присоединяться или не присоединяться к тем или иным интеграционным проектам, которые продвигает Брюссель. Но на деле как раз именно Берлин меньше всех склонен давать зеленый свет «двум скоростям»

          «Как немецкий эксперт, я должен сказать: Германия не видит и не приемлет такой вариант. Германия потеряет свою идентичность, если Европа не будет дальше интегрироваться, – подчеркнул Рар. – Немецкие элиты сделали очень большую ставку на собственную интеграцию в общеевропейские структуры. Они понимают, что если такой интеграции не произойдет, то опять возникнут враждебные отношения с соседями, которые обвинят немцев в национализме». В Берлине боятся такого развития событий, и Германия как самая мощная страна ЕС будет бороться за сохранение статус-кво и укрепление единства Евросоюза, отмечает германский эксперт. Возвращения к «Европе национальных государств» не хочет и Франция, полагает Рар.

          Но план «Европы двух скоростей» как «план Б» где-то уже готов, считает эксперт. «Если одни страны будут идти к «Соединенным штатам Европы», то другие выберут те отношения, которые сейчас есть у Швейцарии или Норвегии (не входящих в ЕС – прим. ВЗГЛЯД) – политически держаться в стороне, но экономически пытаться выиграть от связи с единой Европой», – отмечает Рар.

          «Если еще пару лет назад говорилось о том, что «коренная Европа» будет объединять большинство стран континента, и лишь некоторые страны отойдут в сторону, то сейчас я уже думаю, что «коренная Европа» будет состоять из очень немногочисленных стран», – резюмирует Рар.

          Добавим, что практически одновременно с публикацией интервью Кларка в МИД Украины признали: Евросоюз, вопреки обещаниям, не планирует интегрировать Украину в свой внутренний рынок.

          «Украина стала громадным разочарованием для Европы, – отмечает Александр Рар. – Многим казалось, что после первой и второй революций, которые здесь у нас называют либеральными и демократическими, в Европе были уверены, что Украина быстрыми шагами пойдет в сторону ЕС, поверили в новых политиков. Но сейчас здесь просто не понимают, что происходит в Киеве. Украина становится очень дорогим «удовольствием» для Европейского союза. Германия и Франция, взявшие на себя определенные обязательства перед Украиной, возможно, готовы еще платить этой стране, но терпение уже иссякает».


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