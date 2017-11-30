Провокация ЛГБТ-сообщества затронула вопрос о суверенитете России

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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Провокация ЛГБТ-сообщества затронула вопрос о суверенитете России

          Павел Стоцко и Евгений Войцеховский в Копенгагене   26 января 2018, 22:40
          Фото: facebook.com/Voitsekhovskii
          Текст: Петр Акопов

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          Очередная пиар-акция, устроенная гей-сообществом с целью поднять тему легализации в России однополых браков, закончилась пшиком. Но вопрос признания заключенных за границей браков – часть гораздо большей проблемы, чем просто гей-браки. Это прямо касается того, какое место в мировом порядке занимает Россия.

          Шум, поднятый вокруг «первой регистрации гей-брака в России», поднялся большой – но вскоре выяснилось, что ничего подобного не было. Точнее, была попытка найти прореху в законодательстве – через которую, как казалось организаторам, им удастся протащить некоторое подобие легализации однополых браков.

          Но закончилось все аннулированием их собственных паспортов.

          Началось с того, что в четверг в СМИ стала распространяться информация, что в одном из московских МФЦ (многофункциональный центр, в котором оформляются различные госуслуги) был зарегистрирован (подтвержден) брак между двумя гражданами России – Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. То есть в их паспортах был поставлен штамп о том, что в коммуне Копенгагена 4 января этого года был зарегистрирован их брак. Публиковались и фотографии соответствующих страниц их паспортов.

          По словам Стоцко, они специально «оформили свои отношения» в Дании, чтобы потом узаконить их в России. По возвращении из Копенгагена подали документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами в МФЦ – и там им сразу же, буквально через десять минут, поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив тем самым регистрацию брака.

          Расчет строился на соблюдении буквы российского Семейного кодекса. Там говорится, что браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются действительными, если этому не препятствуют обстоятельства, указанные в 14-й статье Семейного кодекса. А среди таких препятствий указаны только брак между близкими родственниками и недееспособными вследствие психического расстройства (ну и теми, кто уже состоит в браке). Никакого упоминания о мужчинах и женщинах в этой статье нет, а значит, трактовали это сторонники гей-браков, нет и препятствий к регистрации заключенных за рубежом однополых союзов.

          Неизвестно, каким образом убедили работника МФЦ поставить этот штамп. Возможно, запутали цитатами из кодекса, может быть, просто подкупили, а может быть, и вовсе она или он были подельниками «затейников». Но в любом случае государство быстро опомнилось.

          Сначала в самом МФЦ Москвы заявили, что центры госуслуг не предоставляют услугу по регистрации брака, а просто передают документы, принимаемые для планируемой регистрации, в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. То есть никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется, и вся история о том, что «штамп поставили на наших глазах», выдумана.

          Потом в управлении ЗАГС Москвы напомнили, что в Семейном кодексе говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». То есть однополый брак в России ни в каком виде не может быть зарегистрирован.

          И в завершение официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция аннулировала паспорта Стоцко и Войцеховского: «Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

          По словам представителя МВД, проводится проверка по факту проставления штампа. По результатам проверки сотрудница, как заверяется, допустившая нарушения законодательства России, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

          На этом историю можно было бы посчитать закрытой. Но суть истории с копенгагенским браком не в этом – она поднимает еще более серьезную тему.

          На что ЛГБТ-провокаторы сделали ставку? На то, чтобы «просто» юридически подтвердить действие в России брака, заключенного за границей – при этом такого брака, который прямо противоречит российским законам. Да, это сделать не получилось. Но вопрос, тем не менее, не исчезает – как вообще быть с соотношением российских и международных законов? То есть, грубо говоря – как быть в случае, если они конфликтуют?

          Это не просто юридический вопрос – это вопрос самоопределения России. То есть сейчас есть ситуация, по которой наш суверенитет не ставится под сомнение ни властью, ни обществом. Поэтому положение части 4 статьи 15 Конституции, согласно которой «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», не представляют никакой угрозы ни государственному суверенитету, ни ценностному коду русской цивилизации.

          Да, нормы международного права вроде бы являются частью нашей правовой системы – но при этом выше наших законов ставится только то, что мы сами признали, подписав тот или иной международный договор. То есть мы сами принимаем на себя те или иные обязательства, и если они нам перестают нравиться, мы можем от них отказаться.

          Понятно, что если нам предлагают признать в двухсторонних соглашениях то, что для нас неприемлемо, то мы просто откажемся от их заключения. У самих себя европейцы могут вводить однополые браки и эвтаназию, но все попытки навязать их нам будут безуспешны. Но что будет, если международное право станет меняться в неприемлемую для нас сторону? Нам что, выходить из всех международных организаций?

          Конечно, нет – потому что международное право не может просто так измениться. На то оно и международное, что должно быть одобрено всеми членами мирового сообщества. Понятно, что все последние столетия автором всех изменений в международном праве был Запад – оно и появилось из того, что было чисто европейским, а потом еще и атлантическим (после обретения независимости американскими странами). Да и само это право было инструментом, с помощью которого Запад оформлял миропорядок под себя, под свои интересы. А когда Запад был вынужден предоставить или признать независимость стран Азии и Африки – то западное право просто обозвали международным, а все остальное стало уделом национальным или региональным: будь то социалистическое или исламское право.

          Кто придумывал правила, тот и выигрывал, участие незападных стран в качестве авторов вообще не предусматривалось. То, что СССР в 1945 году завоевал себе право быть в числе управляющих миром, рассматривалось теми же англосаксонскими глобализаторами как досадный вывих истории. Когда исчез СССР, Запад подумал, что теперь на пути к глобализации нет серьезных препятствий.

          Так что бунт современной России против общемирового порядка стал неожиданностью – и неслучайно теперь в своей стратегии национальной безопасности США в открытую называют Россию «ревизионистской силой».

          Вашингтон как бы ненароком «забывает», что установленный после 1945 года порядок не был глобальным западным – СССР оставался не только соправителем мира, но и лидером альтернативной, социалистической модели глобализации.

          И был еще «третий мир» – встававшие на ноги Китай, Индия и все остальные страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые никак не ощущали себя принадлежащими к «цивилизованным странам Запада».

          Сейчас расстановка сил для Запада еще более печальная – ревизионистами являются не только Россия и Китай, но и весь остальной мир. Никто не намерен мириться с диктатом западных «ценностей» – будь то власть доллара, военной мощи или «новой морали». Избавление от них – вопрос времени и согласованных действий стран и цивилизаций, опирающихся на собственный цивилизационный код: Китая, России, Индии, исламского мира. И уже в процессе деконструкции западной модели глобализации общими усилиями будет сформулировано новое «международное право», свод того, с чем согласны все мировые центры силы.

          И тогда такие «игры», как устраивает сегодня МОК (да и все подобные структуры, от ВТО до МВФ), станут невозможны. Как невозможной станет и манипуляция с понятиями «международное право», «наднациональные структуры», «всеобщие ценности». И в частности – такие фокусы, которые пытались провернуть в столичном МФЦ гей-активисты.


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