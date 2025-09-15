В прошедшие выходные многие наблюдатели – в России и за рубежом – оказались под впечатлением многотысячных демонстраций в Лондоне. Формальным поводом для выступлений, собравших до 150 тыс. человек, было недовольство миграционной политикой. Однако никто не сомневается в том, что основная причина состоит в опостылевшей многим некомпетентности правительств, регулярно сменяющих одно другое у руля власти в Британии.

На фоне событий в таких странах, как Непал, у многих могли возникнуть надежды, что массовое недовольство сможет повлиять на политику властей. Одновременно ничего не делающих для исправления экономической ситуации в стране и поддерживающих изо всех сил киевский режим. Это, в свою очередь, могло бы сделать Британию ответственным участником международной жизни, что России только на руку.

Но поспешим развеять такие ожидания – серьезных изменений и тем более революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму. И нет шансов изменить такое положение дел.

Собственная неспособность что-либо изменить в своей жизни является основой ДНК англичан. Причина – несколько столетий угнетения и бесправия, возведенные потом в традицию и даже, по мнению некоторых, добродетель. На протяжении столетий это давало Британии преимущество – население можно было отправлять на любые войны, а оно никогда не задавало вопрос: почему? Однако в современном мире такое устройство может оказаться главной причиной того, почему исторический противник России на Западе обречен на медленное угасание.

Начнем с того, что Британия – это единственное в Европе государство, возникшее в результате завоевания страны незначительной группой иностранных пришельцев. Именно это произошло в 1066 году, когда нормандские рыцари Вильгельма Завоевателя разгромили англичан и разделили страну на свои удельные владения. И это было не как в России, где иноземные воины были приглашены для исполнения узкой военной функции, что, собственно, и стало основой главной миссии государства – обороны страны. И не как в Венгрии, где пришельцы с Уральских гор смешались с местными и образовали новый народ. Англичан именно завоевали и поставили под управление иноземцев.

А в 1215 году в стране случились самое страшное и определившее ход ее дальнейшего социального развития событие – коалиция крупных землевладельцев смогла разгромить короля и навязать государству систему правил, задачей которой было закрепить олигархический способ правления. Так называемая Великая хартия вольностей устанавливала постоянный контроль над верховной властью со стороны совета из 25 баронов, присягу которому должны были принести все жители королевства.

Не случайно Хартия является основой английского правового порядка – она навсегда закрепила право тех, кто богаче и сильнее, на привилегированное положение. А власть монарха, которая везде в Европе, включая Россию, стала потом главным союзником простого народа в его борьбе с беспределом феодалов, была поставлена под их же жесткий контроль. Впоследствии пропаганда научилась представлять этот документ как основу английской демократии и парламентаризма. Хотя в действительности он является основой несправедливости, как социальной и политической нормы.

Важнейшую роль, как это всегда бывает, играла география. Первый пример сравнительно массового исхода несогласных из Британии – это экспедиция на корабле «Майский цветок» в 1620 году, в результате которой возникли английские поселения в Северной Америке. Вдумаемся: на протяжении почти 600 первых лет истории английской государственности ее простые жители не могли даже подумать о возможности сбежать от тирании. В любом государстве первые столетия являются определяющими для его политической культуры – в Британии самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности и невозможности изменить свое положение.

В России крестьяне уже с XI века начали свободное движение на Северо-Восток, осваивая в стремлении к личной свободе новые территории. Именно так возникли русские земли в междуречье Волги и Оки: основа и центр нашей государственности в настоящее время. Именно путем свободного переселенческого движения там возникает русский народ – не совокупность племен, как в остальной Европе, а новый этнос со своим языком.

Этот процесс продолжался всю нашу историю – именно спонтанному движению масс населения мы обязаны освоением всей Евразии до Тихого океана. Французы постоянно бунтовали, немцы бежали от угнетателей на Восток, заселяя и захватывая новые территории. А в английской истории первые 600 лет такой возможности у людей физически не было. Это сформировало удивительную традицию способности терпеливо выносить любую несправедливость.

Начиная с XVIII века британские правители начали отправлять своих граждан на многочисленные войны далеко за морями. Оттуда они возвращались нищими инвалидами, что блестяще описывает в своих стихах Редьярд Киплинг, или не возвращались вовсе. Но всегда шли безропотно умирать по приказу сверху. Это сделало Британию особенно опасной – даже совершенно безумные распоряжения элиты не будут оспорены населением на основе простого здравого смысла.

Все народные восстания в английской истории, как мы знаем, жестоко подавлялись, а на смену одним людоедским законам приходили другие. Выдающийся венгерско-американский экономист Карл Поланьи отмечал, что в результате Акта об оседлости 1662 года все работники в Англии были прикреплены к местам своего проживания, а Закон о бедных 1834 года упразднил «право на жизнь», то есть любые системы социальных гарантий. Сравнительная забота государства о населении появляется в Британии только после Второй мировой войны в ответ на угрозу со стороны СССР.

Сейчас все социальные программы постепенно сворачиваются. Но ничем серьезным это политической системе и правящей олигархии не грозит. Именно в Англии появилась политическая теория, вся суть которой – это объяснение того, что несправедливость является естественной, оспорить ее невозможно, а прав всегда тот, кто сильнее. Речь о концепции «Левиафана», родившейся в начале XVII века под пером Томаса Гоббса. Сравнительно образованные обществоведы знают, что в основе этой политической теории – существование государства, которое многократно сильнее всех своих граждан и всегда может их подавить. Она, кстати, противоречит континентальной европейской теории Жан-Жака Руссо, у которого государство – только исполнитель воли граждан.

Спору нет, для того чтобы выполнять свои обязанности, государство должно заставлять людей исполнять законы. Однако не будем забывать, что в Англии государство – это не верховная единоличная власть, а власть совокупности самых богатых и сильных. Это в России перед монархом все были равны – боярин ты или крестьянин. В Британии элита давно добилась для себя уникального положения над остальными, подчинила себе государство и им распоряжается.

Такой образ жизни сформировал на острове совершенно уникальные обычаи и привычки. Не случайно в момент решения о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году один немецкий журналист написал, что это страна – единственная, наверное, в мире, где элита может позволить себе любую глупость и ей за это ничего не будет. Тогда британская элита добилась путем многочисленных манипуляций полного разворота всего курса стратегического развития страны, превратив ее навсегда в военно-экономический придаток США в Европе. Пока Лондон занимает место на карте мира как локация части финансового и торгового бизнеса, но отток из страны состоятельных людей постоянно увеличивается.

Британия все еще может быть опасной для России и мира, поскольку именно там безответственность правителей и терпение народа являются безграничными. Но в современном мире, где феодальные обычаи окончательно выходят из моды, судьба Британии очевидна – медленное угасание под грузом собственной стратегической некомпетентности.



