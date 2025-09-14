  • Новость часаНа выборах в России проголосовали более 16 млн человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    14 сентября 2025, 10:40 Мнение

    Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Грузию начинает воротить от НАТО
    Джеффри Сакс: Макрон непублично признал вину НАТО в войне на Украине
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»

    В сентябре 1830 г. Пушкин приехал по семейным делам в имение Большое Болдино – это в нынешней Нижегородской области. Приехал, главным образом, в связи с хлопотами, связанными с женитьбой. О помолвке с Гончаровой официально было объявлено еще 6 мая, но свадьба все время откладывалась – у невесты не было приданого, да и жених не отличался сколько-нибудь серьезным доходом, что крайне нервировало мать Гончаровой. Вроде бы свадьбу договорились сыграть в августе. Но тут умирает дядя Пушкина, известный литератор Василий Львович Пушкин. Ввиду траура свадьба откладывается еще на три недели. Раздосадованный Александр Сергеевич отправляется в Болдино, чтобы принять во владение деревню Кистенёво, которую выделил ему по случаю женитьбы отец. Перед отъездом он в очередной раз ссорится с будущей тещей, и пишет ей язвительное письмо, в котором объявляет, что Наталья Николаевна «совершенно свободна»…

    Одним словом, можно понять настроение, с которым поэт оказался в своей нечаянной «ссылке», думая за месяц управиться с делами (вступить во владение и тут же заложить Кистеневку). Но там его еще одна «прекрасная» новость: ввиду прокатившейся по России эпидемии холеры на дорогах ввели карантин. Три месяца заточения! Без книг, без развлечений, но, слава Богу – и без семейных событий и дрязг. Делать нечего – приходится писать.

    Литературный итог этого заточения поразителен. Более 30 лирических стихотворений («Бесы», «Элегия», «Моя родословная»), закончен «Онегин», написаны «Медный всадник» и «История Пугачёва», а также «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Пир во время чумы», «Каменный гость»), «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Метель», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка»); «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Анджело», наконец, сказки: «О попе и работнике его Балде», «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой царевне и семи богатырях».

    Подсчитано, что всего в Болдине Пушкин написал 68 произведений. Но дело не в количестве, и даже не только в качестве (фантастическом!). Такого еще в мировой истории не бывало: «В течении трех месяцев возникает универсум, создается целая великая литература во всех основных жанрах, которой иной культуре хватило бы на столетие, а то и больше» (В. Непомнящий). Или: что такое Болдинская осень «как не попытка написать вообще всё, чтоб ничего не осталось?» (А. Битов).

    Именно так. Болдино – вершина не только пушкинского творчества, но и всей русской литературы, если не сказать – русской истории. Ведь «история народа принадлежит поэту» (Пушкин). Поэт сам – воплощение народа и его истории. Где же еще искать разгадки смысла истории народа, если не в его Поэте? Если не в самый момент пика его творческого гения?

    Во всяком случае, пищу для размышлений Пушкин и его Болдинская осень дают немалую. 1830-й – центральный год жизни поэта, год высшего раскрытия его творческих дарований. Ему 31.

    Замечательно, что в январе этого года он получил письмо от могущественного первоиерарха Русской церкви, митрополита московского Филарета, «отца русского богословия» (В.Н. Лосский) – со стихотворным (!) ответом на свои стихи двухлетней давности: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?». Неожиданно, письмо оказывается вовсе не грозным окриком (к такому Пушкин давно привык, время, когда поклонники носили его на руках, давно прошло), а мягкой, не лишенной юмора поддержкой оттуда, откуда он и помыслить не мог:

    Вспомнись мне, Забвенный мною
    Просияй сквозь сумрак дум
    И созиждется Тобою
    Сердце чисто, светел ум…
    Это, одним словом, благословение.

    7 июля датирован сонет «Поэту», своеобразный пушкинский манифест, в котором декларируется высшая свобода творца: «Ты царь: живи один», «Ты сам свой высший суд», «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»… Этот манифест (а еще сонет «Мадона») – вообще последнее, что пишет он перед Болдино. Два следующих месяца творческие нивы лежат под парами. А далее следует «взрыв» – единый миг, в который рождается «вся русская литература», рождается русский Всечеловек (воспользуемся термином Достоевского). Что это за чудо? Как оно возможно? Что из себя этот Всечеловек представляет? К чему он призван?

    То есть, к чему призвана Россия, вдруг в один миг раскрывшаяся и явившаяся в своем экстремуме? Вот, на самом деле, те вопросы, которые должны задавать себе и на которые должны искать ответ не только пушкинисты и русские литераторы, но и историки, социологи, антропологи.

    Невиданный феномен! – но, с другой стороны, один из многих удивительнейшим образом характеризующий Россию в ее удивительной, ни на что не похожей истории. Жаль, что так мало у нас до сих пор тех, кто способен на эти вещи по-настоящему внимательно смотреть и пытаться их осмыслить.

    Однако, вот напоследок еще одно «странное сближение». Известны слова о. Сергия Булгакова: «Казалось, орлиному взору Пушкина все было открыто в русской жизни. Но как же взор его в жизни церковной не устремился дальше Святогорского монастыря и даже митрополита Филарета? Как он не приметил, хотя бы через своих друзей Гоголя и Киреевского, изумительного явления Оптиной пустыни с ее старцами? Как мог он не знать о святителе Тихоне Задонском? И, самое главное, как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем великом современнике? Как не встретились два солнца России? Последнее есть роковой и значительный, хотя и отрицательный, факт в жизни Пушкина, имеющий символическое значение: Пушкин прошел мимо преп. Серафима, его не приметя».

    В самом деле, даже если оставить в стороне обличительный пафос (понять «как мог?» как раз не трудно: Россия аристократическая, крестьянская и церковная были и правда тремя разными и мало пересекающимися мирами), вопрос – «Как не встретились два солнца России?», просиявшие в одно время, в одном месте (от Болдина до Сарова 65 верст! – для Пушкина вообще не расстояние) – и правда не может не завораживать…

    Святой Серафим Саровский выходит из десятилетнего затвора в 1825-м и остается открыт для общения вплоть до своей кончины в 1834 году.

    Воистину, «странные бывают сближения»! Неужели величайший святой и величайший поэт России в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча? И рождение великой русской (святой – по выражению Томаса Манна) литературы, не должно ли было быть благословлено св. Серафимом?

    Возможно, получи Пушкин это благословение, оно изменило бы «траекторию звезды» и он остался бы жив? Что в свою очередь изменило бы судьбы самой России?

    Величайший русский поэт и величайший русский святой не встретились. А если бы встретились? Если ли бы эта, предначертанная пушкинским «Пророком», встреча с «шестикрылым Серафимом» состоялась? Если бы «Душа России» преодолев эти последние сто километров, соединилась с ее святым духом, если бы два русских солнца сошлись? Что, если бы не помещик Мотовилов, а Пушкин сидел бы тогда перед преп. Серафимом и внимал действию Духа Святого (как описывает это известное сочинение Мотовилова)? И если бы от него, этой «беззаконной кометы», этого «огня, пущенного с неба» (Гоголь), соединенного с огнём Серафима, как от благодатного пламени, начали бы зажигаться огни русской мысли, русского возрождения по всей великой империи?

    Вопросы не праздные, возможно, ключевые для нас вопросы. Особенно принимая во внимание ту программу русского возрождения, которую предлагали Пушкин и Гоголь в рамках своего свободного консерватизма развития, в союзе Царя, Церкви и аристократической культуры.

    Прав был Достоевский, говоря, что Пушкин унес с собой некую великую тайну, которую нам теперь без него предстоит разгадывать. И что, разгадывая эту тайну, мы не потеряем времени зря, ведь это – тайна самой России, тайна ее истории.

    Другие материалы автора

    Главное
    Стало известно о бегстве ВСУ из Купянска
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас
    Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек
    Основатель Pink Floyd призвал к референдуму на Восточной Украине
    Задержан обманувший Газманова мошенник

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузию начинает воротить от НАТО

    В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации