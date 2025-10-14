  • Новость часаРосатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    14 октября 2025, 11:36 Мнение

    Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое на что обращаешь внимание – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»

    Случившаяся на днях пограничная перестрелка между Афганистаном и Пакистаном вряд ли может перерасти в масштабную войну. Причина не только в отсутствии у сторон необходимых ресурсов – для длительного конфликта нет и особого желания. Конфликт не является с точки зрения региональных правительств наиболее подходящей формой существования. Мир на Среднем Востоке и в Южной Азии хрупок, но положение в регионе уже более устойчиво, чем всего 3 – 4 года тому назад.

    Основная причина – сокращение возможности влиять на региональную жизнь тех держав, для которых все происходящее представляет собой только часть дипломатической борьбы с Россией или Китаем. То есть, в первую очередь, стран Запада. Хотя они, особенно Вашингтон, и сохраняют сильные рычаги в регионе. Однако даже авторитет американцев, как источника финансовых ресурсов постепенно снижается на фоне внутриполитической борьбы в США и общего сокращения их материальных возможностей.

    Не особенно растет и турецкое присутствие: сочетание недостаточных средств и больших амбиций не является преимуществом в отношениях с прагматичными народами Центральной Азии. Турки пытаются продвигать свои концепции, однако в их основе находится претензия на лидерство. Это легко считывается региональными правительствами и вызывает ироничную реакцию. Да и в целом, положение Анкары не выглядит особенно устойчивым в долгосрочной перспективе.

    Иными словами, приграничье СНГ на его южных рубежах находится сейчас в состоянии неустойчивого, но движения к более стабильному и предсказуемому развитию. Такое положение не является пока совершенно неуязвимым для разрушительного влияния внешних сил. Основная ответственность за то, чтобы регион оставался одним из наиболее мирных и динамичных центров Евразии лежит, само собой, на правительствах стран – друзей и союзников России в регионе. Именно поступательное внутреннее развитие стран Центральной Азии – залог того, что на их территории не возникнут очаги экстремизма, угрожающие России или Китаю.

    Москва, со своей стороны, уже оказывает региону самое активное практическое содействие. Что, кстати, стало главным мотивом саммита СНГ, прошедшего на прошлой неделе в Душанбе и государственного визита президента Владимира Путина в Таджикистан. Важным вкладом в стабилизацию положения вокруг Афганистана стало признание 3 июля 2025 года Россией первой в мире Исламского эмирата. Это решение хоть и привело в смущение участников региональной политики, но заставило всех серьезно активизироваться. Прямое последствие сейчас – это увеличение числа официальных контактов и рост трансграничной торговли. Все это России только выгодно, поскольку вносит вклад в благосостояние наших соседей.

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое на что обращаешь внимание – это повысившийся по сравнению даже с прошлым годом уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур. Именно он является основным индикатором роста торговли, связывающей через Термез страны СНГ и Южной Азии. На тишину рассчитывать не приходится, но ее отсутствие – позитивный признак по сравнению с теми годами, когда в соседнем Афганистане шла непрекращающаяся война.

    Сейчас соседняя страна, несмотря на все трудности и внутренние противоречия, выглядит более устойчиво, чем можно было ожидать после бегства оттуда американских войск. Правительство соседнего Узбекистана энергично стремится воспользоваться открывающимися в Афганистане возможностями, развивает с ним не только транзитную, но и приграничную торговлю, символом которой стал за прошедший год Международный торговый центр «Айритом» в нескольких сотнях метров от знаменитого «моста Дружбы» через реку Амударья. Мост был построен в 1982 году советскими строителями, но только после политических перемен в Афганистане четыре года назад гражданские грузы полностью вытеснили военные.

    Сам Международный торговый центр – это пространство в 36 гектаров, на котором сосредоточены торговые площади, большой медицинский кластер, пара приличных отелей и доступные рестораны с детскими площадками. Вся инфраструктура ориентирована на афганцев, приезжающих целыми семьями, как работать, так и отдыхать. Поэтому МТЦ действительно стал символом мирной жизни в Афганистане, политики открытости, которую проводит последние годы официальный Ташкент. И вообще разворота региональной жизни от десятилетий военной тревоги к исторически более привычным торгово-экономическим отношениям.

    Примечательно, что практически все афганцы, которые держат магазины и торгуют на площадях МТЦ, свободно или почти свободно владеют разговорным русским языком. Он по-прежнему остается наиболее распространенным средством международной коммуникации во всей Центральной Азии, а соседи подстраиваются под страну пребывания.

    С теми же немногими, кто русским владеет недостаточно можно легко объясниться по-английски – 20 лет американской оккупации не прошли даром. Фактор такого длительного пребывания в Афганистане войск США вообще не стоит недооценивать: там и сейчас сохраняется достаточно значительная группа населения, для которой привычно иметь дело с американцами.

    Другая особенность состоит в том, что торговля в основном происходит между самими гражданами Афганистана: они владеют магазинами, в которые их соотечественники приезжают «из-за речки» закупаться российской, казахстанской и узбекской продукцией. На нее в соседней стране есть устойчивый спрос. Тем более, что даже внешний вид приезжающих афганцев позволяет судить о стабилизации в стране, заметном снижении у ее граждан уровня военной тревоги.

    Параллельно узбекистанские компании продают сделанную в республике промышленную продукцию. В последние годы Ташкент много внимания уделяет развитию производств, что позволяет предложить соседней стране альтернативу, как западным, так и китайским товарам. И, само собой, именно страны СНГ занимают ведущие позиции на афганском продовольственном рынке.

    Присутствует и чисто афганская продукция – чай с кардамоном, специфические казаны для готовки, произведенная в Афганистане керамическая посуда очень приличного качества, традиционная и современная одежда афганцев. И, конечно, изобилие полудрагоценных камней, за которые можно весело поторговаться с радушным продавцом. А самый экзотический товар – это пластиковые ковры, сделанные из переработанной тары для питьевой воды, оставшейся после американской оккупации. При этом, совершенно не отличимые не вид от настоящих традиционных афганских ковров.

    Рядом с МТЦ процветает созданный правительством Узбекистана несколько лет назад флагман региональной трансграничной торговли – международный карго-центр «Термез». Им, при всесторонней поддержке республиканских властей, заботливо управляет весьма уважаемый в приграничье предприниматель Надир Джалилов. Этот центр является примером успешного опыта государственно-частного партнерства для реализации не только коммерческих, но и стратегических задач международного сотрудничества. В настоящее время карго-центр располагает весьма современной инфраструктурой для поддержки трансграничной торговли.

    Да и сам город Термез – это уже не пыльная «дыра» из армейской присказки: в городе, как и везде в Узбекистане, идет строительство новых жилых кварталов, появились кофейни – вещь совершенно здесь ранее невообразимая, но являющаяся показателем активизации потребительских настроений. У экспертов в Узбекистане и других странах есть разные мнения насчет того, насколько устойчивой является выбранная модель развития. Сопутствующие ей неизбежные риски, в виде роста внешней задолженности и перегрева ожиданий со стороны населения, также нельзя сбрасывать со счетов. Однако сейчас именно Узбекистан стал признанным экономическим лидером Центральной Азии.

    С точки зрения России способность узбекских властей одновременно держать границу «на замке» в вопросах безопасности и при этом наращивать многостороннюю торговлю является важным достижением. Ведь именно это – ответственная политика в отношении собственного развития и соседей – и является единственным, что Москва ожидает от своих друзей и союзников в Центральной Азии. Пока именно в этом регионе выдержать баланс между самостоятельной внешней политикой и интересами России получается лучше всего.

    Другие материалы автора

    Главное
    У генерала Кузнецова арестовали активы на 500 млн рублей
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации