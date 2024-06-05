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    Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    @ SCMP/Robert Ng/Reuters

    5 июня 2024, 09:14 Мнение

    Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    «Мирная конференция» по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15-16 июня и будет стоить швейцарскому бюджету 11,2 млн долларов, должна была стать бенефисом Владимира Зеленского, но, вероятно, станет прощальным турне актера в образе президента.

    Мероприятие ценно не само по себе, а как результат дипломатических усилий по оказанию давления на Россию в преддверии вероятных переговоров между Киевом и Москвой об остановке боевых действий. По крайней мере, такой была задумка инициаторов конференции. Но по целому ряду причин анонсированное мероприятие провалилось до его начала: билеты на концерт не распроданы, ВИП-ложа – с проплешинами, а сама программа скомкана до нескольких дискуссионных панелей.

    Первая причина провала – военные успехи России на фронте. Сложно навязывать условия мира стране, владеющей инициативой в ведении боевых действий. «Формула Зеленского», предусматривающая возврат Крыма и Донбасса Украине, настолько сильно расходится с реальным положением дел, что уже не может служить содержательной повесткой мероприятия. Из-за этого повестку пришлось перекраивать на ходу. И сейчас основной содержательной темой дискуссии остается ядерная безопасность. В переводе на русский эта тема будет звучать так: как далеко могут зайти страны Запада, разрешающие Киеву бить своим оружием по глубинной территории России, не спровоцировав последнюю на ядерный ответ. Этим «прощупываниям», вероятно, будет посвящена львиная доля дискуссий.

    Причина вторая – сомнительная легитимность Зеленского. Приезд первых лиц на конференцию, в которой главным спикером выступает парень в зеленой футболке с истекшими полномочиями президента, де-факто призван легитимизировать Зеленского в глазах хотя бы части мирового сообщества. Но после того, как лазейку вовремя слить «своего сукина сына» не закрыл для себя даже президент Байден, променявший Швейцарию на предвыборную тусовку с голливудскими звездами в Лос-Анжелесе, список первых лиц значительно поредел. Если уж гегемон не хочет помазать своим прикосновением на новое царствование парня в зеленом, то другим-то лидерам это зачем? Отрабатывать за других приедет разве что совсем потерявший лицо канцлер Германии Шольц и премьер-министр Канады Трюдо.

    Отказ от участия в конференции первых лиц Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и Саудовской Аравии был прогнозируемым. Все эти страны – в БРИКС, который цементирует свое сотрудничество в том числе на уровне общего понимания картины мира. С точки зрения Запада и Украины обиднее всего, конечно, отказ Индии, которая до конца не определилась, к какому блоку ей примкнуть и примыкать ли вообще к какому-либо. Но Зеленский очевидным образом решил нахамить не премьер-министру Нарендре Моди, а Си Цзиньпину, фактически обвинив Китай в прямой военной и политической поддержке России, а также срыве швейцарской конференции. Эти слова определенно понравятся вице-президенту США Камале Харрис и помощнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, которых Байден послал в Швейцарию присматривать за «нашим мальчиком».

    Остается открытым участие в конференции высоких представителей центральноазиатских и закавказских государств. Их участие в антироссийском саммите представляется болезненным для Москвы. Однако, во-первых, маловероятно, что участвовать будут первые лица государств ЕАЭС (за исключением разве что Армении). А во-вторых, даже в случае приезда в Швейцарию, едва ли представители Казахстана, Узбекистана или Кыргызстана станут подписантами каких-либо коммюнике антироссийского характера. И в-третьих, Восток – дело тонкое. Тот же Казахстан вполне может направить своих представителей в Швейцарию, предварительно проговорив тонкие моменты с Москвой. Там любят делать всем приятно.

    В связи с вышеописанным есть вероятность, что конференция в Швейцарии станет во многом не столько антироссийской, сколько антикитайской. Размывание китайских заявлений о нейтралитете в российско-украинском конфликте может стать прологом к формированию коалиции стран, выступающих против КНР. От помощи «агрессору» до превращения в агрессора – один шаг. Участие в конференции лидеров Японии, Филиппин и, возможно, Южной Кореи в данном контексте играет важное значение. И здесь уж Вашингтон включится по полной. Недавнее азиатское турне Зеленского, в том числе его визит на Филиппины, вероятно, организован администрацией Байдена.

    Игра на ослабление России затянулась и ведется со все большими издержками и все меньшими шансами на успех. Палестино-израильский конфликт и нарастающее напряжение между Вашингтоном и Пекином смещают фокус геополитического противостояния. В этом смысле конференция в Швейцарии зафиксирует очевидный факт: там будут обсуждать не стратегию победы над Россией (вспомним первые сходки с картами раздела страны), а стратегию выхода Запада из конфликта с минимальной потерей лица и переключение усилий на решение реальных стратегических задач (в фокусе Китай и Тайвань).

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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