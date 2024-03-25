Я не буду помогать врагу

Чудовищное террористическое нападение на безоружных людей в «Крокус Сити Холле» поражает чистой бессмысленностью зла. Злодеи не получали от своего преступления никакой пользы и выгоды – они просто разрушали чужие, а потом неизбежно – и свои жизни.

Те, кто профессионально борются с терроризмом и преступностью, сейчас заняты важным и ответственным делом – им не до тяжелых переживаний.

Но нам, всем остальным, важно помнить, что терроризм – это средство психологического и духовного поражения. Он рассчитан на то, что люди испугаются, начнут метаться, делать глупости – и в итоге причинят сами себе еще больше зла, чем террористы.

Террор предназначен для того, чтобы вызвать чувство беспомощности перед лицом непредсказуемого зла.

Именно поэтому злодеяния террористов являются настолько подчеркнуто абсурдными.

Люди пытаются в своих толкованиях происшедшего как-то вписать его в понятный контекст, найти причины – пусть самые преступные, но рациональные. Если у злодеев есть какие-то понятные мотивы, их действия можно предсказать, то это в определенном отношении легче – мы оказываемся в пугающем, но хотя бы отчасти постижимом мире. В шахматы играют по правилам – и если вы их знаете, то вы, в принципе, понимаете, что делать, даже если вы не гроссмейстер.

Так возникает конспирология – вера в то, что за пугающими событиями стоит злая, но рациональная человеческая воля, преследующая понятные цели.

Но зло, в наиболее явных его проявлениях, абсурдно и иррационально. Наиболее чистые его носители – террористы – оказываются какой-то непроницаемо черной дырой.

Это примерно как поклонники известного лжеучителя 1990-х годов Секо Асахары, которые устроили газовую атаку в токийском метро. Со стороны это выглядит абсолютно бессмысленным.

Террористы находятся в каком-то своем, патологическом, иллюзорном мире, в котором то, что они делают, оправданно, более того, похвально. Как человеческое сознание может настолько выпасть из реальности, утратить самые базовые представления о добре и зле? Когда мы сталкиваемся с настолько чистым, беспримесным, полностью иррациональным злом ради самого зла, мы легко оказываемся в растерянности.

И тут, возможно, стоит вспомнить, что наши предки видели картину на другом уровне. Зло не сводится к злым людям; у него есть духовный источник – падший, мятежный ангел, называемый дьяволом и сатаной, лжец и человекоубийца от начала.

За человеческим злом стоит кто-то намного хуже людей – и этот кто-то пытается и меня склонить исполнять его волю.

Если вам трудно поверить в его реальность – попробуйте посмотреть на это как на гипотезу, которая многое объясняет и помогает ориентироваться в этом запутанном мире.

Согласно традиционной христианской картине мира, самая главная борьба происходит в вашей душе – и понимание этого уже избавляет вас от растерянности и чувства беспомощности. Как правило, мы не можем повлиять на то, что происходит в мире – но мы можем подойти с другого конца. Мы властны над тем, как мы будем реагировать на происшедшее, каким растениям мы дадим, а каким не дадим вырасти на почве нашего сердца.

Враг хочет посеять смуту и раздор, страх и ненависть – причем он хочет добиться этого, действуя через нас самих.

При этом речь не идет о торжественном подписании договора кровью при свечах – как в дурацких фильмах. Чтобы послужить врагу, может быть достаточным плыть по течению, реагировать на пугающие новости «на автомате». Если вы не думаете над тем, что пишете – вы неосознанно транслируете чужие мысли. Когда вы не контролируете ваши реакции – их контролирует кто-то другой.

И мы можем противостоять сатане там, где он нас атакует – в наших душах. Паниковать, метаться, заливать сети поспешными обвинениями и слезливыми упреками – значит, порадовать злодеев и их вдохновителя дьявола. Разгонять непроверенную информацию – которая может быть совершенно намеренным вбросом – тоже. Искать, на ком бы сорвать страх и гнев – тем более.

Встряска поднимает со дна души человека то, что в ней было – и иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать».

Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду помогать врагу. Я не буду увеличивать уровень гнева, горечи и смуты.

Напротив – мы можем воспринять эту ситуацию как призыв вырасти, укрепиться, стать более достойными людьми.

Мы можем сознательно стать на сторону Бога – на сторону добра, милосердия и заботы о людях. Как многие из нас уже и сделали – те, кто идет сдавать кровь для пострадавших, те, кто утешает скорбящих и успокаивает выбитых из равновесия.

И таких людей много – тех, кто сохраняет спокойствие и продолжает делать свое дело. Не так трудно быть одним из них.