Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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День Победы приобрел для немцев новое значение

СВО повлияла на празднование Дня Победы в Германии Захари Шойрер/РИА Новости
Власти Германии пытаются избежать инцидентов в ходе празднования Дня Победы. В Берлине запретили использовать российские флаги возле советских мемориалов. Однако для значительной части граждан ФРГ День Победы имеет огромное значение. Поэтому, несмотря на риски провокаций, многие из них выйдут на торжества. Подробности...
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Арабский мир приносит победу русскому миру

Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке SANA/REUTERS
У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы - Сирия - возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти» - но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Подробности...

Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Пора порвать с Польшей

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев

У Зеленского придумали идеологию для России

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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    9 мая 2023, 09:55

    У нас в семье не говорили про войну. Как-то странно говорить про войну, когда ты живешь в военно-морской части и так или иначе все равно на войне – то авианосец «Нимиц» мимо идет, то из Йокогамы B-52 полетят группой. К тому же со времён войны прошло-то всего ничего – лет двадцать-двадцать пять – по нынешним меркам вообще, как вчера.

    А летом нам надо было навестить обеих бабушек – одну в Донецке, вторую в Ленинграде.

    Ленинградская бабушка Катя была крохотной и молчаливой. Она тоже не говорила про войну. И довольно много лет мне понадобилось, чтобы узнать, что она вытащила в блокаду и мою маму, и ее сестру, и брата, но самого младшего не удалось. Там, на проспекте Стачек, что недалеко от бывшего Путиловского, а потом Кировского завода, где работали и прадеды Васильевы и Ивановы, и дед – Виктор Иванович Иванов. Кировский завод потом вывезли в Нижний Тагил и там простой мастер Виктор Иванов продолжал делать танки. А потом умер.

    Действительно – ну, что тут рассказывать? Умирать в блокаду – звучит не настолько героически, как хочет пропаганда. Строить танки для победы над врагом – ну что в этом героического? Это же просто работа. Любые подробности из бабушки было выжать нереально. Не хотела она все это вспоминать. Да и из мамы тоже черта с два что вытащишь – ну да, вернулись в Ленинград из эвакуации и жили с тех пор в подвале «на Ваське». Обычно, когда вся твоя семья строила Питер с нуля на болотах, будучи псковскими крестьянами, ты потом веками живешь в подвале – не заработал на хоромы. Реально – что тут исторического. Просто обычная русская жизнь.

    Но у меня есть триггер – мама Клавдия Викторовна родилась именно 9 мая. Задолго до войны. Но девятого. Поэтому и праздник, который, чем дальше от 45-го года, тем звучит все громче и громче, у меня такой – двойной. Никак невозможно эмоционально не вовлечься.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Я не знаю, могла ли мама после всего этого любить Ленинград, но уже с 1958 года они с отцом перемещались по морским частям Дальнего Востока – и Советская Гавань, и Владивосток, и поглубже, Камчатка – тоже обычная история для выпускников военных училищ и «Фрунзенки». Северный, Тихоокеанский – это же все выпускники или училища имени Фрунзе (надводный флот), или «Дзержинки», или «Ленкома» (подводный флот). И судьбы у них – совершенно обычные судьбы русских офицеров. Что тут исторического или героического. Полгода в походе подо льдами Арктики – все нормально, ну и немного стратегических ракет за спиной – какое это имеет отношение к судьбам послевоенного мира? 

    Мир же стремительно меняется – и где-то там уже есть телефоны, которые можно носить с собой – вот это, конечно, историческое событие. А все эти десятки тысяч молодых офицеров просто работают на чудовищно холодных просторах нашей страстной Родины. Ничего героического. Камчатка, Владивосток, Находка, Большой Камень, Совгавань, Североморск – такие места, где не растут пальмы и не смеются девушки в кабриолетах.

    А на 9 мая в отцовской части был парад. Табельное оружие, парадная форма, все медали, небольшая трибуна, командир части, все дела. И знамя части на фоне трех домашних вулканов – Корякского, Авачинского, Козельского – в свете низкого камчатского солнца. И в соседней части ПВО было то же самое. И в соседней мотострелковой дивизии имени В.И. Чапаева – тоже. Парад. Знамена. Ну, и полковой оркестр, у кого было достаточное количество военных музыкантов. Потому что 9 мая – день Победы. 

    Тогда это был праздник подвига отцов. Теперь это праздник подвига дедов и прадедов. И по банальной логике несущегося черт знает куда мира, он будет уходить вглубь, как в океанскую впадину. Так что в какой-то момент сквозь толщу и не разглядишь. Но нет. Так не получается. Он становится все ярче и весомей. Никуда не деться. Тебе об этом жизнь напоминает прикладом.

    Вот и нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Это как-то слишком уже становится литературно. Можно и ветеранские чтения устраивать. Только никто не будет этого делать. У меня в семье не любят говорить о войне.

    Но история бьет по одним и тем же местам. В одни и те же воронки. Хочешь ты этого или нет. 

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