Оставьте военкоров в покое

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Стратегический транспортный коридор решит две задачи России

Подписание российско-иранского соглашения о сотрудничестве по созданию в Иране железной дороги "Решт – Астара" Алексей Большов/ТАСС
Иран и Россия подписали важнейшее соглашение – по достройке железнодорожного участка, который должен обеспечить полное функционирование транспортного коридора «Север – Юг». О масштабе события говорит участие в нем президентов двух стран. Данный железнодорожный отрезок имеет для России колоссальное значение с геополитической и с экономической точек зрения.  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Киевский режим уже остался без будущего

Потери Украины далеко не ограничиваются только живой силой Global Look Press/Keystone Press Agency
Деятели киевского режима панически подсчитывают человеческие потери – из страны уехали миллионы людей. Но на самом деле эмиграция (и даже военные потери) – это лишь верхушка айсберга, небольшая часть той катастрофы, которая сегодня разворачивается на Украине. То, что останется от Украины по итогам спецоперации, уже никогда не будет напоминать бывшую УССР. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Оставьте военкоров в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Боррель угрожает Китаю

НАТО меняет генсека

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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    Оставьте военкоров в покое

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    18 мая 2023, 09:16

    По российскому информационному пространству прокатилась волна «наездов» на военкоров – группу журналистов и блогеров, освещающих СВО с места событий. И ведут ее не иноагенты, не сливные бачки украинских спецслужб (наподобие Анатолия Шария) и не пишущие на русском языке западные СМИ, а российские же политики, журналисты и эксперты. Их претензии сводятся к тому, что военкоры (которых презрительно называют «военкурами») не обладают достаточной квалификацией в военном деле, разгоняют панику, огульно критикуют генштаб и министерство обороны. В общем, просто хайпуют на боевых действиях, дезинформируя общество. А значит, их нужно поставить под жесткий контроль – проще говоря, закрыть рты.

    В этих обвинениях есть какая-то доля правды. Военкоры (будем их так называть, хотя военкор – это журналистская профессия, а не самоназвание блогера, который вдруг решил поехать на передовую) действительно нередко публикуют непроверенные данные либо данные без необходимых пояснений. Например, в первой половине мая они разразились постами о массовом перемещении украинской техники в сторону Белгородской области, создав впечатление о готовящейся атаке на Белгород. Кроме того, они часто пишут критические посты в адрес российских силовых ведомств. Да, большинство из них прямо не вмешиваются в демонстративный конфликт между главой «Вагнеров» Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу (хотя бы потому, что не понимают, насколько этот конфликт реален, и если он реален, то чья сторона возьмет верх), однако по всем другим вопросам – от тактики до применяемых вооружений – часто пишут гневные посты. Тем самым, по мнению экспертов, в ходе боевых действий подрывая доверие к министерству обороны (которое у нас, напомним, одно, какое есть, и другого не будет) и нарушая статью 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил).

    Однако этой доли правды недостаточно для того, чтобы начать репрессии в отношении военкоров. Выражаясь словами товарища Саахова, «все это так, все это, конечно, верно, да, бумага написана правильно – но это только с одной стороны». Другая сторона заключается в том, что военкоры выполняют важнейшую функцию в рамках информационной войны. А объективные и субъективные недостатки их работы являются, скорее, неизбежными издержками этой войны.

    Так, например, поборникам теории «все должны слушать только официальную информацию» не стоит забывать о двух моментах. Во-первых, мы живем не во времена Великой Отечественной, где информационное пространство ограничивалось радио и газетами, подконтрольными властям. Где гражданин Советского Союза, которому было недостаточно официальной информации, мог открыть какой-нибудь New York Times или даже Völkischer Beobachter (официальную газету правящей партии нацистской Германии) для того, чтобы получить дополнительную информацию – а сейчас вполне может. И будем честны – по уровню профессионализма в ведении инфовойны британцы и американцы превосходят нас. Поэтому если за дополнительной информацией россияне будут ходить туда – а они будут, поскольку официальные сводки министерства обороны не дают (и не могут дать) достаточного понимания происходящего на фронте, то в их головах будет формироваться западное понимание происходящего.

    И вот тут крайне нужны военкоры, которые за 15 месяцев работы на передовой заработали доверие россиян и доносят до них оперативную, развернутую и иногда альтернативную официальной информацию о происходящем. Да, кому-то может не нравиться их информация – однако никто не может сомневаться в их патриотическом настрое. Президент ведь не сомневается – поэтому и встречается регулярно с ними для получения их точки зрения. Так что лучше (гораздо лучше), если россияне за этой альтернативной информацией будут ходить к ним, чем на западные или тем паче украинские интернет-помойки.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Да, у них иногда публикуется непроверенная информация, которая формирует в сознании простого россиянина (чья психика раздергана за время СВО) самую настоящую панику. Но виноваты ли в этом сами военкоры? Во-первых, они действуют в рамках существующих правил СМИ, где оперативность имеет ключевое значение. Если первым информацию опубликовал не ты, то читать будут не тебя.

    И дело тут не только в заработке и количестве подписчиков. Если, например, информация об обменах военнопленными первой появляется в украинских СМИ, то она подается (в том числе для российских читателей, взирающих на перепосты) в нужном для Украины ключе. Со сказками об обменах одного пророссийского олигарха на 200 украинских героев, о массовых пытках в российских тюрьмах и так далее.

    Военкорам можно предъявить лишь одну претензию – отсутствие пояснительной части. Никто не мешает им не только постить какую-то новость (ту же историю об идущих в сторону Белгорода колоннах украинской техники), но и давать к ней пояснение. Например, о полной защищенности этого направления Российской армией, о готовности отражать атаку и прочее. Эти дополнения займут у пишущего журналиста максимум минуту времени, однако сберегут огромное количество нервов у тех же жителей Белгородской области, которые все это читают.


    Однако в любом случае эта претензия не является каким-то основанием для того, чтобы военкоров преследовать или жестко контролировать (что повлияет как минимум на оперативность их публикаций, не говоря уже о смысловой части – если ее согласовывать постоянно в официальных органах власти, то посты мало чем будут отличаться от пресс-релизов, выходящих слишком поздно и слишком сухо). Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны – однако у нас нет пула высокопрофессиональных чиновников-информационщиков, которые пользуются абсолютным доверием со стороны населения и могут креативно, оперативно, развернуто писать о событиях СВО. А военкоры – есть.

    Можно, конечно, наплевать на все законы информационной войны и поэкспериментировать. Потребовать от народа читать только официальные источники информации и доверять им на сто процентов, ввести тотальную информационную цензуру и вообще свести всю информационную работу к одной трансляции из одного источника (как это сделано с украинским телевизором). Однако сторонники подобных экспериментов не должны забывать о том, что эта прокси-война с Западом на Украине для России носит экзистенциальный характер. На кону стоят выживание не только нашего государства, но и российского народа как единой цивилизационной наднациональной общности.

    Так что, может быть, все-таки не стоит в такой ситуации заниматься экспериментами и пытаться изобрести велосипед? Не проще ли точечно исправить недостатки работы военкоров, после чего поблагодарить их за энтузиазм и работу во имя нашей общей победы, одной на всех?

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