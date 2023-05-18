Оставьте военкоров в покое

По российскому информационному пространству прокатилась волна «наездов» на военкоров – группу журналистов и блогеров, освещающих СВО с места событий. И ведут ее не иноагенты, не сливные бачки украинских спецслужб (наподобие Анатолия Шария) и не пишущие на русском языке западные СМИ, а российские же политики, журналисты и эксперты. Их претензии сводятся к тому, что военкоры (которых презрительно называют «военкурами») не обладают достаточной квалификацией в военном деле, разгоняют панику, огульно критикуют генштаб и министерство обороны. В общем, просто хайпуют на боевых действиях, дезинформируя общество. А значит, их нужно поставить под жесткий контроль – проще говоря, закрыть рты.

В этих обвинениях есть какая-то доля правды. Военкоры (будем их так называть, хотя военкор – это журналистская профессия, а не самоназвание блогера, который вдруг решил поехать на передовую) действительно нередко публикуют непроверенные данные либо данные без необходимых пояснений. Например, в первой половине мая они разразились постами о массовом перемещении украинской техники в сторону Белгородской области, создав впечатление о готовящейся атаке на Белгород. Кроме того, они часто пишут критические посты в адрес российских силовых ведомств. Да, большинство из них прямо не вмешиваются в демонстративный конфликт между главой «Вагнеров» Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу (хотя бы потому, что не понимают, насколько этот конфликт реален, и если он реален, то чья сторона возьмет верх), однако по всем другим вопросам – от тактики до применяемых вооружений – часто пишут гневные посты. Тем самым, по мнению экспертов, в ходе боевых действий подрывая доверие к министерству обороны (которое у нас, напомним, одно, какое есть, и другого не будет) и нарушая статью 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил).

Однако этой доли правды недостаточно для того, чтобы начать репрессии в отношении военкоров. Выражаясь словами товарища Саахова, «все это так, все это, конечно, верно, да, бумага написана правильно – но это только с одной стороны». Другая сторона заключается в том, что военкоры выполняют важнейшую функцию в рамках информационной войны. А объективные и субъективные недостатки их работы являются, скорее, неизбежными издержками этой войны.

Так, например, поборникам теории «все должны слушать только официальную информацию» не стоит забывать о двух моментах. Во-первых, мы живем не во времена Великой Отечественной, где информационное пространство ограничивалось радио и газетами, подконтрольными властям. Где гражданин Советского Союза, которому было недостаточно официальной информации, мог открыть какой-нибудь New York Times или даже Völkischer Beobachter (официальную газету правящей партии нацистской Германии) для того, чтобы получить дополнительную информацию – а сейчас вполне может. И будем честны – по уровню профессионализма в ведении инфовойны британцы и американцы превосходят нас. Поэтому если за дополнительной информацией россияне будут ходить туда – а они будут, поскольку официальные сводки министерства обороны не дают (и не могут дать) достаточного понимания происходящего на фронте, то в их головах будет формироваться западное понимание происходящего.

И вот тут крайне нужны военкоры, которые за 15 месяцев работы на передовой заработали доверие россиян и доносят до них оперативную, развернутую и иногда альтернативную официальной информацию о происходящем. Да, кому-то может не нравиться их информация – однако никто не может сомневаться в их патриотическом настрое. Президент ведь не сомневается – поэтому и встречается регулярно с ними для получения их точки зрения. Так что лучше (гораздо лучше), если россияне за этой альтернативной информацией будут ходить к ним, чем на западные или тем паче украинские интернет-помойки.

Да, у них иногда публикуется непроверенная информация, которая формирует в сознании простого россиянина (чья психика раздергана за время СВО) самую настоящую панику. Но виноваты ли в этом сами военкоры? Во-первых, они действуют в рамках существующих правил СМИ, где оперативность имеет ключевое значение. Если первым информацию опубликовал не ты, то читать будут не тебя.

И дело тут не только в заработке и количестве подписчиков. Если, например, информация об обменах военнопленными первой появляется в украинских СМИ, то она подается (в том числе для российских читателей, взирающих на перепосты) в нужном для Украины ключе. Со сказками об обменах одного пророссийского олигарха на 200 украинских героев, о массовых пытках в российских тюрьмах и так далее.

Военкорам можно предъявить лишь одну претензию – отсутствие пояснительной части. Никто не мешает им не только постить какую-то новость (ту же историю об идущих в сторону Белгорода колоннах украинской техники), но и давать к ней пояснение. Например, о полной защищенности этого направления Российской армией, о готовности отражать атаку и прочее. Эти дополнения займут у пишущего журналиста максимум минуту времени, однако сберегут огромное количество нервов у тех же жителей Белгородской области, которые все это читают.



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Однако в любом случае эта претензия не является каким-то основанием для того, чтобы военкоров преследовать или жестко контролировать (что повлияет как минимум на оперативность их публикаций, не говоря уже о смысловой части – если ее согласовывать постоянно в официальных органах власти, то посты мало чем будут отличаться от пресс-релизов, выходящих слишком поздно и слишком сухо). Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны – однако у нас нет пула высокопрофессиональных чиновников-информационщиков, которые пользуются абсолютным доверием со стороны населения и могут креативно, оперативно, развернуто писать о событиях СВО. А военкоры – есть.

Можно, конечно, наплевать на все законы информационной войны и поэкспериментировать. Потребовать от народа читать только официальные источники информации и доверять им на сто процентов, ввести тотальную информационную цензуру и вообще свести всю информационную работу к одной трансляции из одного источника (как это сделано с украинским телевизором). Однако сторонники подобных экспериментов не должны забывать о том, что эта прокси-война с Западом на Украине для России носит экзистенциальный характер. На кону стоят выживание не только нашего государства, но и российского народа как единой цивилизационной наднациональной общности.

Так что, может быть, все-таки не стоит в такой ситуации заниматься экспериментами и пытаться изобрести велосипед? Не проще ли точечно исправить недостатки работы военкоров, после чего поблагодарить их за энтузиазм и работу во имя нашей общей победы, одной на всех?