Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...

Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...
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Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Максим Соколов

    Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

    Максим Соколов
    публицист
    11 мая 2023, 09:00

    Международное военное право, не претендуя на то, чтобы вообще запретить войну – хотя бы ввиду крайней неудобоисполнимости такого пожелания, – направляет свои усилия на то, чтобы по крайности ввести военные действия в некоторые рамки, не допускающие полного беспредела.

    И здесь важным является понятие нонкомбатантов, то есть не носящих и не могущих носить оружия женщин, детей, стариков, больных, инвалидов. Предполагается, что они неприкосновенны и уж во всяком случае не могут рассматриваться как законная военная цель. Если бы военные действия – причем со всех сторон – осуществлялись с точностью хирургического скальпеля, возможно, и в самом деле от смертоносного оружия страдали бы лишь военнослужащие, в обязанность которых входит убивать и умирать по приказу командования.

    Но такая хирургическая точность – даже если есть стремление по возможности соблюдать таковую – есть скорее идеал, на практике не всегда достижимый. Наши бывшие партнеры поэтому крайне любят термин «collateral damage» – «сопутствующие потери среди нонкомбатантов и сопутствующий ущерб, выражающийся в разрушении гражданских объектов». В англосаксонском употреблении это выражение еще имеет извинительный оттенок – «такая вот побочка, что же делать, на войне как на войне», – но вообще-то ведь и все согласны, что военные действия задевают и тех, кого они в принципе не должны задевать.

    При этом в сознании воюющих сторон, тем более в военной пропаганде, довольно силен принцип «за чужой щекой зуб не болит». Не только с украинской стороны не наблюдается особого сочувствия к гражданским (а они почти все гражданские) жертвам артиллерийских ударов по Донецку, но – будем справедливы – с российской стороны тоже не было сильной скорби по поводу разрушения 28 апреля многоэтажного дома в Умани.

    Это также одна из реалий войны. Много ли в антигитлеровской коалиции было скорби по гражданским немцам, сгоревшим в англо-американских бомбардировках? Причем даже в таких бомбардировках, которые явно не имели военного смысла. На войне сочувствие неприятельскому населению быстро убывает и возвращается (и то не всегда, вспомним подвиги храбрых чехов в 1945 году) разве что после победы.

    Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

    Правда, в случае с многоэтажкой в Умани многое до сих пор остается неясным. Был ли жилой дом действительной целью нашей ракеты или цель была другая, вполне военная, но случился промах, или дом был поражен украинской ПВО – подобные случаи уже не раз имели место. Тут стоило бы не судить опрометчиво. Если, конечно, целью суждения является установление истины, а не антирусская агитация и пропаганда.

    Но в случае потерь среди гражданских есть общий принцип, которому важно следовать, устанавливая меру ответственности. Тут, как и в уголовном праве (хотя бы последних двух-трех веков, не надо подражать варварским правдам) принято различать умысел и неосторожность. Которая, кстати, по своим тяжким последствиям бывает и преступной, но, однако же, неумышленной.

    Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.

    Адвокат НСДАП Роберт Серватиус спрашивал: «Имеете ли вы какие-нибудь артиллерийские познания, чтобы делать выводы, что целью обстрела был именно дворец, а не мост (Дворцовый мост через Неву. – М. С.)?» Академик отвечал: «Я никогда не был артиллеристом, но я предполагаю, что если немецкая артиллерия обстреливает мост, она не может всадить в мост только один снаряд, а в дворец, находящийся в стороне, – 30 снарядов. В этих пределах я артиллерист».

    Серватиус пытался парировать: «У вас неартиллерийское мнение», – но попытка не была удачной, а методика Орбели может быть использована и при будущем допросе артиллеристов ВСУ. Различать побочные последствия (неосторожность) и умысел всегда важно.


    Правда, уровень защиты с времен Нюрнберга сильно деградировал. Участвовавшие в допросе академика И. А. Орбели адвокаты Серватиус и Латернзер были опытными юридическими бойцами. Тогда как сегодня эксперт «Голоса Америки*» Анатолий Октисюк, представляющий аналитический центр «Дом демократии», считает, что Украина не сможет ответить зеркально на действия России, поскольку «Россия – страна-террорист, и она работает по гражданским целям. А мы – по военным. Украина уважает международное гуманитарное право».

    То есть самка колорада с оторванными ногами, горловская мадонна, Аллея Ангелов – все это законные военные цели, свидетельствующие об уважении Украиной международного гуманитарного права. «Голос Америки» можно поздравить с таким домом демократии, неизмеримо превосходящим нацистских адвокатов в Нюрнберге.

    А нам – приуготовлять грядущее судебное разбирательство и помнить, что на черной скамье, на скамье подсудимых борзость агитаторов и пропагаторов быстро убывает.

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