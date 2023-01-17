ЕС лишил Украину европейского будущего

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17 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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России выгодно кормить весь мир

Такого урожая зерновых еще никогда не было Александр Рюмин/ТАСС
Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет. Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы – сами по себе, Покровский и Монеточка – сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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Три режима работы пиар-машины Зеленского

Пропаганда пыталась превратить теракт на Крымском мосту в повод для гордости украинцев Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters
Всего за несколько недель украинские СМИ превратили Соледар из «неприступного укрепрайона» в «никому не нужный городок». В чем заключается смысл столь резких изменений в подаче информации, на какую аудиторию они направлены и как в целом работают основные механизмы военной пиар-машины офиса Зеленского?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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ЕС лишил Украину европейского будущего

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. Подробности...

Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею. Подробности...
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Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее. Подробности...
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США пошли в атаку на «Вагнер»

Национальный позор Японии

Странная отставка министра обороны ФРГ

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
    Игорь Караулов

    ЕС лишил Украину европейского будущего

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		17 января 2023, 18:15

    Бурное обсуждение статьи Виктора Медведчука в «Известиях» во многом было сфокусировано на личности самого Медведчука. Отношение к нему неоднозначное, мнения о его дальнейшей политической судьбе весьма различны. Однако куда важнее то, что эта статья оживила интерес к политическому будущему Украины, которое на данный момент скрывается за туманом военных действий.

    Рассуждения Медведчука о гипотетической украинской партии мира вызвали у многих обратную реакцию: нам не нужно никакой Украины, да здравствует Россия до самого Киева или даже Львова. В отличие от этих людей, я думаю, что по итогам СВО какая-то Украина все-таки сохранится хотя бы по той причине, что всю территорию Украины Россия не смогла бы переварить ни самостоятельно, ни вместе с другими украинскими соседями. Но что это будет за Украина – большой вопрос.

    Для стран НАТО, опирающихся на кастрированный вариант международного права, из которого, например, исключено право народов на самоопределение, этот вопрос ясен: Украина должна быть восстановлена в границах 2013 года. Но это было бы возможно лишь в том случае, если бы можно было «провернуть фарш назад» и восстановить тот политический режим, который существовал на Украине в 2013 году. Однако Запад не может этого сделать, да и не хочет, поскольку именно нынешний режим в Киеве его устраивает более всего. Но ведь результатом смены режима, смены самой сути украинской государственности, стал переход пяти украинских регионов в российскую юрисдикцию в период 2014–2022 годов. Теперь это российская земля, а за свою землю Россия умеет бороться, поэтому на сегодняшний день возврат к границам 2013 года выглядит столь же реалистично, как переход Эльзаса и Лотарингии под германскую юрисдикцию. Значит, восстановление статус-кво – это в любом случае не ответ.

    Иными словами, из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. У этой идеи есть две взаимосвязанных проекции: географическая и смысловая.

    Географическая проекция идеи государства может быть, между прочим, и нулевой. Наиболее ярким примером может служить Курдистан. Идея государства есть, миллионы людей в течение десятилетий желают ее воплотить, но нет территории, на которой эта идея могла бы реализоваться. И неизвестно, когда это произойдет и о какой территории может пойти речь.

    Фото: Kyodo/Reuters

    Географическая проекция может быть неустойчивой. Так, в течение двадцатого века польское государство возникало дважды, но во второй раз оно как бы «переползло» с востока на запад: Польша потеряла украинские и белорусские земли на востоке и приобрела Силезию на западе (а также Гданьск и часть Восточной Пруссии на севере).

    Вместе с тем в польском случае всё равно можно было выделить ядро государства (Варшава и земли вокруг нее), чья принадлежность к Польше не могла вызывать сомнений. Коль скоро с Украиной случилась географическая неопределенность, можно попытаться выделить подобные же коренные украинские земли. Но как это сделать? Если Одесса и Харьков – русские города, а Киев – вообще мать городов русских, то где же истинная Украина? Вокруг Львова? Но это именно те земли, которые запросто могли бы снова стать польскими! Можно указать на Полтаву, Умань или Конотоп как на нечто абсолютно и типично украинское, но и это не очень убедительно, так как ядром современного государства не могут быть преимущественно сельские районы. Словом, Украина может сохраниться и, скорее всего, сохранится по остаточному принципу – не как совокупность территорий, тяготеющих к определенному ядру, а как то, что не тяготеет к другим государственным ядрам.

    В результате Украина останется довольно крупным государством, смысл существования которого будет для нас гораздо важнее, чем его территориальный состав – что и было подчеркнуто в момент начала СВО. Тогда задача казалась ясной: нужно привести к власти в Киеве «партию мира», то есть Медведчука или кого-то еще, напоминающего Януковича, в первом приближении реставрировать режим образца 2013 года, и вопрос будет закрыт. Теперь, после крайнего взаимного ожесточения, понятно, что ни в каком потайном углу Киева «партию мира» обнаружить невозможно. Эта партия, впрочем, мгновенно обнаружится в товарных количествах после поражения киевского режима. Мы помним пример Германии 1945 года, в которой сразу же нашлась требуемая масса антифашистов, которые при Гитлере никак себя не проявляли.

    Поэтому наиболее вдохновляющим примером для будущей Украины мне кажется пример ГДР – государства, созданного на территории поверженного врага, которое в течение десятилетий было самым верным союзником СССР, не будучи при этом марионеткой. Но, повторимся, этот вариант возможен только после безоговорочного военного успеха, хотя и в этом случае неясно, не возникнет ли, кроме «украинской ГДР», еще и «украинская ФРГ».

    Если же Запад на каком-то этапе пойдет на компромисс, то возникнет риск сохранения нынешней смысловой составляющей украинской государственности, то есть украинское государство по-прежнему будет выстраиваться вокруг маниакальной неприязни к одному из своих соседей, при этом для России не будет иметь значения конкретный территориальный состав такого государства, поскольку на любой территории может быть создан мощный антироссийский плацдарм.

    На самом деле оба этих варианта для нас неидеальны, просто они практически реализуемы – и один из них нас устраивает гораздо больше, чем другой. 

    На ваш взгляд

     
    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?




    Жаль, что за трагическими событиями нашего времени забывается, какое именно смысловое наполнение украинской государственной идеи отстаивала Россия, пока это было возможно. А ведь, по сути, Россия – именно Россия, а не НАТО и не ЕС – хотела лишь, чтобы Украина стала нормальной европейской страной. Страной, которая уважает соседей, защищает права людей и готова к честному экономическому сотрудничеству. В этой стране нашли бы себе место и Медведчук, и Порошенко, и Зеленский. Но Европа своими руками лишила Украину европейского будущего – надолго, если не навсегда.       

     

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