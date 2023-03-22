Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Премьер Японии в Киеве помог скорее России

Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ Reuters
Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Алексей Зензинов

    Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    22 марта 2023, 12:20

    Западные девочки и мальчики – или как их теперь называть? – заигрались в войнушку. Они перестали различать, где реальная жизнь, в которой приходится отвечать за свои слова и поступки, а где достаточно поднять руки над головой и сказать: «Я в домике».

    Международный уголовный суд в Гааге создал себе такой воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента России, а их товарищ по играм из Германии пообещал по-настоящему арестовать Владимира Путина, если тот вдруг окажется, хотя бы проездом, на недружественной немецкой территории.

    Запад хочет поиграть в Нюрнберг? Но уже сейчас ясно, что любая попытка устроить в Гааге процесс над руководителем ядерной державы окончится мировым позорищем для его организаторов. Чего еще ждать, если тридцать лет Запад разрушал созданное с таким трудом после Второй мировой войны международное право, одной из опор которого был прецедент Нюрнбергского трибунала.

    Нюрнберг – это возмездие. Это нацистский триумф воли, посаженной за решетку.

    Сталин настаивал на том, чтобы наказание верхушки нацистской Германии было неотвратимым. Выступая 6 ноября 1942 года – за два с половиной года до Победы! – на торжественном заседании Моссовета, он сказал: «Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов».

    Фото: Халдей Евгений/ТАСС

    В отличие от союзников по коалиции, советский вождь придерживался той точки зрения, что суд должен быть открытым и беспристрастным: «Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам». В августе 1945-го правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Позднее к нему присоединились еще девятнадцать государств.

    Международный уголовный суд действует на основе Римского статута – документа, который одни страны признают, другие не признают, третьи подписали, но не ратифицировали. Китаю, Индии, Ирану – ожидаемый список, правда? – не нравится сама идея, лежащая в основе МУС. А кому еще не нравятся попытки ограничить суверенитет, кто еще шлет лесом юрисдикции этого суда? США, Израиль и – та-дам! – Украина. 

    Самый категоричный противник гаагских судей и прокуроров – Соединенные Штаты, они даже приняли закон, по которому могут применять военную силу, если на основании ордера МУС был задержан американский гражданин. Спрашивается: есть ли у этой игры в правосудие хоть какие-то правила? Есть, но действуют они очень избирательно.

    Что общего у Нюрнберга и Гааги? Два европейских города с длинной историей, средневековыми распрями и буржуазным довольством самими собой. В Нюрнберге проводила съезды правящая партия Третьего рейха. В Гааге разноплеменных моряков (никто не спрашивал, арийцы они или нет) принимал веселый квартал красных фонарей. Оба города бомбили англосаксы. Нюрнберг целенаправленно, Гаагу, как пишут военные историки, по ошибке: хотели ударить по стартовым площадкам, где немцы разместили ракеты Фау-1 и Фау-2, а попали по жилым кварталам, сбросили шестьдесят семь тонн фугасных бомб, вызвав сильнейшие пожары, тушить которые было некому. 511 мирных жителей погибли, более трехсот получили ранения, двадцать тысяч остались без крова. Неловко как-то вышло, ну да с кем не бывает, дали промашку люди, что их теперь, судить за это, что ли?

    Как видим, у Гааги были все основания стать оплотом нового правосознания, суть которого можно выразить известной формулой: эта нога у кого надо нога.

    Почему, сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг? Потому что Нюрнбергский трибунал судил настоящих военных преступников: рейхсмаршалов и рейхсминистров, промышленников и администраторов, идеологов и пропагандистов гитлеровского режима. Можно спорить, все ли решения суда были справедливыми, все ли подсудимые получили воздаяние, соразмерное преступлениям. Так или иначе, этот процесс был инструментом, укрепившим мировую ялтинско-потсдамскую систему – ту самую, от которой сегодня остались одни симулякры, мнимости.

    К чему приходит мир, если игнорируется система международного права, писал нидерландский философ и историк Йохан Хейзинга: «С последними чисто формальными рудиментами игрового поведения исчезает также и всякая претензия на культуру, и общество снова опускается на уровень архаической культуры. Во всяком случае, опять вступает в свои «права» неограниченное насилие».

    Так и происходит сегодня. Ставки в игре, где Вашингтону подыгрывают большие и малые союзнички, постоянно растут. Судебные из Гааги предупредили: главе Российского государства выписан пожизненный ордер на арест. Кажется, никто еще из наших правителей не вызывал у Запада такой ненависти – и такого страха. Следующим шагом было бы логично распространить гаагское преследование на всех, кто публично поддерживал и поддерживает Путина. Счет пойдет на миллионы, но уж играть так играть.

     

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