Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

На французского президента опять посыпались шишки. Союзники по НАТО и ЕС возмущены тем, что Эммануэль Макрон посмел озаботиться мирными переговорами между Россией и Украиной и даже решил привлечь в качестве посредника Китай.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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    Максим Соколов
    публицист
    21 апреля 2023, 11:42

    Официальная служба Евросоюза (Евроконтроль), ведающая безопасностью воздушных сообщений, оповестила: «Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)».

    То есть еще как минимум пять лет (возможно, и больше, но это уже за горизонтом планирования) некогда привычные рейсы до Вены, Парижа, Франкфурта, Рима etc., занимающие от двух с половиной до четырех часов, возобновлены не будут.

    С европейскими городами будет, возможно, лишь окольное сообщение через Стамбул и другие азиатско-африканские аэропорты, берущее порядка 10–12 часов. По времени полета Париж будет дальше, чем Пекин.

    С прежним же маршрутом будет, как в былине про Илью Муромца и Соловья-разбойника (трек Чернигов – Киев) – «Прямоезжая дорожка заколодела, Заколодела дорожка, замуравела».

    При этом вряд ли кто-нибудь с уверенностью скажет, что будет с европейскими вождями и с самим ЕС к 2029 году. Если говорить о персоналиях, то Макрон, Шольц, Анналена, Урсула, Боррель к этому времени будут принадлежать истории. Не исключено, что та же судьба постигнет и сам Евросоюз. Чтобы европейцы сегодня могли с гордостью объявить:

    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

    «Нам не страшно усилье ничье,
    Мчим вперед членовозом труда»,

    – фантазии не хватает. Даже самой буйной.

    Но ЕС (и Евроконтроль как его подразделение) в случае чего готов даже из гроба не пускать самолеты «Аэрофлота». Подтверждая тем самым определение «Санкции – это то, что навсегда». Исключения из этого правила возможны лишь при таких изменениях в геополитике, которые имеют тектонический характер. Когда континентальные плиты налезают друг на друга и с треском рушатся политические системы, тогда вправду не до санкций.

    Но геология геологией, а интересно вспомнить, как происходило транспортное сообщение между Востоком и Западом во время холодной войны. (Международное железнодорожное сообщение, имевшее тогда важную роль, мы выносим за скобки, поскольку оно начало увядать еще в 1980–1990-е годы, задолго до нынешних политических катаклизмов.)

    Что же до воздушных перелетов, то ограничения были связаны преимущественно с состоянием авиапарка. Поршневая авиация имеет свои пределы. В начале 1950-х перелеты из Москвы в Западную Европу шли через Прагу, которая тогда была важным хабом, говоря по-нынешнему. Например, в 1954 году «Аэрофлот» и «Эйр Франс» заключили сообщение о рейсах Москва – Париж. До Праги летели на Ли-2, а из Праги до Парижа на DC-3, то есть на тех же Ли-2. Конечно, на поршневых «Дугласах» много не налетаешь, и в 1958 году, с появлением реактивных Ту-104 открылась прямая линия Москва – Париж. Рейс тогда занимал 3 часа 20 минут.

     

     

    Тогда же появились прямые рейсы до Лондона, Амстердама и Рима. В самом начале 1970-х годов – до Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Конечно, тут можно заметить, что прогресс авиасообщения прогрессом, но и ограничения на выезд никто не отменял. Вроде бы всего три часа лету, и ты в стране капитала (вариант: в свободном мире), однако близок локоть, да не укусишь.

    Но на вопрос можно посмотреть и с другой стороны. Если пользоваться благами быстрого и прямого воздушного сообщения с Европой могли не все того желающие, но лишь особо доверенные граждане, так называемые выездные, то и обидеть выездных, закрыв (или сильно затруднив) им путь в Европу, вроде как сегодня только на перекладных через Стамбул, – грех вроде бы невелик. Пускай коммунисты и их прислужники помучаются. Тем не менее в мрачные дни холодной войны такие дискриминационные меры не применялись. В отличие от наших дней, когда они анонсированы навсегда или около того. Даже вне зависимости от того, кто будет править Россией завтра.

    Такое отличие от 1950-х может свидетельствовать о том, что нынешнее долгосрочное планирование в объединенной Европе строится по принципу «сгорел сарай, гори и хата», т. е. «все пропьем, но флот не опозорим». Ну, пропивайте напоследок.  

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