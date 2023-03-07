Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

Американский регулятор пока не разрешил Илону Маску испытывать его вживляемые в мозг наночипы, которые, как сообщает Reuter, «позволят парализованным ходить, слепым – видеть и в итоге превратят людей в киборгов».

Пока что власти сочли это опасным. Но такого рода технологии – наше недалекое будущее, и нам уже стоит подумать о том, как его встретить.

При слове «чип» на лицах расцветают скептические улыбки – мы все помним «жидкие чипы», которые почетный рептилоид Билл Гейтс вводил всем под видом прививок от коронавируса.

И в самом деле, жидких чипов не бывает, а любое электронное устройство требует питания и замены в случае поломки. И при всех успехах нанотехнологий его невозможно подсадить человеку незаметно.

Маск и не предполагает ничего незаметного – он считает, что чипы помогут в борьбе с болезнями.

Конечно, против того, чтобы использовать технологию в медицинских целях, трудно возразить. Мы уже вовсю используем, например, кардиостимуляторы – и это помогает спасти людям жизнь.

Другое дело, что технологии, первоначально возникшие как медицинские, неизбежно будут использованы и в других целях. Что и происходит.

Уже есть люди, в том числе у нас, которые уже вживляют себе чипы совершенно добровольно – ради тех мелких удобств, которые это создает. Можно не опасаться, что вы забыли ключи, документы или бумажник с банковскими картами – все это уже вшито вам под кожу.

Конечно, алармизм, что такой чип есть печать антихриста, надо признать поспешным – антихрист еще не пришел, а когда придет, не заметить его будет невозможно. Он будет вещать из каждого утюга.

Но пророчество о грядущей глобальной тирании стоит принимать всерьез, даже если вы лично не религиозны. Потому что на нее указывает не только Писание, но и развитие технологий контроля над людьми.

Например, эта тирания сможет контролировать любые экономические транзакции – «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:17).

Во времена автора Откровения, тайновидца Иоанна, римские императоры обладали огромной властью, но просто технически не могли проконтролировать переход каждой монеты из рук в руки.

Сейчас, с отмиранием наличности, нет ничего проще, чем заблокировать ваши банковские счета – и резко подорвать ваши возможности продавать и покупать. Как, например, власти Канады не так давно заблокировали банковские счета протестующих дальнобойщиков. Это, разумеется, не значит, что власти этой страны (или других стран, практикующих тот же метод) имеют какое-то отношение к антихристу.

Но это значит, что технические возможности, которыми может воспользоваться глобальная тирания, уже есть.

Причем в их внедрении не было никакого насилия – электронные деньги гораздо удобнее бумажных, а нам, мирным и законопослушным гражданам, прятать особо нечего. Получив доступ к нашим банковским данным, посторонние обнаружат там оплату ЖКХ и ежедневные походы за продуктами.

Что переход на электронные транзакции может составлять уязвимость, мы обнаружим только тогда, когда кто-то получит возможность этой уязвимостью воспользоваться.

На эту тему

Удобства, которые мы принимаем добровольно и охотно, постепенно становятся необходимостью – уже сейчас отсутствие смартфона или желание обходиться только наличными сильно затруднит вашу жизнь.

Но банковская карта или смартфон – это не часть вашего организма. Вас еще можно огорчить, разозлить, подвергнуть психологической манипуляции или обворовать через смартфон – но вот чисто физического вреда причинить вам нельзя.

Он не находится у вас под кожей.

Чип вставляется именно под кожу, обычно между большим и указательным пальцами. Он не причиняет боли или неудобства. Человек быстро перестает воспринимать его как инородный предмет. А возможности таких устройств будут только возрастать.

Соединение электронных устройств с нервной системой человека так, что их носитель сможет, например, управлять машиной силой мысли, получать или передавать информацию в Сеть, не раскрывая рта и не шевеля руками, уже разрабатывается. Причем нельзя сказать, что это плохо в принципе – интерфейс, позволяющий транслировать сигнал с камеры прямо в мозг, мог бы быть огромной помощью слепым людям, как и протезы утраченных конечностей, которыми люди могли бы управлять почти так же, как живыми.

Но те же технологии будут подхвачены вполне здоровыми людьми, которые увидят их огромные возможности.

Некоторые воспринимают такую перспективу с восторгом. Разве плохо быть подключенным к Интернету 24 часа в сутки и напрямую обмениваться мыслями с кем угодно в мире? Не будет ли это прорывом человечества на принципиально новую – и лучшую – ступень?

Беда в том, что такие технологии (как и те, которые у нас уже есть) создают не только новые возможности для самих людей, но и новые возможности для контроля над ними.

Причем это будет совершаться не путем грубого принуждения, а по уже известной схеме: вчера вы не знали, что это такое, завтра вы уже не сможете без этого обойтись.

Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого.

Разве что писатели-фантасты представляли что-то подобное – «Мы борг. Вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно».

Означает ли это, что технологии нужно запрещать? Это невозможно. Возможно другое – избегать технологического восторга, когда люди стремятся поскорее опробовать на себе все новинки. Стоит внимательно рассматривать негативные сценарии и думать о том, как их избежать. Причем делать это уже сейчас – будущее приходит быстрее, чем мы думаем.