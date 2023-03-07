Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

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7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

Украинцы проголосовали против отмены выходного дня 8 марта Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
В канун 8 Марта на Украине вновь обострилась дискуссия об отмене праздника и лишении его статуса выходного дня. Более того, депутаты подают соответствующие законопроекты в Раду. Однако украинцы по-прежнему выступают против такой инициативы и поздравляют женщин по старинке. Почему националисты не в силах искоренить эту традицию?  Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Способность Украины производить зерно стремительно уменьшается Сергей Мальгавко/ТАСС
«Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...

Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    7 марта 2023, 12:02

    Американский регулятор пока не разрешил Илону Маску испытывать его вживляемые в мозг наночипы, которые, как сообщает Reuter, «позволят парализованным ходить, слепым – видеть и в итоге превратят людей в киборгов».

    Пока что власти сочли это опасным. Но такого рода технологии – наше недалекое будущее, и нам уже стоит подумать о том, как его встретить.

    При слове «чип» на лицах расцветают скептические улыбки – мы все помним «жидкие чипы», которые почетный рептилоид Билл Гейтс вводил всем под видом прививок от коронавируса.

    И в самом деле, жидких чипов не бывает, а любое электронное устройство требует питания и замены в случае поломки. И при всех успехах нанотехнологий его невозможно подсадить человеку незаметно.
    Маск и не предполагает ничего незаметного – он считает, что чипы помогут в борьбе с болезнями.

    Конечно, против того, чтобы использовать технологию в медицинских целях, трудно возразить. Мы уже вовсю используем, например, кардиостимуляторы – и это помогает спасти людям жизнь.

    Фото: Global Look Press

    Другое дело, что технологии, первоначально возникшие как медицинские, неизбежно будут использованы и в других целях. Что и происходит.

    Уже есть люди, в том числе у нас, которые уже вживляют себе чипы совершенно добровольно – ради тех мелких удобств, которые это создает. Можно не опасаться, что вы забыли ключи, документы или бумажник с банковскими картами – все это уже вшито вам под кожу.

    Конечно, алармизм, что такой чип есть печать антихриста, надо признать поспешным – антихрист еще не пришел, а когда придет, не заметить его будет невозможно. Он будет вещать из каждого утюга.

    Но пророчество о грядущей глобальной тирании стоит принимать всерьез, даже если вы лично не религиозны. Потому что на нее указывает не только Писание, но и развитие технологий контроля над людьми.

    Например, эта тирания сможет контролировать любые экономические транзакции – «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:17).

    Во времена автора Откровения, тайновидца Иоанна, римские императоры обладали огромной властью, но просто технически не могли проконтролировать переход каждой монеты из рук в руки.

    Сейчас, с отмиранием наличности, нет ничего проще, чем заблокировать ваши банковские счета – и резко подорвать ваши возможности продавать и покупать. Как, например, власти Канады не так давно заблокировали банковские счета протестующих дальнобойщиков. Это, разумеется, не значит, что власти этой страны (или других стран, практикующих тот же метод) имеют какое-то отношение к антихристу.

    Но это значит, что технические возможности, которыми может воспользоваться глобальная тирания, уже есть.

    Причем в их внедрении не было никакого насилия – электронные деньги гораздо удобнее бумажных, а нам, мирным и законопослушным гражданам, прятать особо нечего. Получив доступ к нашим банковским данным, посторонние обнаружат там оплату ЖКХ и ежедневные походы за продуктами.

    Что переход на электронные транзакции может составлять уязвимость, мы обнаружим только тогда, когда кто-то получит возможность этой уязвимостью воспользоваться.

    Удобства, которые мы принимаем добровольно и охотно, постепенно становятся необходимостью – уже сейчас отсутствие смартфона или желание обходиться только наличными сильно затруднит вашу жизнь.

    Но банковская карта или смартфон – это не часть вашего организма. Вас еще можно огорчить, разозлить, подвергнуть психологической манипуляции или обворовать через смартфон – но вот чисто физического вреда причинить вам нельзя.

    Он не находится у вас под кожей.

    Чип вставляется именно под кожу, обычно между большим и указательным пальцами. Он не причиняет боли или неудобства. Человек быстро перестает воспринимать его как инородный предмет. А возможности таких устройств будут только возрастать.

    Соединение электронных устройств с нервной системой человека так, что их носитель сможет, например, управлять машиной силой мысли, получать или передавать информацию в Сеть, не раскрывая рта и не шевеля руками, уже разрабатывается. Причем нельзя сказать, что это плохо в принципе – интерфейс, позволяющий транслировать сигнал с камеры прямо в мозг, мог бы быть огромной помощью слепым людям, как и протезы утраченных конечностей, которыми люди могли бы управлять почти так же, как живыми.

    Но те же технологии будут подхвачены вполне здоровыми людьми, которые увидят их огромные возможности.

    Некоторые воспринимают такую перспективу с восторгом. Разве плохо быть подключенным к Интернету 24 часа в сутки и напрямую обмениваться мыслями с кем угодно в мире? Не будет ли это прорывом человечества на принципиально новую – и лучшую – ступень?

    Беда в том, что такие технологии (как и те, которые у нас уже есть) создают не только новые возможности для самих людей, но и новые возможности для контроля над ними.

    Причем это будет совершаться не путем грубого принуждения, а по уже известной схеме: вчера вы не знали, что это такое, завтра вы уже не сможете без этого обойтись.

    Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого.

    Разве что писатели-фантасты представляли что-то подобное – «Мы борг. Вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно».

    Означает ли это, что технологии нужно запрещать? Это невозможно. Возможно другое – избегать технологического восторга, когда люди стремятся поскорее опробовать на себе все новинки. Стоит внимательно рассматривать негативные сценарии и думать о том, как их избежать. Причем делать это уже сейчас – будущее приходит быстрее, чем мы думаем.

     

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