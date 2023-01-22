Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
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Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
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    Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

    Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов
    		   22 января 2023, 19:30
    Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.

    Долгое время Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов. Причина в принципе понятна: основной российский космический рынок - это государственный заказ, военный заказ и деятельность окологосударственных структур, таких как «Космическая связь» (национальный оператор спутниковой связи). В таких условиях помогать росту частных космических компаний означает взращивать рты, которые будут претендовать на тот же самый кусок финансового пирога.

    В том числе и поэтому история частных космических компаний в России редко когда удачна. Можно по пальцам пересчитать тех, кому удалось занять четкие (и чаще всего небольшие) ниши: это, например, «Спутникс» и технологический стартап «Азмерит».

    Другая причина - не решены до конца вопросы правового регулирования, и частные компании нередко оказываются в ситуации «Уловки 22», когда решения у возникшего вопроса просто нет. Так было со стартапом «Космоскурс», подразумевавшим создание частного российского космодрома. Оказалось, что необходимой законодательной базы для таких проектов в России нет.

    Коррекцией правового поля долгое время занимался центр «Сколково», совместно с Роскосмосом вырабатывавший общие правила игры. Но частные космические компании в России по-прежнему оставались большой редкостью.

    После начала СВО ситуация стала постепенно меняться. Стало понятно, что ответом на вводимые Западом ограничения должно стать сотрудничество Роскосмоса с более гибкими и быстрыми коммерческими компаниями.

    При этом сложившаяся ситуация показала, что стране требуется много новых космических аппаратов, расширение программы «Сфера», увеличение группировки, создание большого количества спутников ДЗЗ и связи. Опираясь исключительно на производственную базу Роскосмоса, удовлетворить этот запрос нельзя. Время стапельной сборки прошло, а значит нужно перестраивать производство, создавать новые цеха, переходить к конвейерному, поточному созданию спутников.

    Это потянет за собой дополнительные задачи, которые придется решать – создание нового софта, производство наземных терминалов для спутниковой связи, работа по сопряжению различных систем.

    Стоит упомянуть, что руководство Роскосмоса уже не раз заявляло о необходимости внедрения коммерческого подхода к получению данных по дистанционному зондированию Земли. Это значит, что нужны будут специальные программы-сервисы, адаптация к использованию с мобильных устройств, оптимизация, кастомизация и еще много всего. Это и сейчас явная ниша для коммерческих компаний, не говоря даже о требованиях будущего.

    Все эти задачи государству проще и эффективнее решать не в одиночку, а совместно с коммерческим сектором.

    Поэтому с марта 2022 года начались регулярные встречи руководства Роскосмоса с представителями частных компаний. В ноябре, уже при новом руководстве Роскосмоса и под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание по вопросу взаимодействия правительства с частным бизнесом в области космонавтики.

    Менее чем через три месяца подписано соглашение о намерениях и дорожных картах будущего сотрудничества.

    Видно, что новый глава Роскосмоса Юрий Борисов реально заинтересован в смене парадигмы и привлечении частных игроков. И это очень хороший знак. Согласно подписанному соглашению правительство, Роскосмос и частные компании будут совместно реализовывать дорожную карту по развитию высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» до 2030 года. Основных задач несколько.

    Во-первых, это качественное и количественное развитие орбитальной группировки и переход к формированию до 2030 года объединенной информационной космической системы России. Во-вторых, это координация создания перспективных космических систем нового поколения. В-третьих, это формирование на основе использования возможностей многоспутниковой группировки единого информационного пространства России.

    То есть основа - это именно работа по увеличению группировки космических аппаратов и по программе «Сфера». Это прямой ответ на задачи, которые были поставлены перед отраслью на фоне СВО.

    Естественно, что подписание этого документа - только начало большого пути. Теперь потребуются серьезные усилия по согласованию совместной работы, урегулированию юридических моментов и еще много всего. Но это уже серьезное и четкое начало, определенный разворот Роскосмоса.

    Говорят, что первая ласточка весны не делает, но в данном случае это не совсем так, - весна уже наступила и теперь ласточкам нужно догонять ее изо всех сил. Времени на «мы справимся и сами» больше нет, ответ на вызовы времени государству и бизнесу необходимо готовить сообща.

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