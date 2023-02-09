Наши мёртвые нас не оставят в беде

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9 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

Западные СМИ упражняются в прогнозировании планов ВС России РИА Новости
Западная пресса полна слухами и предсказаниями о том, как и в какие сроки ВС России могут начать «полномасштабное наступление» в рамках спецоперации на Украине. Большинство этих прогнозов сопровождается откровенными фейками и пропагандой. В чем заключается суть мифов о «зимнем наступлении» и насколько они далеки от реальности? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Наши мёртвые нас не оставят в беде

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников. Подробности...

Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
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Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 5 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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    Андрей Полонский

    Наши мёртвые нас не оставят в беде

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		9 февраля 2023, 09:04

    Украинское министерство культуры согласовало снос памятников командующему Первого Украинского фронта генералу армии Николаю Ватутину и легендарному лётчику Валерию Чкалову в Киеве. Об этом с нескрываемой радостью сообщил на днях в соцсетях советник киевского мэра Кличко некто Дмитрий Белоцерковец.

    Война нынешних бонз государства 404 с собственной и нашей общей историей продолжается. На первый взгляд, памятники – они беззащитны. Однако за памятником встаёт символ, а каждый символ имеет силу и способность объединять людей. Об этом нынешние киевские, харьковские, одесские, житомирские, львовские и ровенские чиновники обычно не думают. В порыве националистической ненависти они готовы валить всё, что так или иначе связано с советским и русским прошлым. Среди всего прочего, таким образом проявляется местечковая западенская реакция на былую причастность к мировым историческим событиям, которые превосходят любое провинциальное разумение, лишают оснований ту самую озлобленную хуторскую чувственность, которая накрыла с головой бывшую Украину. Но это только поверхностное психологическое объяснение. На самом деле, ситуация глубже.

    На лицевой стороне памятника Ватутину надпись: «Герою Радянського Союзу генералу Ватутіну від українського народу». Автор памятника – знаменитый скульптор Евгений Вучетич, уроженец Екатеринослава (советский Днепропетровск, на территории 404 – Днепр). По отцу Вучетич – серб, по матери у него французские корни.

    Генерал Ватутин родился в Воронежской губернии (ныне Белгородская область), вблизи от нынешней российско-украинской границы, где-то в 100 км. от знаменитого и по истории Великой Отечественной войны, и по сводкам СВО города Купянска на Харьковщине. Значительную часть своей довоенной жизни он провёл на Украине – закончил Полтавскую пехотную школу, служил в Чернигове, Киеве и Харькове. Пройдя славный путь от Ленинграда до Курской дуги в первые годы Великой Отечественной войны, в октябре 1943 года Николай Федорович Ватутин был назначен командующим 1 Украинского фронта, участвовал в разработке и руководил Киевской наступательной операцией. Освобождал Киев, Житомир и северо-западное Правобережье Днепра.

    Разумеется, снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников, которые чтят память героев Великой Отечественной войны, сохраняют верность её итогам. Но в то же время это еще и очередное определение линии разрыва – между наследниками нашей великой общей истории, которая объединяет и русских, и малороссов, и представителей сотен народов большой страны, чьи деды и прадеды воевали в Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны, и – их прямыми врагами. Не только идейными, но и физическими наследниками бандеровцев, союзников и единомышленников немецких нацистов, не раз и не два изумлявших даже своих хозяев варварской нетерпимостью и жестокостью.

    Фото: РИА Новости

    Будем честны, перед нами два зафиксированных во времени и на политическом пространстве исторических пути Украины со своими сторонниками и симпатизантами, и мира между ними не было ни в советское время, ни в период так называемой независимости. Не может его быть и сейчас. И здесь Николай Федорович Ватутин – тоже особенная символическая фигура, в том числе и ввиду обстоятельств своей смерти.

    Как известно, генерал получил роковое ранения, ставшее потом смертельным, почти случайно. 29 февраля 1944 года он выехал из Ровно, где тогда располагался штаб 13 армии генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, в Славуту (Хмельницкая область), где со своим штабом стоял будущий герой Кенигсберга генерал-лейтенант И.Д. Черняховский. Под Милятиным (Острожский район Ровенской области) четыре автомобиля командующего попали в засаду боевиков УНА-УНСО. Как показало расследование, бандеровцы их даже не ждали. Они просто грабили проходивший этой же дорогой обоз и как раз делили добычу, когда вдалеке показались четыре машины командования. В перестрелке Николай Федорович получил сквозное ранение в бедро, и через полтора месяца скончался от заражения крови в Киеве…

    …Николай Федорович Ватутин был похоронен со всеми воинскими почестями в украинской столице, в Мариинском парке. Однако в 2015 году 85-летняя дочь полководца Елена настояла на том, чтоб могилу её отца перенесли на Главное военное мемориальное кладбище в подмосковные Мытищи. Тогда, в 2015 году, нынешняя война только ещё начиналась, и обстановка на Украине становилась невыносимей с каждым днём. С той поры несколько мемориалов Ватутина были осквернены наследниками его убийц – а памятник в Сумах вообще пропал…

    «Наши мертвые нас не оставят в беде», – пел в своё время Владимир Высоцкий. Украинские националисты, покушаясь на общую историю, памятники, святыни, равняя с землёй братские могилы и уничтожая монументы героям и полководцам, поступают – помимо всего прочего – крайне недальновидно. Они даже не понимают, насколько мотивируют нас, своих противников. Мы вновь ведём экзистенциальную, отечественную войну. За спиной каждого из наших воинов встают образы отцов, дедов и прадедов, всех соотечественников, положивших жизни за единую страну и её общее будущее. И это огромная сила.

    У нынешнего противостояния есть ещё и особое, символистическое и мифологическое измерение. В определённом смысле укронацисты – вполне зловещие персонажи, если подходить к ним по гамбургскому счёту – в своей провинциальной наивности бывают очень забавны. Они любят использовать образы из фэнтэзи, обзывают нас орками, Мордором и всем прочим. Кто здесь орки, а кто гондорцы – ещё предстоит разобраться, но удивительно, что при таком мифологизированном сознании они совершенно упустили из виду тему армии мёртвых, впечатанную во множество средневековых сказаний и легенд и как в кривом зеркале отраженную в знаменитой эпопее Толкиена. Ещё крестоносцы в XI веке были убеждены, что их на штурм Иерусалима ведут погибшие в походе товарищи…

    Ох, стоило бы заигравшимся нацикам быть поосторожней… Наши мёртвые, над чьими памятниками и могилами безумцы сегодня глумятся, поведут нас на Киев и дальше вперёд, к окончательной и бесповоротной денацификации территории противника.

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