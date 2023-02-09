Украинское министерство культуры согласовало снос памятников командующему Первого Украинского фронта генералу армии Николаю Ватутину и легендарному лётчику Валерию Чкалову в Киеве. Об этом с нескрываемой радостью сообщил на днях в соцсетях советник киевского мэра Кличко некто Дмитрий Белоцерковец.

Война нынешних бонз государства 404 с собственной и нашей общей историей продолжается. На первый взгляд, памятники – они беззащитны. Однако за памятником встаёт символ, а каждый символ имеет силу и способность объединять людей. Об этом нынешние киевские, харьковские, одесские, житомирские, львовские и ровенские чиновники обычно не думают. В порыве националистической ненависти они готовы валить всё, что так или иначе связано с советским и русским прошлым. Среди всего прочего, таким образом проявляется местечковая западенская реакция на былую причастность к мировым историческим событиям, которые превосходят любое провинциальное разумение, лишают оснований ту самую озлобленную хуторскую чувственность, которая накрыла с головой бывшую Украину. Но это только поверхностное психологическое объяснение. На самом деле, ситуация глубже.

На лицевой стороне памятника Ватутину надпись: «Герою Радянського Союзу генералу Ватутіну від українського народу». Автор памятника – знаменитый скульптор Евгений Вучетич, уроженец Екатеринослава (советский Днепропетровск, на территории 404 – Днепр). По отцу Вучетич – серб, по матери у него французские корни.

Генерал Ватутин родился в Воронежской губернии (ныне Белгородская область), вблизи от нынешней российско-украинской границы, где-то в 100 км. от знаменитого и по истории Великой Отечественной войны, и по сводкам СВО города Купянска на Харьковщине. Значительную часть своей довоенной жизни он провёл на Украине – закончил Полтавскую пехотную школу, служил в Чернигове, Киеве и Харькове. Пройдя славный путь от Ленинграда до Курской дуги в первые годы Великой Отечественной войны, в октябре 1943 года Николай Федорович Ватутин был назначен командующим 1 Украинского фронта, участвовал в разработке и руководил Киевской наступательной операцией. Освобождал Киев, Житомир и северо-западное Правобережье Днепра.

Разумеется, снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников, которые чтят память героев Великой Отечественной войны, сохраняют верность её итогам. Но в то же время это еще и очередное определение линии разрыва – между наследниками нашей великой общей истории, которая объединяет и русских, и малороссов, и представителей сотен народов большой страны, чьи деды и прадеды воевали в Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны, и – их прямыми врагами. Не только идейными, но и физическими наследниками бандеровцев, союзников и единомышленников немецких нацистов, не раз и не два изумлявших даже своих хозяев варварской нетерпимостью и жестокостью.

Будем честны, перед нами два зафиксированных во времени и на политическом пространстве исторических пути Украины со своими сторонниками и симпатизантами, и мира между ними не было ни в советское время, ни в период так называемой независимости. Не может его быть и сейчас. И здесь Николай Федорович Ватутин – тоже особенная символическая фигура, в том числе и ввиду обстоятельств своей смерти.

Как известно, генерал получил роковое ранения, ставшее потом смертельным, почти случайно. 29 февраля 1944 года он выехал из Ровно, где тогда располагался штаб 13 армии генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, в Славуту (Хмельницкая область), где со своим штабом стоял будущий герой Кенигсберга генерал-лейтенант И.Д. Черняховский. Под Милятиным (Острожский район Ровенской области) четыре автомобиля командующего попали в засаду боевиков УНА-УНСО. Как показало расследование, бандеровцы их даже не ждали. Они просто грабили проходивший этой же дорогой обоз и как раз делили добычу, когда вдалеке показались четыре машины командования. В перестрелке Николай Федорович получил сквозное ранение в бедро, и через полтора месяца скончался от заражения крови в Киеве…

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…Николай Федорович Ватутин был похоронен со всеми воинскими почестями в украинской столице, в Мариинском парке. Однако в 2015 году 85-летняя дочь полководца Елена настояла на том, чтоб могилу её отца перенесли на Главное военное мемориальное кладбище в подмосковные Мытищи. Тогда, в 2015 году, нынешняя война только ещё начиналась, и обстановка на Украине становилась невыносимей с каждым днём. С той поры несколько мемориалов Ватутина были осквернены наследниками его убийц – а памятник в Сумах вообще пропал…

«Наши мертвые нас не оставят в беде», – пел в своё время Владимир Высоцкий. Украинские националисты, покушаясь на общую историю, памятники, святыни, равняя с землёй братские могилы и уничтожая монументы героям и полководцам, поступают – помимо всего прочего – крайне недальновидно. Они даже не понимают, насколько мотивируют нас, своих противников. Мы вновь ведём экзистенциальную, отечественную войну. За спиной каждого из наших воинов встают образы отцов, дедов и прадедов, всех соотечественников, положивших жизни за единую страну и её общее будущее. И это огромная сила.

У нынешнего противостояния есть ещё и особое, символистическое и мифологическое измерение. В определённом смысле укронацисты – вполне зловещие персонажи, если подходить к ним по гамбургскому счёту – в своей провинциальной наивности бывают очень забавны. Они любят использовать образы из фэнтэзи, обзывают нас орками, Мордором и всем прочим. Кто здесь орки, а кто гондорцы – ещё предстоит разобраться, но удивительно, что при таком мифологизированном сознании они совершенно упустили из виду тему армии мёртвых, впечатанную во множество средневековых сказаний и легенд и как в кривом зеркале отраженную в знаменитой эпопее Толкиена. Ещё крестоносцы в XI веке были убеждены, что их на штурм Иерусалима ведут погибшие в походе товарищи…

Ох, стоило бы заигравшимся нацикам быть поосторожней… Наши мёртвые, над чьими памятниками и могилами безумцы сегодня глумятся, поведут нас на Киев и дальше вперёд, к окончательной и бесповоротной денацификации территории противника.