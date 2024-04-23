  • Новость часаХарьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Придет победа, и мы увидим себя другими

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    23 апреля 2024, 09:06 Мнение

    Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    Как Туркмения мешает Газпрому завоевывать Китай
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    Морпехи-дальневосточники подняли флаг России в освобожденной Новомихайловке

    В Истринском районе Московской области есть село Глебово XVI века. Барское село было. Стоит на красивейшем высоком берегу вьющейся по зеленым полям маленькой речки Маглуши, метров сто перепады высот. В селе храм Казанской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле, приписывается Тону. Но кто знает, приглашали ли самого Тона владевшие местной усадьбой в середине XIX века Шиловские или это был кто-то, идеально знакомый с почерком мастера. Документов нет, рука очевидна.

    На границе XIX и XX веков усадьбой владели Брусиловы, здесь долго жил Борис Брусилов, брат знаменитого русского генерала.

    До революции в храме пребывала высокочтимая Казанская икона Божией Матери греческого письма. Гражданской войны она не пережила, пропала.

    До конца 1920-х годов в храме служил новомученик Алексий (Смирнов), он был расстрелян на Бутовском полигоне. Сейчас у въезда в Глебово со стороны Истры большой околодорожный (не стал употреблять слово «поклонный», относя все ж поклонные кресты Северу) крест и мемориал, еще совсем «местный», рукотворный – новомученикам и исповедникам российским Истринской округи. Издалека можно принять за туристические стенды, но это о другом.

    Место как раз совершенно лишено любимой горожанами и дачниками пейзажно-пейзанной идиллии. В двух километрах поселок Глебовский, где в 1960-е годы прошлого века была чуть ли не крупнейшая в мире птицефабрика. В начале нынешнего века птицефабрика оказалась в относительном запустении, в 2010-х годах шли раскатанные по местной прессе баталии жителей с властями, но в конце десятилетия все как-то успокоилось. Да и число жителей поселка, по официальной статистике, выросло раза в два.

    Тут есть железная дорога до Москвы, автобус до Истры, в общем, все есть. Небольшой, славящийся по округе вменяемыми ценами рыночек, смешные указатели в самых трогательных местах: вокзал – стрелочка, рынок – стрелочка, автобус – стрелочка.

    На улицах Глебовского стоит какое-то удивительно мягко приподнятое настроение. Молодые женщины с колясками, деловитые, но улыбчивые мужики, округлая речь. Люди нормально ставят слова, никаких следов повального пьянства, засилья мигрантов, которые есть, но явно меньше, чем в той же Москве или в Истре, ну и так далее.

    Это было небольшое деловое путешествие, которое получилось почему-то на удивление оптимистическим.

    Нам удалось побывать в лавре, прокатиться в суздальское Ополье, пересечь один из любимейших мной городов не на небе, а на земле – Юрьев Польский, даже бросить из окна машины взгляд на знакомый до каждой черточки на рельефах Георгиевский собор, вот уж точно место для быстрого полета души на небо и обратно, побывать в Небылом, в 29 км от Юрьева и в 40 км от Владимира, – с XV века, а может, и раньше, стоит это старинное село с монастырем под своим небывалым именем, и вот приехать на Истринскую землю. Все это необъятная и такая разная, и такая пронзительная Россия, только ее часть. Своего рода отрывок большого полотна, почти бескрайнего, приближенного к восприятию методом фотоувеличения, как это делал с картинами старых мастеров мой друг, художник и поэт Джон Наринс, хоть и американец по происхождению, но более русский по характеру, чем многие русские. Такой Ваня из Нью-Йорка...

    Но это я отвлекся. Существенно другое. Повсюду на этом пути, и в лавре, твердыне Русского духа, и в Небылом, которое именно сейчас, в годы испытаний, преображается на глазах, растет, укрепляется, прибавляется новым народом, уходящим из больших городов большими семьями сюда, к рекам и полям, ближе к обители, дальше от администрации, и наконец здесь вот, под Истрой, как в Глебово, я вижу такие схроны, опорники, потаенные и прикровенные места России, где у нее невероятное пространство для самособирания. Это внушает надежду даже большую, чем неминуемая грядущая синергия всех наших усилий и воль, о которой мы много говорили и говорим с единомышленниками. И тем яснее большую, чем речи политиков.

    Убежден, что экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор – и мы не всегда это понимаем и имеем в виду – живет большинство русских людей. Наша кровь очищается тяжело, медленно. Испытание будет пройдено, придет победа, и мы увидим себя другими.

    Другие материалы автора


    Главное
    Одного из лидеров оппозиции Молдавии задержали в аэропорту Кишинева
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека
    Финляндия предложила ЕС ужесточить санкции против России
    Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева
    С памятника Советской армии в Софии сняли облицовочные плиты с надписями
    Байден вызвал международный скандал рассказом о съеденном каннибалами дяде

    Как Туркмения мешает Газпрому завоевывать Китай

    Газпром впервые обошел многолетнего лидера по поставкам газа в Китай – Туркменистан. Речь идет именно о трубопроводных поставках. Туркмения начала поставлять свой газ в Китай на десять лет раньше Газпрома. И теперь России приходится прикладывать больше усилий, чтобы победить соперника. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдаванам предложили «Победу» вместо Санду

    В ходе съезда оппозиционных сил Молдавии, который прошел на выходных в Москве, был создан блок «Победа». Блок направлен на выстраивание тесного взаимодействия с Россией и ЕАЭС. Несмотря на жесткую критику со стороны Кишинева, участники объединения намерены выдвинуть своего кандидата на пост президента страны. Эксперты уже отмечают, что у молдавского лидера Санду появился серьезный конкурент. Подробности

    Перейти в раздел

    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Американское ядерное оружие вызвало новый раскол власти в Польше

    Дискуссия о размещении американского ядерного оружия в Польше получила неожиданное развитие. Сперва президент республики поддержал данную идею, однако затем ему возразил премьер-министр. В чем заключается суть этих разногласий и стоит ли ждать размещения в Польше американских ядерных вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............