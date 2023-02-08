Китай накануне генерального сражения

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Украина решила уподобиться азиатской стране

За 30 лет Украина прошла фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи» Сергей Бобылев/ТАСС
В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...

Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимофей Бордачёв

    Китай накануне генерального сражения

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		8 февраля 2023, 11:54

    Было бы ошибочно думать, что промедление китайских властей со встречными выпадами в адрес США нужно расценивать как демонстрацию их слабости. Вопрос только в том, когда и при каких условиях Поднебесная будет готова бросить американцам решительный вызов.

    Оба участника второго важнейшего противостояния на планете сейчас идут к столкновению параллельными курсами и думают только о том, чтобы начать действовать в максимально выгодных для себя обстоятельствах. В этом смысле отношения США и Китая больше всего похожи на классическую подготовку к столкновению держав: любые их действия по поддержанию мира означают только очередную отсрочку войны для того, чтобы занять более уверенные позиции. Каждый саммит на высшем уровне или переговоры чиновников теперь имеют смысл только в контексте неизбежной сшибки.

    Внешняя политика Пекина и Вашингтона напоминает перемещения двух армий накануне генерального сражения. Полководцы знают, что им придется сойтись в битве, но маневрируют, хотят, чтобы их позиция была на холме, а врага – в долине, смотрят на положение солнца в ожидании, когда оно ослепит противнику глаза. Ждут, когда в международной политике установится наиболее благоприятствующий им ветер.

    Компромисс между двумя странами невозможен – этот этап отношений Китай и США прошли уже лет десять тому назад. Но совсем недавно, до пандемии коронавируса, противостояние было статичным – обе державы выжидали и не были готовы к драке. Таковы природа и содержание их отношений.

    За последние два-три года всё изменилось: сейчас силы двух стран пришли в движение и начался обратный отсчет. Мы не можем сказать, сколько продлится такое маневрирование. И самое главное, сейчас нельзя предугадать, когда раздастся первый выстрел с одной из сторон. Россия по своему опыту знает, как непросто увидеть в вопросах войны и мира грань между «еще рано» и «уже поздно».

    Фото: REUTERS/Damir Sagolj

    Единственное, на что было бы не полностью наивно рассчитывать – это понять, где проходит невидимая граница, переступи которую одна из сторон, другая окажется вынужденной открыть огонь. Либо какая совокупность наступательных возможностей покажется Вашингтону или Пекину достаточной для начала решительных действий. Однако нет сомнений, что сигнал «отбой» уже никто не протрубит.

    Наиболее вероятным поводом для прямого конфликта является, конечно, остров Тайвань. Это китайская суверенная территория, находящаяся под управлением самостоятельной администрации, защищать которую США обязались всеми доступными им силами. Вашингтон всячески задирает Китай и демонстрирует готовность создавать рискованные ситуации. Пекин более сдержан, копит силы и заставляет наблюдателей разочарованно вздыхать, когда очередной американский выпад получает в ответ только грозные заявления. Совсем недавно, в августе 2022 года, мы все были свидетелями, как Пекин удержался от резкого ответа на провокационный визит на Тайвань председателя американского парламента.

    Поэтому каждое решительное движение с китайской стороны воспринимается нами, как признак перелома в его поведении – должна же настолько могущественная держава когда-то устать от провокаций? В России на маневрирование Пекина смотрят со смешанными чувствами: многие, наверное, даже думают, что китайской сдержанности стоило бы поучиться.

    Последний эпизод с нахальным перемещением аэростата китайских метеорологов над территорией США позволяет предположить, что политика Китая сложнее, чем кажется. Правительство КНР может проявлять решительность и создавать для США весьма болезненные ситуации. Показателем, насколько чувствительным был для Вашингтона пропущенный выпад, является истерическая реакция американских СМИ и политиков, а также спектакль с охотой на воздушный шар целой группы военных истребителей США.

    Другими словами, отправив метеорологический аэростат в американское воздушное пространство, Китай решил сразу несколько задач. Во-первых, он показал всему миру, что способен на дерзкие действия и может совершать непредсказуемые ходы в отношении наиболее уязвимых мест своего противника. Для США это система противовоздушной обороны территории, которая, по мнению специалистов, развивалась неважно в силу увлеченности колониальными экспедициями. Во-вторых, заставил американцев нервничать и суетиться, то есть «терять лицо» в сложной ситуации. И, наконец, показал, что для него ничего не значит визит главы американского МИД, который пришлось перенести из-за «инцидента с воздушным шаром».

    Но вряд ли такое поведение можно считать переходом Китая к новому качеству его политики в рамках конфликта с США. В первую очередь потому, что эта политика уже является глубоко недружественной и направленной на максимальное ограничение американских возможностей. Китаю не нужно сейчас принимать решение о конфликте с американцами – это произошло в тот момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин жестко отверг любые попытки США вмешиваться во внутренние дела Поднебесной. Мы помним, как несколько лет назад западная пропаганда уверяла нас, что лидер в КНР не может занимать пост более двух сроков – это оказалось фикцией, выдумкой, которую опровергли практические действия китайских властей.

    Не стоит забывать, что именно Китай – это держава, располагающая в истории своей внешней политики опытом прямого военного противоборства с американцами. В период войны в Корее (1950–1953 годы) именно десятки тысяч китайских добровольцев спасли КНДР от поражения и вели решительные бои с американским экспедиционным корпусом. Россия, например, таким опытом не обладает – нам пока не доводилось массово сражаться с американцами лицом к лицу. Спору нет, политика реформ и открытости, продолжавшаяся с середины 1970-х годов практически 40 лет, дала США много уверенности в том, что они способны «управлять» Китаем. В Вашингтоне и сейчас многие думают, что Китайская коммунистическая партия заинтересована в мире с США ради сохранения экономического роста в стране.

    Однако за последние десять лет изменилось очень многое, если не всё. Приход к власти Си Цзиньпина стал, как считают специалисты по этой стране, поворотным моментом, выбором Китая в пользу самостоятельности и давления на позиции США по всему миру. За три года пандемии коронавируса китайские власти смогли серьезно консолидировать общество внутри страны. Бесконечные локдауны и карантины принесли серьезный ущерб национальной экономике. Но одновременно серьезно выросли мобилизационные возможности, стало понятно, сколько людей в Китае связывают свое будущее с глобализацией под контролем США. И если в экономическом смысле пандемия принесла Китаю много проблем, то с точки зрения политики его готовность к столкновению с США значительно возросла.

    Ответом США на «инцидент с воздушным шаром» стали переговоры с Японией о размещении на территории этой страны ракет среднего радиуса действия, крылатых ракет и дальнобойных гиперзвуковых вооружений. Это решение сводит на нет все положительные для мира между США и Китаем последствия встречи на высшем уровне, проведенной американским президентом и лидером КНР на Бали в ноябре прошлого года. В Вашингтоне открыто говорят, что планируемое размещение представляет собой меры «обороны против Китая», который, как в анекдоте, расположил свою территорию слишком близко к американским военным базам.

    В ответ на это китайская сторона заявила о своем праве на «стратегический ответ» в отношении данной угрозы. «Инцидент с воздушным шаром» или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Но вместе с тем оба события – это признаки очередного перемещения их сил в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. И даже в том случае, если Россия в начале этого сражения заинтересована в наименьшей степени, наши возможности серьезно повлиять на скорость его приближения весьма ограничены.

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