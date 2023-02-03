Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Взгляд
3 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
Разделы

Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
Перейти в раздел…

Перевыборы добавят популярности пророссийским силам в Болгарии

За месяц до выборов болгары вновь придут к статуям русских солдат с цветами благодарности Hristo Vladev/NurPhoto/Reuters
Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил новые выборы – уже пятые за два года. Впрочем, последний состав парламента успел запомниться – он обязал правительство снабжать Киев оружием. Такой жест не встретил понимания в народе, поэтому пророссийские силы, скорее всего, на новых выборах ждет теперь прибавка голосов.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...

О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат. Подробности...

Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

Перейти в раздел…

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Крыму национализировали около 500 объектов имущества украинских олигархов
    В ДНР заявили о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск Раскрыты детали взрыва в Энергодаре Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине Нетаньяху задумался о военной помощи Украине
    Артиллерия ВС России уничтожила 25 военных ВСУ под Очаковом Российский спецназ на Украине получил модернизированные Ми-8АМТШ-ВН В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
    Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams Глава правящей партии Грузии призвал Украину покаяться за предоставление убежища преступникам В США собрались отправить на Украину 200 контрактников для ремонта западной военной техники В России предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО

    Главная тема


    Перевыборы добавят популярности пророссийским силам в Болгарии

    ближний восток


    Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху

    в зоне спецоперации


    Минобороны показало работу новейших танков Т-90М «Прорыв»

    господдержка семей с детьми


    В ПФР заявили об индексации неиспользованной суммы маткапитала

    Видео

    «истеричная мобилизация»


    Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

    неминуемая рецессия


    В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

    украинский бойкот


    Участие россиян в Олимпиаде–2024 ставит МОК перед сложным выбором

    резкое заявление


    Макрон стал турецкой грушей для битья

    «горячая точка»


    Молдавии грозит украинское будущее

    новые ассоциации


    Дмитрий Орехов: России пора прекращать идеализировать Запад

    искреннее отношение


    Тимофей Бордачёв: Почему России стоит доверять Ирану

    не вызывает доверия


    Виталий Трофимов-Трофимов: Западная демократия – враг демократии

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?
    Глеб Простаков

    Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		3 февраля 2023, 11:34

    Нефтяной фактор вновь оказался в центре конфликта между Западом и Россией. Свежий прогноз Международного валютного фонда по динамике российской экономики шокировал многих наблюдателей. МВФ буквально развернул прогноз на 180 градусов, предсказав российскому ВВП в 2023 году не падение, а рост. В течение всего прошлого года прогнозы фонда относительно спада экономики РФ варьировались в пределах 2,3–3,5%, но уже в начале 2023-го оказалось, что она может не только не упасть вовсе, но и вырасти, пусть и незначительно (на 0,3%). А уже в 2024 году МВФ предсказывает рост экономики России на 2,1%, что практически выведет ее на доконфликтный уровень.

    Впервые прогноз МВФ обогнал в своем оптимизме даже выкладки Банка России и Минэкономразвития РФ – невиданная до сих пор щедрость в оценках. Не менее интересны и пояснения, которые фонд дал к своему прогнозу. В частности, он не ожидает значительного влияния нефтяного потолка цен на объемы экспорта из России. «При действующем верхнем пределе цен на нефть G7 значительного воздействия на объемы экспорта российской нефти не ожидается с дальнейшей переориентацией российских поставок от стран, присоединившихся к санкциям, в страны, которые не ввели санкции», – отмечено в отчете.

    Действительно, несмотря на вступление в силу эмбарго на поставки трубопроводной нефти и потолка цен – на морские поставки, Россия не только не потеряла в объемах экспорта сырья, но и нарастила их. По данным Bloomberg, по итогам января экспорт нефти из РФ достиг рекордных 13,9 млн баррелей. Это значит, что схемы обхода западных санкций с перегрузкой российской нефти с помощью «серого» танкерного флота заработали в промышленных масштабах и вполне успешны. Даже США покупают значительные объемы индийских нефтепродуктов, произведенных, как предполагается, из российской нефти.

    Проблемой остается маржинальность таких поставок и дисконты сорта Urals по отношению к эталонному Brent. Так, по данным Минфина, российская нефть в январе в среднем продавалась ниже 50 долл./барр., что более чем на 40 долларов ниже, чем текущие котировки Brent. Такая цена продажи в долгосрочной перспективе способна создать проблемы для российского бюджета, который сверстан исходя из средней цены нефти 70 долл./барр.

    Проблема вышла на высший уровень: президент Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения по уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения с целью минимизировать негативное влияние на доходы бюджета. И все же, несмотря на это, МВФ дает очень оптимистичный прогноз для российской экономики. Возникает вопрос: что такое знают в фонде, чего не знаем мы? Давайте порассуждаем.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    Перспективы рынка нефти выглядят очень неопределенными. В данном контексте взгляды обращены на две страны – Китай и США. Первый дает понять, что политика нулевой терпимости к Covid-19 может быть пересмотрена. Снятие ограничений простимулирует китайскую экономику, которая является очень крупным потребителем нефти, а значит – вырастут и цены.

    А вот США, наоборот, грозят снижением спроса ввиду ожидаемой экономической рецессии. Но американские власти и, прежде всего, Федеральная резервная система, судя по всему, все еще надеются на чудо. Ведь серьезный экономический спад резко ослабит шансы демократов удержать власть на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    Чудо должно быть обеспечено, прежде всего, работой военно-промышленного комплекса и замещающими поставки оборонной продукции в ЕС. А значит, американский ВПК и его лобби в Вашингтоне теоретически заинтересованы в как можно более долгом противостоянии на Украине, а возможно, и в новых точках, будь то Иран, Южно-Китайское море, Центральная Азия или еще что-то. Во вторую очередь чудо станет следствием массового перетока европейского бизнеса в США, стимулированного, с одной стороны, набирающим обороты энергетическим кризисом, а с другой – многомиллиардными дотациями американского правительства в рамках закона «о снижении инфляции».

    Можно предположить, что в МВФ считают ускоренный рост китайской экономики и отложенный экономический кризис в США более чем вероятным. А значит, нефтяные котировки поползут вверх (вопреки прогнозам того же МВФ), превысив отметку в 100 долл./барр. уже в текущем году. Постепенно сойдут на нет или будут радикально снижены и дисконты, с которыми сегодня продается российская нефть. Их рост в значительной мере обусловлен рисками покупателей, связанными с транспортировкой сырья. Постепенно отлаживание логистических цепочек и завершение строительства необходимой для перенаправления экспорта инфраструктуры снимут эти опасения, и основания для столь значительной разницы в цене отпадут.

    Сама перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Последняя, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Будет ли такое сокращение поддержано снижением квот на добычу со стороны ОПЕК+, пока сложно сказать. Последнее заседание организации сохранило квоты неизменными, при этом очевидно одно: между Россией и Саудовской Аравией как ключевыми участниками расширенного картеля существует полное взаимопонимание.

    Не стоит сбрасывать со счетов и «черных лебедей». События в Иране последних дней (обстрел военной инфраструктуры) повышает вероятность новой эскалации на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива Ираном, будь то в результате контрсанкционного ответа или акта гибридной войны, придаст и без того неустойчивому нефтяному рынку ускорение, равное ускорению свободного падения наоборот.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •