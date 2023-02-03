Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Нефтяной фактор вновь оказался в центре конфликта между Западом и Россией. Свежий прогноз Международного валютного фонда по динамике российской экономики шокировал многих наблюдателей. МВФ буквально развернул прогноз на 180 градусов, предсказав российскому ВВП в 2023 году не падение, а рост. В течение всего прошлого года прогнозы фонда относительно спада экономики РФ варьировались в пределах 2,3–3,5%, но уже в начале 2023-го оказалось, что она может не только не упасть вовсе, но и вырасти, пусть и незначительно (на 0,3%). А уже в 2024 году МВФ предсказывает рост экономики России на 2,1%, что практически выведет ее на доконфликтный уровень.

Впервые прогноз МВФ обогнал в своем оптимизме даже выкладки Банка России и Минэкономразвития РФ – невиданная до сих пор щедрость в оценках. Не менее интересны и пояснения, которые фонд дал к своему прогнозу. В частности, он не ожидает значительного влияния нефтяного потолка цен на объемы экспорта из России. «При действующем верхнем пределе цен на нефть G7 значительного воздействия на объемы экспорта российской нефти не ожидается с дальнейшей переориентацией российских поставок от стран, присоединившихся к санкциям, в страны, которые не ввели санкции», – отмечено в отчете.

Действительно, несмотря на вступление в силу эмбарго на поставки трубопроводной нефти и потолка цен – на морские поставки, Россия не только не потеряла в объемах экспорта сырья, но и нарастила их. По данным Bloomberg, по итогам января экспорт нефти из РФ достиг рекордных 13,9 млн баррелей. Это значит, что схемы обхода западных санкций с перегрузкой российской нефти с помощью «серого» танкерного флота заработали в промышленных масштабах и вполне успешны. Даже США покупают значительные объемы индийских нефтепродуктов, произведенных, как предполагается, из российской нефти.

Проблемой остается маржинальность таких поставок и дисконты сорта Urals по отношению к эталонному Brent. Так, по данным Минфина, российская нефть в январе в среднем продавалась ниже 50 долл./барр., что более чем на 40 долларов ниже, чем текущие котировки Brent. Такая цена продажи в долгосрочной перспективе способна создать проблемы для российского бюджета, который сверстан исходя из средней цены нефти 70 долл./барр.

Проблема вышла на высший уровень: президент Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения по уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения с целью минимизировать негативное влияние на доходы бюджета. И все же, несмотря на это, МВФ дает очень оптимистичный прогноз для российской экономики. Возникает вопрос: что такое знают в фонде, чего не знаем мы? Давайте порассуждаем.

Перспективы рынка нефти выглядят очень неопределенными. В данном контексте взгляды обращены на две страны – Китай и США. Первый дает понять, что политика нулевой терпимости к Covid-19 может быть пересмотрена. Снятие ограничений простимулирует китайскую экономику, которая является очень крупным потребителем нефти, а значит – вырастут и цены.

А вот США, наоборот, грозят снижением спроса ввиду ожидаемой экономической рецессии. Но американские власти и, прежде всего, Федеральная резервная система, судя по всему, все еще надеются на чудо. Ведь серьезный экономический спад резко ослабит шансы демократов удержать власть на предстоящих выборах президента в 2024 году.

Чудо должно быть обеспечено, прежде всего, работой военно-промышленного комплекса и замещающими поставки оборонной продукции в ЕС. А значит, американский ВПК и его лобби в Вашингтоне теоретически заинтересованы в как можно более долгом противостоянии на Украине, а возможно, и в новых точках, будь то Иран, Южно-Китайское море, Центральная Азия или еще что-то. Во вторую очередь чудо станет следствием массового перетока европейского бизнеса в США, стимулированного, с одной стороны, набирающим обороты энергетическим кризисом, а с другой – многомиллиардными дотациями американского правительства в рамках закона «о снижении инфляции».

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Можно предположить, что в МВФ считают ускоренный рост китайской экономики и отложенный экономический кризис в США более чем вероятным. А значит, нефтяные котировки поползут вверх (вопреки прогнозам того же МВФ), превысив отметку в 100 долл./барр. уже в текущем году. Постепенно сойдут на нет или будут радикально снижены и дисконты, с которыми сегодня продается российская нефть. Их рост в значительной мере обусловлен рисками покупателей, связанными с транспортировкой сырья. Постепенно отлаживание логистических цепочек и завершение строительства необходимой для перенаправления экспорта инфраструктуры снимут эти опасения, и основания для столь значительной разницы в цене отпадут.

Сама перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Последняя, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Будет ли такое сокращение поддержано снижением квот на добычу со стороны ОПЕК+, пока сложно сказать. Последнее заседание организации сохранило квоты неизменными, при этом очевидно одно: между Россией и Саудовской Аравией как ключевыми участниками расширенного картеля существует полное взаимопонимание.

Не стоит сбрасывать со счетов и «черных лебедей». События в Иране последних дней (обстрел военной инфраструктуры) повышает вероятность новой эскалации на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива Ираном, будь то в результате контрсанкционного ответа или акта гибридной войны, придаст и без того неустойчивому нефтяному рынку ускорение, равное ускорению свободного падения наоборот.