Цены на нефть выросли на оптимизме по спросу

Мировые цены на нефть начали рост примерно на 1%

Мировые цены на нефть в четверг растут на 1%. Котировки поддерживают ослабление доллара после заседания ФРС США и ожидания по спросу в надежде на восстановление экономики Китая.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.26 росла на 0,87%, достигая 83,56 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,06%, до 77,22 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что индекс доллара (совокупный курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) снижался на 0,33%, достигая 100,88 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными.

«Цены нашли поддержку в ослаблении доллара, но с учетом «медвежьих» факторов, кажется, нефти будет сложно оставаться выше», – сказал Bloombegr глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. в Мумбаи Равиндра Рао.

В среду ФРС США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов – до 4,5-4,75% годовых.

Трейдеры по-прежнему с оптимизмом оценивают перспективы спроса на нефть в ожидании восстановления экономики Китая.