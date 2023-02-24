В СВО воюют и монархисты, и анархисты

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24 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Зачем Китаю мирный план по Украине

Китай четко обозначил свою позицию по украинскому кризису Петр Ковалев/ТАСС
Пекин представил свое видение урегулирования конфликта на Украине. На первый взгляд, план из 12 пунктов выглядит как набор прописных истин. Однако в экспертном сообществе говорят, что Поднебесная преследует целый ряд целей. Чего пытается добиться Китай? И поможет ли план в разрешении украинского кризиса? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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В СВО воюют и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда наши называют Бахмут Артемовском, они делают это не из пиетета по отношению к большевику по партийной кличке Артем. Они делают это из уважения к памяти дедов и прадедов, которые бились за справедливость и завоевали на этом пути Победу. Подробности...

Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    В СВО воюют и монархисты, и анархисты

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		24 февраля 2023, 14:32

    Тектонические сдвиги в мироустройстве всегда влекут за собой переоценку ценностей. Чтобы идти в светлое будущее, жизненно необходимо отречься от старого мира и отряхнуть его прах с наших ног. Это эволюционное развитие может позволить себе сохранять и приумножать существующие базовые принципы и ценности. При скачкообразном революционном развитии старое цепляется за ботинки, мешает широкому шагу. Ему нужно придумывать место в новом порядке, заодно придумывая объяснение, зачем нужно новое, если и старое хорошо. Нет, проще отречься.

    Но иногда в силу отсутствия вменяемой новой программы приходится сдувать пыль с пожелтевших знамен. Так, например, Украина пыталась-пыталась движущей силой своих перемен сделать «цеевропейскость» и курс на «вливание в дружную семью европейских народов». Но уж настолько заметно, что такое прибавление в семействе самих европейцев не радует, что надувать щеки стало как-то очевидно бессмысленно. И тогда из нафталиновых сундуков достали фашистский по сути проект «анти-Россия». На «новые старые» хоругви подняли образа патентованных упырей типа Бандеры, намалевали на танки белые кресты и «дранг нах Остен». Зачем придумывать что-то новое, когда хлопцы на ура хавают старую протухшую баланду?

    С новыми идеями и в самой Европе, прямо скажем, негусто. Тема «зеленого перехода», в принципе, вполне могла бы потянуть на дорогу в будущее. Вот только раскручивать ее взялись люди с явным недостатком могза и катастрофическими провалами в образовании. Одна министерка иностранных дел Германии от партии «Зеленых» Анналена Бербок по прозвищу «триста шестьдесят градусов» чего стоит.

    В общем, поколение двоечников и политических пигмеев ожидаемо – и с треском – провалило проект, и вместо «зеленой энергетики» усиленно стало развивать самую что ни на есть «черную». Уничтожив мирный атом и отказавшись от чистого газа из проклятой России, им не осталось ничего другого, как в срочном порядке расконсервировать «экологичные» угольные шахты. А в качестве компенсации этого провала назначить виновными русских. И попросту их отменить. Тем более, что к практике отмены целой нации европейцам не привыкать, евреи соврать не дадут. То есть и тут мы имеем наспех перелицованные старые знамена.

    Во всей этой кутерьме очень любопытно присмотреться к тому, что происходит с переоценкой ценностей у нас, в России. В том, что переоценка происходит – и фундаментальная! – нет никаких сомнений. Но вот КАК она происходит – крайне примечательно.

    Фото: mil-inr.info

    Великий исход людей «с прекрасными лицами», а главное, отношение к этому паническому бегству подавляющего большинства россиян именно как к очищению, прекрасно продемонстрировало, что общечеловеческие ценности, которые олицетворяли эти беглецы и которые они всячески навязывали обществу, этому обществу оказались абсолютно чужды. Да, вирус беззастенчивого стяжательства и беспринципного потребления нас не миновал. Но даже тридцати лет его жесткого насаждения не хватило для того, чтобы у нас, как на той же Украине, общество переродилось в сборище мутантов, полностью забывших свое прошлое, отрекшихся от своих отцов и дедов, от их завоеваний, побед и ошибок. Да, наши ошибки – это тоже наше достояние. Если ты от них отрекаешься, то с большой долей вероятности снова их повторишь.

    Я с иронией отношусь к людям, ностальгирующим по Советскому Союзу и мечтающим вернуться в то время. Это было слишком противоречивое время, в котором хватало и лжи, и мерзости, и лицемерия, чтобы о нем переживать. Но было в идеологии СССР и нечто такое, что не могло не подкупать. И не могло не засесть в наших сердцах как осколок, который можно удалить, только убив человека. Это две вещи. Справедливость и Победа.

    Да, борьба за лучшую долю и народное счастье была кровавой и выродилась в террор. Но ее абсолютно библейский по сути порыв – формировал сущность и характер народа. Характер отчаянный и бескомпромиссный, характер народа-героя, способного на массовое самопожертвование ради чего-то большего, идеального, общего. «На этот раз мне не вернуться, я ухожу – придет другой» – это крайне непрактичный образ мышления и действия. Ты же не увидишь этого «другого» и даже не узнаешь, придет ли он. Но этот самый характер заставлял верить в это и не сомневаться – придет. И сделает то, что ты не успел.

    И очень примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов. Это Знамя Победы! Именно этот смысл оно в себе несет. Это знамя 150-й стрелковой дивизии, развевавшееся над Рейхстагом. Наша армия – это армия наследников победителей. 

    А обратите внимание на массу роликов и клипов, рожденных сегодня на войне. Думаю, там воюют и монархисты, и анархисты. Но кадры оттуда обычно сопровождают либо песни военных лет, либо вообще времен Гражданской войны или из фильмов про «Неуловимых».

    С начала 90-х пошла мода на белогвардейщину. Новоявленные князья «Петрушкины» хрустели французскими булками и тосковали о балах и эполетах. Господа офицеры, голубые князья, адмиралы и прочая «интеллигенция» заполонили эстраду. Но это как пришло, так и ушло. Не прижилось. И бывшие прокуроры с портретом Николая на марше «Бессмертного полка» вызывают скорбное недоумение даже у самых антикоммунистически настроенных граждан. Потому что эта Победа была добыта под красным флагом и никаким другим. Попытка отменить это будет попыткой отменить не большевизм, а Победу.

    Надо понимать, что когда наши называют Бахмут Артемовском, они делают это не из пиетета по отношению к большевику Федору Сергееву по партийной кличке Артем. Они делают это из уважения к памяти дедов и прадедов, которые бились за Справедливость и завоевали на этом пути Победу.

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