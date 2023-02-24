В СВО воюют и монархисты, и анархисты

Тектонические сдвиги в мироустройстве всегда влекут за собой переоценку ценностей. Чтобы идти в светлое будущее, жизненно необходимо отречься от старого мира и отряхнуть его прах с наших ног. Это эволюционное развитие может позволить себе сохранять и приумножать существующие базовые принципы и ценности. При скачкообразном революционном развитии старое цепляется за ботинки, мешает широкому шагу. Ему нужно придумывать место в новом порядке, заодно придумывая объяснение, зачем нужно новое, если и старое хорошо. Нет, проще отречься.

Но иногда в силу отсутствия вменяемой новой программы приходится сдувать пыль с пожелтевших знамен. Так, например, Украина пыталась-пыталась движущей силой своих перемен сделать «цеевропейскость» и курс на «вливание в дружную семью европейских народов». Но уж настолько заметно, что такое прибавление в семействе самих европейцев не радует, что надувать щеки стало как-то очевидно бессмысленно. И тогда из нафталиновых сундуков достали фашистский по сути проект «анти-Россия». На «новые старые» хоругви подняли образа патентованных упырей типа Бандеры, намалевали на танки белые кресты и «дранг нах Остен». Зачем придумывать что-то новое, когда хлопцы на ура хавают старую протухшую баланду?

С новыми идеями и в самой Европе, прямо скажем, негусто. Тема «зеленого перехода», в принципе, вполне могла бы потянуть на дорогу в будущее. Вот только раскручивать ее взялись люди с явным недостатком могза и катастрофическими провалами в образовании. Одна министерка иностранных дел Германии от партии «Зеленых» Анналена Бербок по прозвищу «триста шестьдесят градусов» чего стоит.

В общем, поколение двоечников и политических пигмеев ожидаемо – и с треском – провалило проект, и вместо «зеленой энергетики» усиленно стало развивать самую что ни на есть «черную». Уничтожив мирный атом и отказавшись от чистого газа из проклятой России, им не осталось ничего другого, как в срочном порядке расконсервировать «экологичные» угольные шахты. А в качестве компенсации этого провала назначить виновными русских. И попросту их отменить. Тем более, что к практике отмены целой нации европейцам не привыкать, евреи соврать не дадут. То есть и тут мы имеем наспех перелицованные старые знамена.

Во всей этой кутерьме очень любопытно присмотреться к тому, что происходит с переоценкой ценностей у нас, в России. В том, что переоценка происходит – и фундаментальная! – нет никаких сомнений. Но вот КАК она происходит – крайне примечательно.

Великий исход людей «с прекрасными лицами», а главное, отношение к этому паническому бегству подавляющего большинства россиян именно как к очищению, прекрасно продемонстрировало, что общечеловеческие ценности, которые олицетворяли эти беглецы и которые они всячески навязывали обществу, этому обществу оказались абсолютно чужды. Да, вирус беззастенчивого стяжательства и беспринципного потребления нас не миновал. Но даже тридцати лет его жесткого насаждения не хватило для того, чтобы у нас, как на той же Украине, общество переродилось в сборище мутантов, полностью забывших свое прошлое, отрекшихся от своих отцов и дедов, от их завоеваний, побед и ошибок. Да, наши ошибки – это тоже наше достояние. Если ты от них отрекаешься, то с большой долей вероятности снова их повторишь.

Я с иронией отношусь к людям, ностальгирующим по Советскому Союзу и мечтающим вернуться в то время. Это было слишком противоречивое время, в котором хватало и лжи, и мерзости, и лицемерия, чтобы о нем переживать. Но было в идеологии СССР и нечто такое, что не могло не подкупать. И не могло не засесть в наших сердцах как осколок, который можно удалить, только убив человека. Это две вещи. Справедливость и Победа.

Да, борьба за лучшую долю и народное счастье была кровавой и выродилась в террор. Но ее абсолютно библейский по сути порыв – формировал сущность и характер народа. Характер отчаянный и бескомпромиссный, характер народа-героя, способного на массовое самопожертвование ради чего-то большего, идеального, общего. «На этот раз мне не вернуться, я ухожу – придет другой» – это крайне непрактичный образ мышления и действия. Ты же не увидишь этого «другого» и даже не узнаешь, придет ли он. Но этот самый характер заставлял верить в это и не сомневаться – придет. И сделает то, что ты не успел.

И очень примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов. Это Знамя Победы! Именно этот смысл оно в себе несет. Это знамя 150-й стрелковой дивизии, развевавшееся над Рейхстагом. Наша армия – это армия наследников победителей.

На эту тему

А обратите внимание на массу роликов и клипов, рожденных сегодня на войне. Думаю, там воюют и монархисты, и анархисты. Но кадры оттуда обычно сопровождают либо песни военных лет, либо вообще времен Гражданской войны или из фильмов про «Неуловимых».

С начала 90-х пошла мода на белогвардейщину. Новоявленные князья «Петрушкины» хрустели французскими булками и тосковали о балах и эполетах. Господа офицеры, голубые князья, адмиралы и прочая «интеллигенция» заполонили эстраду. Но это как пришло, так и ушло. Не прижилось. И бывшие прокуроры с портретом Николая на марше «Бессмертного полка» вызывают скорбное недоумение даже у самых антикоммунистически настроенных граждан. Потому что эта Победа была добыта под красным флагом и никаким другим. Попытка отменить это будет попыткой отменить не большевизм, а Победу.

Надо понимать, что когда наши называют Бахмут Артемовском, они делают это не из пиетета по отношению к большевику Федору Сергееву по партийной кличке Артем. Они делают это из уважения к памяти дедов и прадедов, которые бились за Справедливость и завоевали на этом пути Победу.