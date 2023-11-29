Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

Нарастающее давление Запада на Украину и медленное, но неуклонное смещение образа президента Зеленского от героя к антигерою в иностранной прессе заставляет власти в Киеве искать выход из сложившегося положения. Креативщики офиса президента запустили сразу несколько пробных шаров, рассчитанных на внутреннюю и внешнюю аудитории.

Отработавший в течение нескольких недель языковой скандал вокруг Ирины Фарион с ее нападками на военных, пользующихся в быту и на фронте русским языком, призван был отвлечь внимание общества от ситуации вокруг Авдеевки, а также нарастающих угроз вокруг Купянска. Атаки российской армии в Харьковской области с политической точки зрения не менее опасны, чем бои под Донецком. Они посылают сигнал о том, что четырьмя новыми регионам Россия, вероятно, не ограничится и подвижность границ сохранится. Понятно, что одной лишь маргинальной Фарион такой пожар не потушить, и поиск внутренних врагов, мешающих победе над Россией, продолжится.

Куда важнее, впрочем, сигналы, посылаемые Банковой во внешний мир. И здесь уже в расход были пущены два соратника Зеленского: нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая (рангом поменьше) и Давид Арахамия (этот персонаж уже входит в ближний круг Зеленского). Перед Безуглой поставили задачу дискредитации потенциального сменщика Зеленского – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Безуглая обвинила Залужного в отсутствии плана действий на 2024 год и призвала к отставке главкома, ожидаемо вызвав массовую критику, в том числе и соратников по партии.

Руководство «Слуги народа» и офис президента дистанцировались от заявлений нардепа, но задача поставить под сомнение стратегические таланты Залужного уже была выполнена. Пусть даже ценой этой задачи будет пущенный (в репутационном смысле) в расход один лояльный нардеп. Упор на то, что у Залужного нет стратегии победы, должен заведомо ударить по потенциальным президентским амбициям главкома. У будущего президента не может отсутствовать стратегия, тогда как отравленное пропагандой украинское общество не ожидает никакой иной стратегии, кроме победной. А таковая, как известно, есть только у Зеленского: еще больше денег, еще больше оружия с Запада – и цель будет достигнута.

Второй частью этого балета стало скандальное интервью Давида Арахамии. Ближайший соратник Зеленского, делец и решала Арахамия де-факто возложил вину за потенциальное военное поражение Украины и его последствия на Запад. Устами Арахамии Киев впервые обозначил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей, достигнутых в марте 2022 года в Стамбуле. До сих пор Украина никак не комментировала информацию на этот счет.

При этом Арахамия сделал особый упор на то, что ключевым требованием России был нейтралитет Украины и невступление в НАТО, тогда как требования о денацификации и демилитаризации имели скорее фоновое звучание. А раз так, то масштабных разрушений и жертв можно было бы избежать, подпишись Киев под стамбульскими договоренностями. Выдвигаемое же Россией условие не было неприемлемым, так как и до начала СВО Украина не была членом НАТО, а все, что нужно было пообещать – не присоединяться к альянсу и впредь.

Украине были обещаны более выгодные переговорные позиции по итогам противостояния с Россией, а теперь, по прошествии почти двух лет боевых действий, ситуация не только не улучшилась, но поставила Украину на грань военного поражения и всего того, что может за ним последовать.

Арахамия де-факто апеллирует к той части западной элиты, которая верит в то, что ресурсов США хватит и на помощь Израилю, и на помощь Украине, и на помощь Тайваню, возникни в ней потребность. А тем, кто в это не верит, команда Зеленского недвусмысленно намекает на огромные репутационные потери для демократической элиты – неприемлемые в предвыборный год. США до сих пор переваривают позорный уход из Афганистана – данный тезис уже стал неотъемлемой частью предвыборных речей Дональда Трампа. Повтори США этот трюк на Украине, и публичные выступления конкурентов Джо Байдена обогатятся новыми вводными – возможно, фатальными для рейтинга любого кандидата от Демпартии.

В свою очередь Зеленскому нужна новая санкция на войну и, соответственно, новые ресурсы. До сих пор колебавшаяся под давлением Запада команда украинского президента все же решилась заявить об отмене президентских выборов весной 2024 года. Теперь Зеленскому нужен новый ярлык от Запада на максимальное закручивание гаек внутри страны.

Тезис о «войне до последнего украинца» уже формализован в законопроекте, предлагающем повысить возрастной порог для военной службы до 65 для рядовых и офицеров (сейчас – 60 лет) и 70 лет – для высшего командного состава. В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин заявил о планах Киева понизить порог мобилизации с 18 до 17 лет. Понятно, что вступление данного закона в силу повлечет волнения на Украине. Мотивации идти на войну там значительно меньше, чем в начале конфликта. А значит, без жестких мер подавления воли украинцев не обойтись.

Итого, посыл команды Зеленского своим покровителям прост. Он никуда не уходит, выборов не будет, Залужный как потенциальный соперник будет так или иначе устранен. А значит, не может быть и переговоров с Россией о заморозке конфликта (если Москва на них вообще согласится). Снижение масштабов военной и финансовой поддержки недопустимо – это приведет к военному поражению Украины, в котором Киев тут же обвинит (уже обвинил) руководство США, обещавшее поддержку «столько, сколько потребуется». Репутационные издержки для Демпартии от Зеленского, который уже стал для нее токсичной фигурой, резко повышаются, но совершать резкие действия в предвыборный год Демпартии может быть не с руки. А значит, как минимум еще на год нужно обеспечить «своего сукина сына» всем необходимым.

По крайней мере, такова логика киевских стратегов, и она вполне имеет право на существование. Другое дело, что с логикой шантажа могут не согласиться в Вашингтоне. Если это так, то альтернативы устранению Зеленского (не исключая физическое) может просто не остаться. Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана в данном контексте стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.