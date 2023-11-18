Операция «Майдан-3»

Игорь Мальцев
Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»
У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?
Сергей Миркин
Что будет с Украиной после Зеленского
Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.
Елена Кондратьева
Запрет абортов будут оплачивать мужчины
Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.