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    Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    18 ноября 2023, 12:45 Мнение

    Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Ну, что – время пройтись по тонкому льду. Чтобы вы понимали: это давно присутствует в качестве оружия в жизни нашей страны – время от времени всякие «оппо» пытались качнуть темку – и распила страны, и ужасного «колониального прошлого» и, тем более, – «дружбы народов». Но как по команде это все усилилось, как только стало понятно, что победного марша на Москву укровояк с их натовскими патронами (в смысле покровителями) не состоится даже во сне. И на полную мощь включили передатчики на тему «мигрантов», «малых народов», «этнических диаспор» и качают, и качают…

    Тем более, что жизнь полуторастамиллионной страны предоставляет сюжеты, от которых можно оттолкнуться.

    Я большой поклонник Андрея Медведева и его Телеграм-канала – и в последнее время у него просто энциклопедия «международной жизни» внутри нашего собственного народа.  Грубо говоря, если нам нужны примеры всяческого беспредела со стороны мигрантов или этнических диаспор – это вот десять минут почитать и глаза на лоб вылезут. И не верить журналисту и депутату нет оснований – Андрей Андреевич знает цену слову, тем более огненному слову, способного слегка опалить общественность.

    Но тут мне уже попалась газетная заметка: «Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, – сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну». Заметим – тут не сказано, откуда именно мигранты, кто они этнически и т.д. Потому что неважно. Важен принцип. Вступил в конфликт со страной проживания в лице ее обитателей – так тебя никто не держит – собрал вещи и домой.

    Насколько я понимаю, это настолько редкий исход этического (не этнического) противостояния прибывших с местными, что об этом пишут в газетах как о большом успехе. И если бы газеты были бумажными, то эту статью передавали бы из рук в руки и зачитали бы до дыр.

    Но отметим сам факт – «нарушил-чемодан-вокзал». Почему это важно?

    Так получилось, что миграционный кризис в Германии я наблюдал буквально в режиме даже не онлайн, а street view, и там, в общем, была лаборатория на тему «чего нельзя делать при массовой миграции в страну». Потому что все типичные ошибки, похожие не преступления, немцы совершили, столкнувшись с миллионными потомками исламо-ориентированных мигрантов с Юга.

    Сразу скажу о принципиальной разнице. В Россию едут работать. В Германию едут не работать, а упасть на хвост местной социальной системе и как-то непыльно проводить время. Дальше начинаются более-менее схожести. Как только первые борзые мигранты с разным статусом (типа подавший на убежище, в процессе получения оного, получивший убежище и даже получивший немецкий паспорт – это все по бюрократическим немецким таблицам – очень разные категории людей) начали убивать и насиловать первых немецких граждан, пресса тут же встала в позицию полного игнора. Когда во Фрайбурге 16-летний (якобы) иракский беженец изнасиловал и убил студентку, ни один из главных каналов «общественного телевидения» не удостоил ЧП никаким вниманием. А когда возмущенные СМИ пониже рангом задали вопрос – что происходит? – начальник ARD честно сказал: «Федеральный эфир – не для провинциальных новостей».

    Когда волна новой преступности – обязательно с ножом, чего раньше в статистике было ничтожное количество – покатилась по Германии, то ни в одном сообщении не говорилось, что это были мигранты. Не упоминалась национальность. Из чего читатель делал уверенный вывод – «опять мигранты убивают немцев». Только потому, что если преступление совершает не мигрант, то СМИ радостно пишут, что это был немец-преступник. Хотя, теперь словом «немец» обозначает только обладание немецким, скорее всего, вторым, паспортом.

    Почему дойче-полицейским запретили обозначать в рапортах даже национальность и статус мигрантов – убийц и насильников?  А чтобы «не разжигать расизм в обществе».  Знакомый нам довод? Знакомый.

    Более того – началась двойная юридическая катавасия. За одно и то же нарушение или преступление немцы и мигранты получали совершенно разное наказание. Потому что обычно мигранты не получали за преступления вообще ничего.

    Это уже привело к тому, что когда мигрант из какой-нибудь Сомали или Афганистана отрезал кому-нибудь голову мачете и его принимали, то стандартно выяснялось, что а) «он прекрасно знаком полиции», б) «на его счету еще несколько преступлений за последние два года». Не говоря уже о террористических актах – как, например, на Рождество на Брайтшайдской площади в Берлине основной исполнитель обладал и пунктом «а», и пунктом «б» в полном объеме. И это не один и не десять случаев. Их тысячи. То есть, стабильная правоприменительная практика. То есть, неприменительная.

    Когда политики – исходя из своих целей – запрещают правоохранителям выполнять законы, применяя их к мигрантам, а также этнически-сплоченным группам, возникает серая зона такого гигантского размера, что это угрожает государству в целом. Не говоря о том, что системный юридический нигилизм разъедает само общество.


    На это работало и полное отсутствие высылки преступников по месту отбытия – на родину.

    В Европе и Германии это из-за левой правительственной политики, а также из-за толп левых и зеленых активистов, которые ложатся буквально костьми на пути конвоя, ведущего единичных «отсылантов», блокируя аэропорты на долгие часы.

    У нас нет левого правительства, у нас нет в этой области «активисток», слава Богу. Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    И тогда мы можем на примере той же Германии рассмотреть быстрое создание «параллельных обществ» по этническому признаку. У нас они называются «диаспорами».  И когда правоохранители вместо прямого и четкого исполнения закона обращаются к лидерам «параллельных обществ», они же диаспоры, для наведения порядка, они, собственно, институализируют структуры, которых нет ни в одном законе. Легализуют их.

    Немцы туда даже не суются, обвиняя всех вокруг в создании «арабских кланов», которые реально уже давно плюют прямо в глаза дойче-ментам при помощи своих адвокатов после каждого ареста. Но к чему это приводит, мы тоже наблюдаем. Полная беспомощность – вы хотите так же? Мы – нет.

    А знаете, когда буквально все немецкие политики завопили о том, что надо высылать мигрантов тысячами? После 7 октября – после ХАМАС-феста. И вы думаете, кого они предлагают высылать? Насильников и убийц? Нет. Тех, кто несет по улицам Берлина палестинский флаг. Ну, это уже вершина государственного лицемерия. И нам это точно не нужно.

    А что нужно? Беспрекословное исполнение закона независимо от того, кто перед тобой – гастарбайтер, обалдевший от безнаказанности этнический подросток или «уважаемый человек» из этнической диаспоры. Нам по фигу – мы интернационалисты, для нас все нации равны. Нас так учили еще в СССР. И прекрасно выучили, надо сказать.

    Что может быть более справедливо, интернационально и инклюзивно, чем система «чемодан – вокзал – родина»?

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