Что будет с Украиной после Зеленского

В последние дни в СМИ и соцсетях много предположений о том, что Зеленский может быть смещен со своей должности. Он даже заявил о готовящемся государственном перевороте, новом Майдане. Например, по воле западных кураторов Украины его место может занять главком Валерий Залужный.

Зеленский провалил контрнаступление, испортил отношения с военными, он не хочет проводить выборы, которые нужны Белому дому, чтобы опровергнуть слова республиканцев о том, что он диктатор и мясник. На Украине арестовывают политических оппонентов действующей власти – например, депутата Александра Дубинского, а это один из немногих украинских политиков, имеющих хорошие отношения с американскими республиканцами, от которых зависит, получит Киев деньги или нет.

Ну и зачем США и ЕС такая токсичная фигура? Смоделируем несколько вариантов развития ситуации на Украине после того, как Зеленский будет устранен от руководства страной по каким-либо причинам.

Военные у власти

Отношения Зеленского с Залужным продолжат ухудшаться. ЗЕкоманда будет продолжать попытки убедить Белый дом в необходимости отставки главкома, но они, скорее всего, закончатся неудачей. Чтобы поднять свой рейтинг, Зеленский постарается добиться хоть какого-то военного успеха. В частности, он заставит армию форсировать Днепр в Херсонской области, будет кидать новые подкрепления в Авдеевку, чтобы удержать город. Все это приведет к новым масштабным потерям ВСУ.

На фоне очередных неудач отношения Залужного с ЗЕкомандой пройдут точку невозврата. Зеленский и глава его офиса Ермак решат отправить Залужного в отставку без одобрения Вашингтона. Все это будет готовиться в большой тайне, но ЦРУ о подготовке узнает. Американцы предупредят Залужного. Ночью в Киев зайдут верные главкому части ВСУ. Основные административные здания города возьмут под контроль военные. Зеленский и Ермак будут ликвидированы.

Повторится история южновьетнамского президента Нго Динь Зьема, который был марионеткой Вашингтона, но потом перестал устраивать американцев и был казнен собственными военными. После чего Зеленский будет объявлен предателем родины, авантюристом и диктатором. Военные сформируют правительство национального спасения. Кроме военных министров, в него войдут несколько гражданских лиц, чтобы выглядеть прилично в глазах Запада. В США и ЕС переворот официально не поддержат, но будут работать с новым правительством.





Если Запад даст приказ Залужному искать мир с Россией, то он может заявить, что Украина больше не в состоянии вести войну, это грозит гибелью государства. Вопрос в том, на какие компромиссы Белый дом позволит пойти Залужному. Хотя не исключено, что в случае поражения демократов на выборах 2024 года и прихода к власти Дональда Трампа интерес Запада к украинскому вопросу начнет снижаться, и Залужному, если он действительно намеревается сохранить Украину в качестве субъекта международной политики, придется идти на очень серьезные компромиссы.

Возвращение старых политиков

Второй вариант: после отстранения Зеленского Ермак пытается удержать власть в руках ЗЕкоманды, опираясь на созданную им вертикаль, но его самого лишают рычагов управления.

Военные претендуют на власть, но в Белом доме решают, что милитаризация украинского руководства будет некрасиво выглядеть в глазах американских избирателей. Поэтому к власти возвращают старых майданных политиков, таких как Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Возможен также новый приход во власть экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы украинского МВД Арсена Авакова. Также у рычагов власти окажется много «соросят».

Американцы будут стараться создать несколько центров силы внутри украинского политикума, чтобы не допустить сосредоточения власти в руках одной группировки, как получилось в ситуации Зеленского – Ермака. Однако такая модель управления приведет к постоянным конфликтам между основными акторами украинской власти. Борьба будет идти за сокращающиеся финансовые ресурсы и за то, кто станет полновластным гетманом и будет главней других. Это приведет к усилению хаоса в государстве. Что до военного конфликта, то старые политики вначале будут повторять воинственную риторику Зеленского, но затем постараются добиться заморозки боевых действий. Хотя сомнительно, что у них это получится.

Центробежные тенденции

Еще один сценарий: контроль над страной получают послушные американским демократам «соросята». Но у них ничего не получается, провалы и на фронте, и в экономике, система управления рушится. Запад поглощен своими проблемами и сложностями в других частях планеты, ему не до решения проблем майданного режима. Голову поднимают местные элиты, лишить которые политической власти пытались все украинские президенты от Кучмы до Зеленского.

Воспользовавшись вакуумом власти, бизнесмены, чиновники, военные на местах начинают брать рычаги управления в свои руки. В некоторых регионах объявляют о суверенитете, в других заявляют о желании выйти из Украины и присоединиться к другим государствам. Например, закарпатские венгры захотят вернуться в состав Венгрии. Их могут поддержать русины, которых насильно украинизировали. Центральная власть будет пытаться подавить центробежные тенденции силой, что приведет к гражданской войне на Украине и ее развалу.

Конец майданного эксперимента

Американцы пытаются создать новую структуру управления на Украине с привлечением военных, старых майданных политиков и «соросят». Но у них ничего не получается. Начинается внутренняя грызня между этими группировками плюс поражение украинской армии на фронте. Все это на фоне того, что Западу из-за ситуации на Ближнем Востоке становится не до Украины, приводит к падению майданного режима и полному развалу системы управления. Что в результате может привести как к гибели Украины, так и к политическому переформатированию тех территорий, которые в ней останутся. Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из этих сценариев запущен. Интересно было бы понять, какой именно.