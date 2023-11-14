В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности Перейти в раздел

Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности Перейти в раздел

Запад создает политика на смену Зеленскому Подспудные разговоры о том, что главком ВСУ Валерий Залужный будет претендовать на место Зеленского, наконец получили на Украине некоторые подтверждения. Кто и почему вбросил эту идею в публичное пространство и какое отношение к этому имеют и Запад, и сам лидер киевского режима? Подробности Перейти в раздел

Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности Перейти в раздел