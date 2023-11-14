Доверие в обществе важнее газа и нефти

На днях я оказался в стране, где люди в целом доверяют полиции. Конечно, есть и те, кто смотрят на полицию косо, но они в меньшинстве, и меньшинство это сокращается. С моим прошлым опытом это составляет резкий контраст. Я за десятилетия привык к тому, что люди вокруг смотрят на правоохранителей с недоверием и подозрительностью – если не сказать, с ненавистью. К тому, что в них видят скорее угрозу, чем защиту. Оказаться в обществе, где граждане смотрят на полицию с доверием и уважением, это почти чудо.

Не буду затягивать и открою, о какой стране идет речь – о нашей собственной. Как сообщает ВЦИОМ, «всего за пять лет, с 2012 по 2018 год, доля доверяющих выросла в 1,6 раза – с 35% до 57%. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений – в 2022 году о своем доверии сотрудникам полиции своего региона сообщили 62%, в 2023 году – 66%, в том числе каждый пятый – с полной уверенностью (19% в 2023 году vs. 3% в 2012 году)». Я хорошо помню, что так было далеко не всегда.

1990-е годы, когда моего знакомого иностранца ограбила милиция и было ясно, что жаловаться некуда и бесполезно, уже занесены песками времен. Но еще не так давно – в 2009 году – положение было настолько неблагополучным, что тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев обронил фразу, что «преступникам в форме» можно «давать сдачи». Заголовки «Нургалиев разрешил бить милиционеров» носились по Сети, породив волну горьких насмешек.

Эта фраза прозвучала на фоне сообщений о преступлениях, часто бессмысленно жестоких, совершенных сотрудниками МВД. Репутация правоохранителей была настолько низкой, что газеты писали о том, что «людей в форме ненавидят и ни во что не ставят». Такое положение дел неизбежно мешало честным сотрудниками МВД исполнять их обязанности и бороться с преступностью.

Есть несколько причин, по которым полиция не может обойтись без доверия населения. Часть из них носит чисто технический характер – борьба с преступностью требует сотрудничества со стороны граждан, и это сотрудничество невозможно без доверия. Нелегко защищать людей, которые вам не доверяют.

Но наверное еще более важен психологический аспект. Работа полицейского тяжела – и физически, и эмоционально. Он сталкивается с испытаниями и соблазнами, от которых избавлены люди других профессий. Чтобы не сломаться, не выгореть, не сорваться на кривую дорожку, ему важно поддерживать профессиональное самоуважение, сознание достоинства своего призвания. А для этого важно уважение со стороны окружающих. Когда на человека заранее смотрят, как на коррумпированного мерзавца, ему трудно не сорваться. И наоборот, уважение людей помогает соответствовать их высоким ожиданиям.

Влияние тут двустороннее – не только честные и усердные правоохранители вызывают уважение сограждан, но и уважение помогает им быть честными и усердными. Важная черта общества – способность людей доверять друг другу. Рост доверия полиции, конечно, связан с усилиями руководства МВД. Но он является частью общей тенденции – роста доверия в обществе вообще. Доверие – не нефть и не газ, его нельзя взвесить и трудно измерить. Но оно является одним из самых важных ресурсов общества.





Я еще хорошо помню время, когда этот ресурс был в остром дефиците. Люди исходили из того, что живут на дне беззакония, если не в самой худшей стране мира, то в одной из самых худших стран. Что доверять нельзя ни соседу, ни сослуживцу, ни тем более представителям государства. Иностранцы отмечали это с брезгливым удивлением – и не видели за нашей страной никаких перспектив. Не видели и мы сами.

Однако постепенно – медленно, но упорно – страна менялась. Люди учились доверять друг другу. Годы стабильности приучили людей, что для успеха нужно усердие и незапятнанная репутация. Постепенно сложились условия, благоприятствующие тем, кто имеет четкие моральные принципы и приносит пользу обществу. Этот процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е. Сама ткань общества изменилась.

Хотелось бы верить, что необратимо – но это нельзя считать гарантированным.

Мы переживаем кризисное время, а в такие времена люди обычно склонны к отказу от полутонов, к поиску врагов и негодяев. Это может разрушать капитал доверия; и его стоит осознанно беречь.

Другая склонность, которой легко поддаться, – уныние, представление о том, что все пошло наперекосяк и в будущем не стоит ожидать ничего хорошего.

Статистика доверия к полиции говорит о том, что в обществе продолжают действовать силы созидания, социальной гармонии и мира. Будущее – именно за ними.