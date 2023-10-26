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    26 октября 2023, 22:00

    Армия проверит мигрантов на патриотизм

    Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ

    Армия проверит мигрантов на патриотизм
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана. Призывники сбежали прямо со сборного пункта в Москве. Одного из них удалось задержать по горячим следам. Ранее полиция начала проводить рейды по выявлению мигрантов с российским гражданством, не вставших на воинский учет. Насколько массовым стало это явление и как можно решить эту проблему?

    На этой неделе Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана. Мужчины 2004 и 2005 годов рождения получили российское гражданство в 2019 и 2022 годах соответственно, позже их призвали на срочную службу.

    Как уточнили в СК, 22 октября они посетили сборный пункт военкомата Москвы для отправки к месту прохождения службы. Подозреваемые покинули его территорию и «скрылись в неизвестном направлении». Ведется их розыск. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на Угрешской улице. Одного из беглецов уже задержали – он находился по месту регистрации. Розыски второго молодого человека продолжаются.

    Уклонистам грозит до 200 тыс. рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы. По мнению члена президентского Совета по правам человека Марины Ахмедовой, произошедшее стало «отражением политики упрощенной выдачи гражданства жителям ближнего зарубежья». «Надо выдавать не всем, кто попросит, а тем, кто готов быть гражданином – знает язык и готов служить», – считает Ахмедова.

    На этой неделе в Москве полиция начала проверять мигрантов, недавно получивших российский паспорт, но не вставших на воинский учет. Такие же рейды ранее проводились в августе в Санкт-Петербурге и Чувашии, а в начале октября – в Челябинске, где, по данным МВД, было выявлено 17 мигрантов, недавно получивших гражданство России – им выдали повестки в военкомат. Еще на двоих составили протоколы о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

    «Возникает вопрос к «качеству» некоторых новых граждан РФ. В обществе существует запрос на справедливость и на то, что все российские граждане, вне зависимости от сроков приобретенного гражданства, вероисповедания и национальности, должны наравне участвовать в решении тех проблем, которые сейчас стоят перед страной», – отмечает депутат Михаил Матвеев (КПРФ), зампредседателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

    В августе Матвеев вносил в Госдуму законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. Рассмотрение этой инициативы пока не началось. «При этом из разных регионов мне поступает информация о том, что проводятся мероприятия по уточнению призывного статуса новых граждан РФ. Это не может происходить случайно», – рассказал депутат.

    По мнению депутата, также в будущем должны быть приняты законодательные инициативы по стимулированию новых граждан отказываться от двойного гражданства в пользу российского. «Сейчас нет законодательного запрета на наличие двух гражданств. Но в случае совершения преступлений есть проблема с ответственностью и идентификацией граждан. У таких людей есть возможность избежать ответственности в РФ», – пояснил Матвеев.

    По его словам, одним из таких механизмов могло бы быть «предоставление социальных льгот и выплат только тем, у кого нет второго гражданства». «Сейчас распространено мнение о том, что основным мотивом получения российского гражданства для выходцев из Средней Азии является желание припасть к социальной системе России. Это необходимо регулировать», – подчеркнул собеседник.

    «То, что из военкомата сбежали двое призывников, показывает, что вопрос призыва на военную службу новых граждан России не был проработан до конца. Просто набрать мигрантов, которые потом будут работать на стройке – это самое простое решение для экономического блока и бизнеса. Но у государства есть и другие задачи», – считает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Здесь же возникают вопросы с точки зрения национальной безопасности, добавляет собеседник. «Как показала практика, в тех местах, где выходцев из других стран становится больше, чем коренного населения, они начинают устанавливать собственные порядки. Кроме того, нужно ужесточить правила выдачи паспортов и заранее выявлять мотивы получения гражданства иностранцами», – подчеркнул военный эксперт. Собеседник добавляет, что

    для новых граждан следует ввести психологические тесты, чтобы определять, насколько таким людям можно доверять оружие в случае призыва.

    Это поможет «отфильтровать» и уклонистов, и возможных преступников. «Мы приглашаем мигрантов стать гражданами страны, а вдруг среди них окажутся члены каких-нибудь террористических организаций или сочувствующие им? Требуется провести большую работу», – подчеркнул Леонков.

    «Эта проблема пока не носит массовый характер. Но я считаю, что люди, приобретая гражданство России, должны понимать, что у них есть соответствующие обязанности. Поэтому в случае уклонения от службы в отношении них должны применяться все нормы, которые действуют в отношении уклонистов», – добавляет Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России.

    По его словам, некоторые из новоиспеченных россиян даже не задумываются о том, что в случае получения гражданства им придется отслужить в рядах Вооруженных сил РФ. «Это вопрос к тем, кто занимается адаптацией и интеграцией новых граждан. Тем, кто планирует получить российское гражданство, нужно четко разъяснять, чтобы люди понимали свою ответственность. Эту работу необходимо вести активнее», – считает Коженов.

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