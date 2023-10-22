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    22 октября 2023, 16:10

    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты

    Эксперты призвали к ужесточению миграционной политики после инцидента в Самаре

    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Самаре мигранты напали на несовершеннолетних и угрожали губернатору области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по инциденту. Однако это не первый случай, когда приезжие совершают серьезные правонарушения в России. Какие меры необходимо принять, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем?

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами, сообщается на сайте СК. Кроме того, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигрантов. В своем Telegram-канале парламентарий пишет, что речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана. Которые живут в Самаре без родителей.

    Депутат также отметил, что старший из братьев арестован, а младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. В свою очередь руководитель организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области» Сунатуло Назриев записал видеообращение, в котором извинился перед властями региона за действия земляков, сообщает местное издание 63.ru.

    Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них являются несовершеннолетними. После этого в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат угрозы в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в связи с чем СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти.

    Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры – вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

    Это уже далеко не первый случай, когда мигранты в России провоцировали конфликты, нередко требовалось прямое вмешательство властей. Так, в конце августа правоохранители задержали 76 выходцев из Средней Азии после дебошей в одном из ЖК Краснодара. Отмечалось, что приезжие неоднократно появлялись на детских и спортивных площадках в состоянии алкогольного опьянения, ночевали на общих балконах и устраивали драки.

    Кроме того, Бастрыкин брал на контроль дело об изнасиловании мигрантом подростка в Магнитогорске. Напомним, ночью 16-летняя девушка вызвала такси и поехала домой, но водитель привез ее к себе в квартиру и дважды изнасиловал, после чего увез ее домой. Девушка рассказала о произошедшем матери, ее отец участвует в СВО. Таксиста вскоре задержали, арестовали, но он вины не признал.

    Еще один инцидент был зафиксирован в Новой Москве, где мигранты устроили незаконный хостел в одном из недостроенных домов жилого комплекса. Толпа привлекла внимание местных жителей в момент крупной драки.

    Как отмечают в экспертном сообществе, инциденты с мигрантами, которые все чаще попадают в медийное поле, наводят на мысль о необходимости ужесточения миграционной политики в России. По мнению спикеров, ряд мер могут минимизировать количество подобных происшествий.

    «Мы видим яркий пример того, как мигранты переступают линии, за которые заходить нельзя

    – нападение на несовершеннолетних и угрозы в сторону власти. Подобные преступления требуют жесткой реакции со стороны властей. И данная ситуация свидетельствует о том, что в нашей стране стоит усилить работу над совершенствованием миграционной политики», – говорит депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

    «Сейчас мы в Думе совместно с рядом парламентариев собираем предложения по усовершенствованию системы. И если хотя бы часть этих идей будет внедрена, то случаев, как в Самаре, станет значительно меньше», – уверен собеседник.

    «Я считаю, что необходимо усилить ответственность за правонарушения, совершенные мигрантами, вплоть до выдворения их из страны. Более того, стоит расширять перечень преступлений, за которые иностранцы, получившие гражданство РФ, будут лишаться российского паспорта», – полагает парламентарий.

    «Российские законы должны соблюдаться всеми, кто живет в нашей стране. И любое противоправное действие, совершенно оно мигрантом или нет, не может оставаться безнаказанным. Реакция властей в подобных случаях должна быть немедленной вне зависимости от этнической принадлежности», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Вместе с тем, – добавляет политолог, –

    так как миграция в нашей стране растет, необходимо уже сейчас вырабатывать систему взаимоотношений с этническими группами и давать им понять, что в России придется жить по российским законам».

    «Мигранты переступили две черты, за каждую из которых в законе РФ предусмотрено определенное наказание. И государство должно быть сильным по отношению ко всем. Однако важно сделать так, чтобы эти действия не разжигали межнациональную рознь», – уверен эксперт.

    «У нас большая страна, в ней проживает много разных народов. И акцентировать внимание на этнической принадлежности было бы не в полной мере правильно. Хотя и придется признать, что эти группы населения в некотором смысле особенные, их придется воспитывать», – подчеркивает Ткаченко.

    «Полагаю, что в скором времени губернатор Самарской области может решить вопрос о депортации тех мигрантов, которые угрожали власти. При этом сама ситуация, бесспорно, странная», – считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

    Он отмечает, что в среднем в России в последнее время не наблюдается активного роста преступности среди мигрантов. «Эта категория населения из года в год совершает порядка 2% преступлений. Однако

    наблюдается рост статистики в части тяжких и особо тяжких преступлений.

    Я полагаю, это связано с повышением раскрываемости на фоне того, что иностранцев обязали пройти дактилоскопию. То есть просто пополнилась база отпечатков пальцев», – рассуждает спикер.

    «На мой взгляд, для улучшения ситуации с мигрантами в России сейчас надо усиленными темпами реализовывать поручение президента от 6 марта 2020 года. Согласно ему миграционная система нуждается в реформировании. Даже была написана полноценная концепция, в которой практически нет изъянов», – отмечает собеседник.

    «В проекте предусматривается множество изменений, в том числе вводится совершенно логичная и качественная система миграционного учета. Это позволило бы отслеживать местонахождение мигрантов и в случае необходимости отправлять участкового к ним с проверкой», – считает Коженов.

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