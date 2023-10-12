Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

Боевые действия на Украине складываются благоприятно для России, несмотря на всю помощь западных стран Киеву. Тем не менее конфликт приобрел затяжной характер. Игра вдолгую диктует другие правила, в которых все большее значение приобретает тыл – и в этой работе важны не только масштабы и системность, но и чуткость, а также скорость реагирования.

Никакая армия не может вести масштабные боевые действия за счет одной только гуманитарки. Но при этом она – серьезное подспорье, часто спасающее жизни бойцов.

Централизованное государственное снабжение – могучая сила. С его помощью можно вываливать на головы врага десятки тысяч снарядов в сутки, но у таких масштабов есть и обратная сторона. Система не слишком поворотлива – и это, в силу размеров государственной махины и специфики задач, которые ей приходится решать, нормально.

Обстановка в зоне боевых действий, напротив, динамична. Даже когда линия боевого соприкосновения замирает, на ней ежесекундно ведется борьба той или иной степени напряженности. В этой борьбе рождаются новые тактические приемы, и это меняет пропорции и количество необходимого.

Кроме того, техника и снаряжение на передовой не только повреждается и уничтожается противником. Все это еще и эксплуатируется в экстремальных режимах – бойцы решают вопросы жизни и смерти, и это далеко не всегда позволяет беречь оборудование. А какие-то вещи являются расходниками изначально – наивно надеяться, что какой-нибудь квадрокоптер «Мавик» будет швырять гранаты во врага вечно, рано или поздно его собьют или уведут средствами РЭБ к себе.

Дроны, тепловизоры, броня, средства связи, медикаменты, генераторы, спальники, обогреватели – все это всегда нужно бойцам на передовой. Слишком много таких вещей в ходе боевых действий не бывает – и рано или поздно какая-нибудь спасет чью-нибудь жизнь.

Бросить клич

Это направление стараются закрыть гуманитарные организации, берущие на себя обеспечение бойцов всем тем, что пригодится на передовой и что при этом можно легально купить. Но и они закрывают не всё. Крупные гуманитарщики, собирающие десятки миллионов рублей, чаще всего работают с командирами среднего и высшего звеньев.

А вот какому-нибудь лейтенанту и его бойцам может быть сложнее. Выбить на взвод нужное снаряжение часто не так-то просто даже у собственного командира. А иногда и это невозможно, потому что нужно что-то специфическое. И тогда лейтенант идет к гуманитарщикам. Только не к крупным, а к тем, что помельче. К организациям формата «три мужика собрались, скинулись, бросили клич среди друзей и знакомых и купили один прицел».

Такие небольшие ячейки гражданского общества особенно массово повырастали с началом частичной мобилизации год назад. Тогда люди бросились собирать снаряжение для своих родственников, одноклассников, коллег. И «ништяки» распределялись уже на низовом уровне, среди солдатского, сержантского и младшего офицерского состава.

В этом и ценность небольших гуманитарных групп – в том, что снаряжение поступит непосредственно в руки бойцов, сразу. Это обеспечит более тонкую «подгонку» – закупать комплекты можно будет не на роту, а на каждого бойца под его индивидуальные особенности.

При этом немаловажно, что тот же бронежилет – это не танк и не автомат, и отсутствие единообразия не усложнит эксплуатацию и снабжение, как если бы имелся «зоопарк» артсистем. Одни плюсы и никаких минусов.

Другой плюс в том, что этим можно заниматься, не отрываясь от основной работы. Есть, скажем, три доверяющих друг другу активиста. Один ведет сборы, размещая призывы в социальных сетях, ведет работу с возражениями, объясняет жертвователям, зачем все это надо. Другой находится в плотном контакте с подразделениями и производит закупку там, где дешевле и при этом качественно, а потом формирует отчеты. Третий на собственной машине везет то, что удалось достать, в зону СВО и передает бойцам лично в руки. При этом каждый тратит на это максимум по полчаса в день, а водитель ограничивается двумя днями отпуска, взятыми ближе к выходным раз в несколько месяцев.

То есть этим может заниматься любой человек, который хочет помочь бойцам, и при этом не менять род деятельности, не забрасывать семью.

Не так страшно, как малюют

Впрочем, может показаться, что возить что-то в зону СВО небезопасно, и как раз для ответственного семьянина такая деятельность будет психологически непростой. Автор этого материала занимается вышеописанным с далекого 2014 года и может подтвердить, что для гуманитарщика, который приезжает раз в несколько месяцев на денек, особой опасности в зоне спецоперации нет.

Кроме того, с началом спецоперации возить гуманитарку стало проще. Поездка, скажем, в ЛНР в январе 2015 года была относительно экстремальным занятием. И не столько из-за противника, сколько из-за того, что на улице был гололед, а дороги никто даже не пытался чистить. И даже на полном приводе и скромной скорости в 10 километров в час вас все равно мотыляло по всей дороге. Шансы случайно подорваться где-нибудь в те годы были сильно выше, да и бытовавшая анархия, где каждый полевой командир был царем и богом, тоже не упрощала задачу.

Сегодня в новых регионах построены отличные дороги, которые обслуживают так же, как и в других субъектах России. Там давно функционирует государство – больницы, полиция, а также бизнес. В том же Мариуполе, который взяли штурмом год назад, уже давно можно платить российскими картами.

Если у вас очень хорошие отношения с военными, они могут пригласить на экскурсию по передовой, где есть шанс попасть под обстрел. Но все это не является обязательным – если вам такое неинтересно, всегда можно ограничиться передачей гуманитарки в тыловых районах, куда не достает артиллерия, а ракеты прилетают очень редко. И в итоге две тысячи километров по скоростной трассе М4 туда-обратно окажутся экстремальнее, чем само пребывание в зоне спецоперации.

Иными словами, если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.