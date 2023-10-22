Зачем ходить по России пешком

Развитие внутреннего туризма сегодня обсуждают на всех уровнях, конечно же подразумевая под туризмом передвижение людей на самолете, поезде, ну или хотя бы на автомобиле. Действительно, для развития автомобильного туризма сегодня делается много, мы почти сломали стереотип, что в России две проблемы – «дураки и дороги». Я недавно проехала на машине от Владивостока до Москвы и у меня нет ни одной претензии к федеральной трассе. А вот если говорить о пешеходных тропах, то вопрос их создания даже еще не поставлен.

Например, на сегодняшний день в России нет законодательства, которое описывает, что такое отдельная пешеходная дорога, тропа существует только как дополнение к автомобильной дороге, некое бесплатное приложение. Но ведь развитие неавтомобильной инфраструктуры страны – реалии современности, пешеходные маршруты стремительно набирают популярность, люди хотят ходить пешком.

Сергий Радонежский никогда не ездил верхом, он ходил пешком, это мы знаем из его жизнеописания, составленного монахами. В 1337 г. он пришел на холм в десяти километрах от Хотьково и поселился в землянке. В 1380 г. перед Куликовской битвой князь Дмитрий Донской пришел пешком к Сергию Радонежскому брать благословение на битву с Мамаем и договариваться, чтоб монахи приняли участие в сражении. Так и повелось. Иван Грозный сразу после свадьбы пошел с женой в обитель Сергия Радонежского пешком и ходил туда неоднократно. Алексей Михайлович поставил пять путевых дворцов, чтобы ночевать по дороге. Екатерина Вторая, женщина грузная и неспортивная, придумала свой способ прохождения тропы: она шла несколько километров, потом садилась в экипаж и ехала ночевать в Москву. На следующий день приезжала на то место, где накануне закончила шествие и опять шла несколько километров, и так пару месяцев. В Лавру ходили пешком бояре, крестьяне, дворяне, купцы; дорога вмещала всех (до революции по тропе ходили примерно 600-700 тыс. человек в год). Когда ваши стопы соприкасаются с землей, когда вы изо дня в день делаете одинаковые движения, бытие понимается с другого ракурса, не зря все медитационные техники включают в себя хождение пешком. В четырнадцатом веке путь в монастырь назывался Троицкая дорога, в пятнадцатом – Северная, в шестнадцатом – Царская тропа, в семнадцатом – Патриарший путь.

Сегодня «Дорога в Лавру» – это маркированная тропа (стоят указатели направления, не заблудишься) протяженностью 120 км. Конечно, в наши дни путь по старой Ярославской дороге закатан в асфальт, и новая тропа проложена по каркасу подмосковных лесных троп и полей, но это совершенно не важно, Дорога обрела символическое значение и стала словно негласным обрядом инициации – как для православных христиан, так и для любителей пешеходных прогулок. Каждый может найти на тропе что-то свое – путь молитв и сближения с Богом, ведь Троице-Сергиева Лавра не только культурно-исторический объект, но и символ русского православия.

Кто-то преследует цели приобщения к русской культуре – по пути можно увидеть несколько десятков культурно-исторических объектов, храмов, музеев, памятников и парков. Тропа начинается на Красной площади с нулевого километра (от Иверской часовни, где вам выдадут подорожную грамоту, на которую по маршруту следования вы будете ставить печати) и идет через Никольскую улицу, Славяно-греко-латинскую академию (где учился Ломоносов, она относилась к Троице-Сергиевой Лавре) через Марьину Рощу на Ростокинский акведук, усадьбы Свиблово, и дальше Пушкино, Софрино, Мамонтовка, лесной Никитский скит, Абрамцево, Хотьково, домик Александра Меня в Семхозе.

Для кого-то «Дорога в Лавру» – тропа спортивных достижений, каждую неделю там проходят забеги, велозабеги и прочие спортивные мероприятия. Для обычного человека покорить тропу можно за 4-5 дней с ночевками в хостелах или гостиницах, расположенных по маршруту следования. Физически подготовленные туристы проходят тропу за пару дней, официальный пешеходный рекорд составляет 24 ч. 50 мин. Но не обязательно гнаться за достижениями, по тропе можно гулять не торопясь, наслаждаясь шикарными видами среднерусских полей и лесов. По тропе можно ходить, например, только по выходным, каждый раз возвращаясь домой. Инфраструктура и маршрут позволяют практически с любого места эвакуироваться и уехать на электричке.

Создатели тропы (Эльдар Оруджев, Александр Советов и несколько сотен энтузиастов и волонтеров) рассчитывают, что она станет первой в стране дорогой, официально поставленной на учет, как протяженная пешеходная тропа Российской Федерации. Пока нет закона, который бы гарантировал целостность тропы. Например, на протяжении маршрута неожиданно могут построить дачи, организовать помойки или создать объекты, обнесенные забором, испортив тропу и сведя на нет труд сотен энтузиастов.





«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны. Например, уже почти готова «Южноуральская тропа», энтузиасты разрабатывают «Путь Ломоносова в Москву», можно подготовить пешеходную дорогу «От Белого моря до Черного» – все эти проекты ждут развития и помощи государства. Для создания таких уникальных памятников необходима юридическая база, которая защитит труд людей, создающих эти объекты и защитит сами объекты. Нужны региональные и федеральные гранты, которые будут поддерживать эти инициативы.

Пешеходные маршруты всегда соединяют интересы церкви (паломнический путь), государства (развитие туризма), региональных властей (развитие региона), спортсменов и светских любителей истории и архитектуры, географии и биологии, плюс большая польза для психологического баланса граждан. В нашей стране с контрастными климатическими и природными поясами можно проложить сотни красивейших пешеходных маршрутов. И люди смогут путешествовать не только внутри страны, но и внутри своего района, к тому же пеший поход – самый бюджетный способ туризма, доступный практически каждому человеку.