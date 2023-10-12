УЕФА стал спортивным позорищем

В конце сентября европейская федерация футбола удивила мир чрезмерно добрым жестом в адрес России, допустив мужские и женские юношеские сборные до международных соревнований. Да, без гимна и флага, с возможностью проводить игры только на нейтральной территории и под названием «Российский футбольный союз». Но президент УЕФА Александр Чеферин заботливо аргументировал это решение тем, что дети не должны отвечать за поступки взрослых. Звучало очень мило и даже хотелось поверить.

Тем более позже к «дружеским» актам подключилась и ФИФА, несмотря на громкий вой шведов, латышей, литовцев, украинцев, британцев, румын, датчан, финнов, норвежцев и, разумеется, поляков, которые заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией. Примечательно, что вскоре после того, как вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон поддержал возвращение российских футболистов в игру, его уволили с поста главы Шведской спортивной конфедерации после жесточайшей критики на родине. Тем не менее казалось, что дело всё равно сделано, и Россию планомерно начинают возвращать в большую европейскую футбольную семью. На это указывал и инсайд журналиста Sky News Роба Харриса, который заявил, что в УЕФА не обращают внимания на визги протестующих. А конкретно Украине дали понять, что с участием России в нейтральном статусе придется смириться. Но нет – всё это оказалось очередным лицемерным действом.

Днем 10 октября УЕФА отменил решение о допуске сборных России до 17 лет до международных турниров. Это заявление было сделано на исполкоме федерации в швейцарском Ньоне. Причем вышеупомянутый Нильссон гордо заметил, что это решение было принято даже без голосования, желая подчеркнуть единство в европейском футбольном доме. Хотя позже выяснилось, что голосование было, а против возвращения России высказалось трое из пяти вице-президентов организации: англичанин, валлиец, ну и, как без него, поляк. Причиной столь стремительного переобувания чиновники назвали некие технические проблемы, которые не позволят российским командам играть. Но почему этих причин не было несколько дней назад – никто не удосужился рассказать.

Хотя, как и у любой медали, тут есть две стороны. С одной – в Россию плюнули, а с другой – УЕФА откровенно опозорился и обнажил свою слабость. А несостоятельность (или подлость) состоит как раз в том, что организация показала неспособность реализовать принятое решение. Пожалуй, лучше всех по этому поводу высказался депутат Госдумы Николай Валуев, заявивший: «Дно – их стихия».

Тот факт, что УЕФА – самый настоящий политический флюгер, давно никого не удивляет. Но всесильный ли он? Вряд ли. Есть интересное мнение, что настоящей целью УЕФА был раскол российского общества. Мол, федерация протягивает морковку, определенная часть населения России радуется, что камбэк на пороге, а вторая возмущается, призывая махнуть на Европу, и называет спортсменов, которые соглашаются выступать без флага и гимна, предателями. А вот национальные федерации, которые выступили с критикой решения УЕФА, испортили всю задумку, поэтому решение о допуске юных российских футболистов и футболисток пришлось экстренно отменять.





Конспирологически звучит интересно, но есть большие сомнения, что в УЕФА способны провернуть столь хитрую схему. Скорее всего, верхушка федерации, которой точно нужен российский футбольный рынок (капитализм – это про деньги), решила рискнуть и получила удушающий прием со всех «демократических» сторон, которые заставили УЕФА отозвать решение. И если федерация настолько кастрирована, что не способна отстаивать свои, пусть и финансовые, интересы, то мечты о положении «спорт вне политики» пора забыть. Или ждать нашей победы в СВО, когда на УЕФА уже не смогут давить.

Другое дело, как сейчас поступит Российский футбольный союз (РФС). Очередная оплеуха – это четкий сигнал, что в Европе отечественному футболу делать нечего как минимум год-два. И что это, если не повод уйти в Азию? Безусловно, подобное решение будет крайне непопулярным, как минимум с точки зрения денег. В азиатских турнирах их пока нет, если сравнивать с европейским уровнем. К тому же внезапный разворот на футбольный Восток – это самоубийство для российских футбольных чиновников, которые два года ждали с моря погоды, получая одну пощечину за другой. И если вдруг они решат пойти в Азию, то получится, что это время было потрачено впустую. Сомнительно, что в РФС пойдут на такое. Особенно понимая, что выход из УЕФА ничего не гарантирует национальной сборной – в Азии также полно «гордых и независимых», которые будут вставлять палки в колеса. Учитывая градус лицемерия в западном мире и полную политическую ангажированность главных федераций, далеко не факт, что сборную Россию допустят к отбору на чемпионат мира даже при наличии азиатской прописки.

Что ж, тенденция такова: Россия не вернется на международные соревнования до конца СВО. Выходит, что российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги. Может, оно и к лучшему?